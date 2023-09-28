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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о прекращении ее существования

10:13 • 28.09.2023

Нагорно-Карабахская республика прекращает существовать конца этого года. Соответствующий указ подписал президент республики Самвел Шахраманян, сообщают в телеграм-канале госорганов республики. 

Все государственные учреждения и подведомственные им организации Нагорного Карабаха, согласно указу, должны быть распущены до 1 января 2024 года.

Число уехавших в Армению из Нагорного Карабаха превысило 60 тысяч человек. Жителям региона, которые не уехали в Армению, президент непризнанной республики предложил ознакомиться с условиями Азербайджана для «реинтеграции», чтобы потом принять решение о возможности пребывания на территории Нагорном Карабахе.

Вместе с тем Давид Бабаян, советник президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна, написал в соцсетях, что принял решение сдаться властям Азербайджана, ранее инициировавшим против него расследование: «Это решение, естественно, причинит сильную боль, волнение и стресс, в первую очередь, моим близким, но они, уверен, поймут. Моя неявка или хуже того побег нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям, а этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу».

27 сентября в Лачинском коридоре азербайджанскими пограничниками был задержан Рубен Варданян — бывший российский миллиардер и глава правительства Нагорного Карабаха.

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