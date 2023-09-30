Армения продала иск против Азербайджана в Международный суд ООН и потребовала соблюдать Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте суда.

Ереван потребовал, чтобы Баку воздержался от любых действий, «прямо или косвенно направленных на вытеснение из Нагорного Карабаха оставшихся там этнических армян». Также Армения требует беспрепятственно допускать в регион представителей ООН и Красного Креста.

Страна попросила суд обязать Азербайджан вывести свою армию и силовиков из всех гражданских объектов региона, немедленно начать работу по восстановлению коммунальных услуг и воздержаться от принятия карательных мер в отношении бывших и действующих политических представителей и военнослужащих Нагорного Карабаха.

Также Ереван потребовал запретить Баку сносить памятники, посвященные Геноциду армян 1915 года, и любые другие памятники армянского культурного наследия Нагорного Карабаха.

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19 сентября в Нагорном Карабахе произошло самое серьезное за последние три года обострение конфликта. Азербайджан обстрелял территорию непризнанной республики, заявив, что на ней находятся «незаконные армянские вооруженные формирования». Ереван это отрицал. 20 сентября власти Азербайджана отчитались о завершении «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования до 1 января 2024 года.

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