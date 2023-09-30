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Учителям в регионах начали запрещать пользоваться WhatsApp и Telegram для работы. Их пытаются перевести на платформу «Сферум» от VK 

18:48 • 30.09.2023

Родители школьников в Екатеринбурге начали получать от классных руководителей уведомления о том, что с 1 октября чаты с учителями в WhatsApp и Telegram будут удалены. Об этом пишет местное издание E1.ru. На вопрос о том, как теперь можно будет связаться с преподавателем, родители получили ответ: через рукописный дневник. 

Учителям в регионах начали запрещать пользоваться WhatsApp и Telegram для работы. Их пытаются перевести на платформу «Сферум» от VK 
Скриншот: E1.ru

В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области журналистам рассказали, что переводят школьные чаты на другую платформу по решению Минпросвещения и Минцифры. Речь идет о сервисе «Сферум», который разработал VK. 

Телеграм-канал Baza сообщил, что использовать WhatsApp для работы также запретили учителям в Дагестане. Их тоже обязали вести переписки с коллегами и родителями учеников в «Сферуме». По данным телеграм-канала, аналогичное распоряжение на прошлой неделе получили сотрудники полиции: их попросили удалить рабочие чаты в WhatsApp и перейти в Telegram. Baza связывает это с тем, что компания Meta, которой принадлежит WhatsApp, объявлена в России «экстремистской». 

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