Рубен Варданян арестован в Азербайджане, его обвиняют в финансировании терроризма

Бывший глава правительства Нагорного Карабаха Рубен Варданян арестован в Азербайджане, ему вменяют финансирование терроризма. Об этом сообщает служба госбезопасности Азербайджана.

Также Варданяна обвиняют в «создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом» и незаконном пересечении границы. «Рубен Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических актов и диверсий, и проник на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики», — говорится в сообщении пресс-службы госбезопасности.

27 сентября в Лачинском коридоре Рубена Варданяна задержали азербайджанские пограничники. Он пытался уехать из Нагорного Карабаха в Армению.

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