Бывшего мужа Кэти Перри обвинили в изнасилованиях

Британские журналисты опубликовали большое расследование о комике и телеведущем Расселе Бренде. По данным The Times, The Sunday Times и телеканала Channel 4, бывший муж Кэти Перри попытался изнасиловать или изнасиловал четырех женщин, трое из них согласились рассказать подробно свои истории. Ведущий отрицает обвинения и называет происходящее запланированной атакой на него из-за того, что он рассказывает правду на своем ютуб-канале. За Бренда публично вступились Илон Маск и блогер Эндрю Тейт, которого тоже обвиняют в насилии и торговле людьми. Тем временем полиция призвала жертв дать официальные показания против Бренда. «Холод» рассказывает об обвинениях против комика и реакции на расследование.

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Бренд стал звездой в Великобритании в 2000-е благодаря стендап-выступлениям. Его карьера началась в 2000 году, а уже через семь лет он выступал перед членами королевской семьи. К 2007 году он успел провести два больших сольных тура, параллельно набирая популярность как теле- и радиоведущий. В конце 2000-х к славе комика и телеведущего добавилась и актерская: он снялся в голливудских комедиях «В пролете», «Сказки на ночь» и «Побег из Вегаса». Еще более известным он стал в 2009 году из-за романа с певицей Кэти Перри. В 2010 году они поженились, правда, через 14 месяцев расстались.

Бренд открыто рассказывает о своей зависимости от наркотиков и о том, что не употребляет их с 2002 года. Он также писал в своих мемуарах в 2018 году о секс-зависимости, но настаивает на том, что никогда никого не принуждал к сексу.

Сейчас Бренд больше известен как ютубер. После начала пандемии коронавируса в 2020 году он стал снимать конспирологические видео о «большой фарме», в которых продвигал идеи антиваксеров. А после начала полномасштабной войны России с Украиной Бренд рассказывал своим подписчикам — а их больше шести миллионов — о том, что в Украине есть биолаборатории, которые финансирует правительство США.

В чем обвиняют Бренда

Над расследованием работали журналисты сразу трех СМИ: газет The Times, The Sunday Times и телеканала Channel 4. С первой пострадавшей журналисты поговорили еще в 2021 году. Элис (имена всех жертв изменены в целях их безопасности), рассказала, что встречалась с Брендом, когда ей было 16, а комику 30 лет. Они познакомились в 2006 году, случайно столкнувшись в торговом центре. Бренд сам инициировал общение, изучил покупки Элис и, достав из пакета платье, сказал: «Вот в чем ты пойдешь со мной на свидание». По словам Элис, перед свиданием ее мать заставила написать Бренду, что ей только 16 лет. Однако звезду не смутила большая разница в возрасте, к тому же их отношения были легальными, поскольку возраст согласия в Британии начинается с 16 лет.

Элис говорит, что Бренд расспрашивал ее о сексуальных партнерах, а когда узнал, что она девственница, начал качать ее на руках, убаюкивая и приговаривая: «Малышка, моя малышка». Элис рассказала, что один раз Бренд принудил ее к оральному сексу, она задыхалась, плакала и пыталась отбиться. После этого он ответил, что «хотел посмотреть, как потечет ее тушь».

Вторая жертва, которая в публикациях выступает под именем Надя, рассказала, что Бренд изнасиловал ее в 2012 году. На момент встречи с Брендом ей было за 30, она жила и работала в Лос-Анджелесе, где они и познакомились. Тогда ведущий уже был очень популярен в США, незадолго до этого развелся с Кэти Перри и о нем постоянно писали таблоиды. Надя рассказала, что их первый секс произошел по обоюдному согласию. Однако 1 июля 2012 года он пригласил ее в гости, а когда она зашла к нему домой, выбежал ей навстречу абсолютно голым. Он сказал, что в спальне их ждет его друг, и попросил пройти в комнату, но Надя отказалась. Бренд прижал ее к стене и изнасиловал. На крики Нади с просьбами отойти от нее из спальни никто так и не вышел. После этого Бренд перегородил дверь и спросил Надю, в порядке ли она. Наде все же удалось выбежать из дома, и после этого Бренд написал ей несколько смс-сообщений с извинениями.

