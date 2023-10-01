На территории мемориального комплекса «Медное», который посвящен памяти жертв политических репрессий и войн, установили бюст Сталина. Также там монтируют скульптуры Ленина, Калинина, Дзержинского и Свердлова. На это обратил внимание местный активист Даниил Корпусов, сообщает издание «7х7».

Фото: Даниил Корпусов

По словам Корпусова, в «Медном» планируют открыть выставку с этими скульптурами. На сайте мемориала информации об этом нет. Руководитель комплекса Александр Чуносов в разговоре с изданием «Подъем» назвал происходящее «логичным и понятным».

Фото: Даниил Корпусов

«Первым идет Киров, с убийства которого начались массовые репрессии. Потом Сталин, потом уже все остальные. Это же эпоха. Они что, не имели отношения к репрессиям? В чем здесь вы видите нестыковку какую-то? Все логично, все понятно. Определенные лица стараются однобоко как-то подать, даже не понимая, о чем идет речь. Но мы можем понимать смыслы. Если наш мемориальный комплекс посвящен времени массовых репрессий — что, люди сами себя репрессировали?», — сказал Чуносов.

Мемориальный комплекс «Медное» под Тверью представляет собой место захоронения 6295 польских военнопленных, расстрелянных НКВД в 1940 году, и неизвестного количества жертв Большого террора.

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