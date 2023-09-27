Азербайджан задержал бывшего российского миллиардера

Утром 27 сентября в Лачинском коридоре азербайджанские пограничники задержали бывшего главу правительства непризнанного Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Он переехал в Нагорный Карабах в ноябре 2022 года. Тогда Варданян говорил, что хочет быть ближе к своему народу и решать его проблемы. «Холод» рассказывает, что известно о бизнесмене, который заработал миллионы долларов, стал участником большого коррупционного скандала, отказался от российского гражданства и переехал в непризнанную республику, где пережил обстрелы и блокаду.

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Кошелек российской элиты

Рубен Варданян — уроженец Еревана, меценат и один из самых влиятельных бизнесменов в России. В 2021 году Forbes оценивал его состояние в один миллиард долларов.

Окончив университет в 1992 году, он возглавил «Тройку Диалог» — компанию, которая позднее стала крупнейшим инвестбанком в России. В 2010 году он принимал участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где собираются главы государств и самые влиятельные представители бизнеса. Варданян был членом совета директоров многочисленных корпораций, среди которых, например, Банк Москвы, Росгосстрах и американская энергетическая компания Joule Unlimited.

Бизнесмен не забывал про свою родину: в Армении он создал множество благотворительных фондов. «Рубен буквально восстанавливает армянскую экономику своим руководством», — писал Forbes в 2016 году.

В 2019 году журналисты OCCRP выяснили, что «Тройка» создала систему оффшорных компаний, через которые тайно переводились деньги близким к российской власти людям. Среди них был замечен, например, друг Владимира Путина Сергей Ролдугин. По данным журналистов, за несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. «Кошелек российской элиты», — именно так описывали Варданяна журналисты в своем расследовании.

«Судя по банковским данным, “Тройка” создала целую экосистему, состоящую как минимум из 76 взаимосвязанных офшорных фирм. Часть из них открыли счета в литовском банке Ukio, оформленные на подставных лиц, включая сезонных рабочих из Армении», — говорилось в расследовании.

На встрече с журналистами OCCRP Варданян настаивал, что на момент сотрудничества его компании с клиентами у правоохранительных органов не было к ним претензий.

На расследование отреагировали депутаты Европарламента: они написали письмо главе Еврокомиссии, в котором попросили ввести санкции в отношении Варданяна. Тем не менее бизнесмен их избежал.

«Скандал 2019 года дал достаточно шансов, чтобы я попал под санкции, — но я почему-то остался в советах директоров разных международных организаций. <...> Публикация [OCCRP] была очень красивой, очень громкой: принц Чарльз, Джордж Клуни, всякие там виолончелисты», — говорил Варданян в интервью «Медузе».

Перейти Рубикон

В ноябре 2021 года Варданян неожиданно рассказал журналистам, что хотел бы переехать в Армению и уйти в политику.

«Если я взял на себя ответственность... за будущее Армении, в том числе для этого я, значит, должен быть готов на любую должность и на любую позицию, которая может быть. <...> Например, послом в Гватемале, если это будет важно для Армении», — говорил Варданян.

Уже спустя год, в 2022 году, Варданян заявил, что отказывается от российского гражданства и вместе с семьей переезжает в Нагорный Карабах. Спустя четыре месяца Путин своим указом лишил бизнесмена гражданства.

«Решение о переезде далось непросто и для меня, и для моей семьи, ведь я перевожу их из привычной и комфортной жизни. Но я также прекрасно понимал, что в какое-то время его надо будет принять, перейти Рубикон. Решить, готов я это делать ради своей Родины или нет», — объяснил Варданян свое решение о переезде в интервью Forbes.

По словам бизнесмена, он больше не мог быть вдалеке от своей родины, особенно когда идет конфликт в Нагорном Карабахе. «В Арцахе живет более 120 тысяч человек, и мне очень важно, чтобы они получили сигнал, что они не одни. Чтобы они не просто поняли, что им могут перечислить денег, но что они действительно могут жить у себя на родине, что есть люди, готовые вместе с ними пройти очень непростой путь», — сказал он.

Что касается бизнеса в России, Варданян говорил, что намерен делегировать полномочия. «Поймите, я меняю гражданство не потому, что не смогу заниматься многими вещами, — объяснял бизнесмен. — Но может возникнуть ситуация, когда я буду вынужден и посчитаю правильным принять государственную должность. В Армении законодательство запрещает иметь двойное гражданство госслужащим и владеть активами за рубежом. К тому же ты должен прожить какое-то время в стране и не иметь в течение этого времени иного гражданства, чтобы занять государственный пост».

Все сложилось довольно быстро — спустя примерно месяц после переезда президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян предложил Варданяну занять чиновничий пост. В ноябре его назначили главой правительства.

В декабре азербайджанские активисты заблокировали Лачинскую дорогу — единственный наземный путь из Армении в Нагорный Карабах. По нему в непризнанную республику поставляли продукты, медикаменты, топливо. Блокада привела к гуманитарной катастрофе в регионе.

Варданян не раз выступал с критикой властей Азербайджана и их позиции по Лачинскому коридору. Тем такие заявления не нравились. В декабре 2022 года МИД Азербайджана потребовал, чтобы Варданян покинул Нагорный Карабах.

«Его деятельность носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех — в первую очередь, от этого страдает местное население», — заявил глава азербайджанского МИДа Джейхун Байрамов.

Варданян в ответ сказал, что имеет арцахские корни и уже 20 лет приезжает в Нагорный Карабах, участвуя во многих общественных инициативах. «У меня тут дом, и я не очень понимаю, почему должен отсюда уезжать. Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской Республики могли жить рядом, но не вместе. Это единственная возможность для всех сторон, чтобы избегать конфликта», — говорил он.

В феврале 2023 года, спустя три месяца на посту, Варданяна сняли с должности главы правительства. В пресс-службе президента непризнанной республики не давали четких комментариев о причинах увольнения. Сообщалось только, что Арутюнян «высоко оценил усилия Варданяна как по повышению международной осведомленности об Арцахе, так и по решению многих внутренних проблем во время блокады».

Покинув должность, Варданян решил остаться в Нагорном Карабахе. Он активно вел телеграм-канал, в котором сообщал о событиях в непризнанной республике.

Днем 19 сентября Варданян написал, что в регионе начался массированный обстрел со стороны Азербайджана. Он назвал происходящее войной, которую Азербайджан начал для «уничтожения армян Нагорного Карабаха». Бизнесмен призвал власти Армении «признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан», а весь мир — ввести санкции против Азербайджана.

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27 сентября жена бизнесмена Вероника Зонабенд сообщила, что он задержан при попытке выехать из Карабаха в Армению. Задержание подтвердила и погранслужба Азербайджана.

«Нелегально въехавший в страну и работавший в должности так называемого государственного министра Нагорно-Карабахской Республики Рубен Карленович Варданян 1968 года рождения был задержан на пункте выезда с государственной границы “Лачин” при движении из Азербайджанской Республики в направлении Армении», — сообщили в погранслужбе.

Вероника Зонабенд написала: «Все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними. Я молюсь о том, чтобы моего мужа отпустили невредимым, и прошу вашей поддержки».

Россия, судя по всему, не планирует помогать бизнесмену: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что о задержании ему неизвестно, а защищать его стали бы «при наличии гражданства».