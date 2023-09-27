При въезде в Лачинский коридор задержан Рубен Варданян

Бывший глава правительства Нагорного Карабаха, бизнесмен Рубен Варданян был задержан при прохождении моста Акари в Лачинском коридоре. Об этом изданию РБК сообщила его супруга Вероника Зонабенд.

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян», — сказала она.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Зонабенд сообщила, что с Варданяном была потеряна связь. Помощница Варданяна рассказала RTVI, что связи с ним нет давно, «потому что у них там нет электричества».

Позднее погранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна. Его доставили в Баку.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока не располагает информацией о задержании Варданяна, но, если это так, то Россия будет защищать его «при наличии гражданства». В сентябре 2022 года Варданян рассказал, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Нагорный Карабах. В декабре 2022 года Путин удовлетворил прошение бизнесмена о выходе из гражданства.

Обновлено в 13:50. Добавлены комментарий Пескова и сообщение погранслужбы Азербайджана.

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