Журналисты полностью опубликовали переписку между потерпевшей и Расселом Брендом. В ней не говорится напрямую о совершенном насилии, но Бренд писал, что поступил дико и эгоистично, пообещал исправить ситуацию и заверил, что ей не нужно проверяться на венерические заболевания. Надя писала Бреду, что ему нужна помощь и что если женщина говорит «нет» — это значит «нет». Журналисты через несколько источников подтвердили, что сообщения отправлены с номера, принадлежащего Расселу Бренду. На следующий день после случившегося Надя обратилась в Центр помощи жертв насилию — она предоставила журналистам записи разговоров с психологом центра.

Третья пострадавшая под псевдонимом Фиби рассказала журналистам, что работала с Брендом и, когда с коллегами находилась у него дома, он запер Фиби в спальне, бросил ее на кровать и попытался изнасиловать. Она умоляла ее отпустить, что он и сделал, но рассердился и накричал на нее.

Журналисты рассказали, что расследование готовилось три года: за это время они опросили больше 300 людей, включая жертв, их родственников, а также других комиков и представителей индустрии. В фильме телеканала Channel 4 сказано, что открыто поговорить о Бренде с журналистами согласился только стендап-комик Дэниел Слосс.

Пока документальный фильм о комике полностью доступен только для жителей Великобритании, но отрывок с интервью Слосса уже опубликован. Он рассказал, что женщины в индустрии годами предупреждали друг друга о поведении Бренда, а истории о его склонности к насилию давно циркулировали в профессиональных кругах. После публикации расследования в редакцию The Sunday Times обратились другие женщины, также заявившие о насилии со стороны Бренда в их адрес.

Реакция на расследование

Журналисты рассказали, что прислали Расселу Бренду вопросы об историях потерпевших и попросили ответить в течение восьми дней. Вместо этого Брендон накануне выхода расследования опубликовал короткое видео, в котором отрицает обвинения. Он сказал, что ему известно о том, что журналисты годами рассылали письма его знакомым, а подписчики предупреждали его о возможной атаке медиа, потому что он «слишком близко подобрался к правде».

В защиту Бренда уже высказался предприниматель и владелец соцсети X (бывший Твиттер) Илон Маск, бывший ведущий Fox News и политический комментатор Такер Карлсон (он написал: «Вот что произойдет с тобой, если ты критикуешь фармакомпании и ставишь под сомнение войну в Украине»). Конспиролог и основатель канала Infowars Алекс Джонс сказал, что обвинения против Бренда появились, потому что он сражался с глобалистами.

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Бренда также поддержали блогеры Эндрю и Тристан Тейт — обоим в июне были предъявлены обвинения в изнасиловании, торговле людьми и создании организованной преступной группировки с целью сексуальной эксплуатации женщин. Знаменитости и фанаты Бренда уверены, что телеведущего преследуют из-за его ютуб-блога и что «левые любили его, пока он не начал говорить правду о ковиде — и тогда они решили избавиться от него».

Полиция призвала жертв дать официальные показания и уже отчиталась о том, что получила свидетельства, что Бренд, возможно, совершил изнасилование в 2003 году. При этом официальное расследование еще не начато. Компания BBC и телеканал Channel 4, с которыми Бренд сотрудничал, начали внутреннее расследование. Channel 4 также удалил все эпизоды шоу Big Brother's Big Mouth с Брендом, которые выходили на канале E4. Ближайшие выступления Бренда официально отложили на неопределенный срок. Издательство Bluebird приостановило работу над новой книгой Бренда, которая должна была выйти в декабре этого года. 19 сентября стало известно, что YouTube отключил монетизацию канала Бренда — он не сможет зарабатывать на своем канале как прежде, но все еще может получать пожертвования от подписчиков.