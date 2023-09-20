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Азербайджан завершил операцию в Нагорном Карабахе и восстановил свой суверенитет — Алиев 

20:24 • 20.09.2023

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вечером 20 сентября обратился к нации и заявил, что задачи «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе выполнены и страна восстановила свой суверенитет. 

«Всего за один день Азербайджан выполнил все поставленные в рамках локальных антитеррористических мер задачи. Террористы были ликвидированы, и армянская сторона в очередной раз поняла, что на ее провокации будет дан достойный ответ»,— передает слова Алиева РИА «Новости».

В свою очередь, в Ереване назвали действия азербайджанский военных агрессией. Там подчеркнули, что в Нагорном Карабахе нет армянских войск.

Днем 19 сентября армия Азербайджана начала обстреливать территорию Нагорного Карабаха. По разным данным, в результате обстрелов за сутки погибли от 27 до 35 человек. 20 сентября стороны конфликта объявили о прекращении огня. Власти непризнанной республики сообщили, что расформируют армию. 

Вечером 20 сентября стало известно о гибели в Нагорном Карабахе российских миротворцев. В Минобороны России сообщили, что их автомобиль обстреляли из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг. 

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