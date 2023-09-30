Полиция Азербайджана задержала бывшего главу МИД и экс-помощника президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна. Ему предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным статьям и отправили в СИЗО, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

По данным РБК, Бабаяну вменяют, в числе прочего, разжигание национальной вражды, набор наемников, бездействие или преступное командование во время вооруженного конфликта, а также подготовку и ведение агрессивной войны.

28 сентября Давид Бабаян сообщил, что решил сдаться в плен властям Азербайджана. «Это решение, естественно, причинит сильную боль, волнение и стресс, в первую очередь, моим близким, но они, уверен, поймут. Моя неявка или хуже того побег нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям, а этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу», — написал он.

В тот же день президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования до 1 января 2024 года.

За день до этого, 27 сентября, на КПП в Лачинском коридоре был задержан и впоследствии арестован бизнесмен Рубен Варданян, который возглавлял правительство Нагорного Карабаха. Ему вменяют финансирование терроризма. 29 сентября азербайджанские силовики задержали бывшего командующего армией Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна.

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19 сентября в Нагорном Карабахе произошло самое серьезное за последние три года обострение конфликта. Азербайджан обстрелял территорию непризнанной республики, заявив, что на ней находятся «незаконные армянские вооруженные формирования». Ереван это отрицал. 20 сентября власти Азербайджана отчитались о завершении «антитеррористической операции» в регионе.

30 сентября в Ереване прошла акция в поддержку политиков Нагорного Карабаха, арестованных азербайджанскими силовиками.

Фото: ТАСС

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