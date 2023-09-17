В британской деревне нашли обезображенное тело мужчины

В ноябре 2022 года в британской деревне Шевингтон недалеко от Манчестера прохожий нашел тело. Труп был настолько обезображен, что сложно было понять, кто именно стал жертвой: мужчина или женщина. Детективы даже полагали, что тело могло выпасть из самолета. Оказалось, жертву убили после неудачного тиндер-свидания.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

«Настоящее детективное дело»

В ноябре 2022 года в британской деревне Шевингтон недалеко от Манчестера нашли обезображенное тело. Детективы полиции Джина Бреннанд и Ли Шоу, которые приехали на вызов, меньше всего ожидали столкнуться с таким преступлением в тихой деревне.

«Я хорошо знал этот район. Сразу подумал, что там 90% жильцов — пожилые люди», — вспоминает Шоу. По словам Джины Бреннанд, настоящие детективные дела встречаются редко. И это было одно из них.

Тело явно специально облили неизвестным химическим веществом, чтобы скрыть следы преступления. А из-за дождя улик могло и вовсе не остаться. Судмедэксперты пытались максимально сохранить место преступления в целости, и к расследованию Бреннанд и Шоу смогли приступить только через сутки. Ожидая экспертизы, они выдвинули первые версии: погибший человек либо выпал из самолета, либо был убит в другом месте и подброшен на улицу в Шевингтоне. Погибшим оказался 38-летний Лиам Смит, отец двоих детей, работавший электриком.

Первые зацепки появились только через полтора месяца. Детективы изучили записи с камеры наблюдения, установленной на одном из соседних домов. Само убийство в кадр не попало, но камера зафиксировала громкий хлопок, похожий на выстрел, примерно за 15 минут до того, как прохожий обнаружил тело.

Запись с видеорегистратора одной из припаркованных неподалеку машин показала, что в момент убийства рядом с местом преступления находился автомобиль Shogun. За несколько недель до того эта машина уже несколько раз появлялась в этом районе, но с другими номерными знаками.

Полиция смогла найти изготовителя поддельных номерных знаков. Его имя детективы раскрывать не стали. Однако через него удалось выйти на водителя Shogun — 38-летнего Майкла Хиллиера, который в день убийства тоже попал на записи камер. К изготовителю номера он обратился через посредника. По словам детективов, Хиллиер начал следить за Смитом еще за три недели до убийства.

Полицейские выследили и задержали Хиллиера, но ни на один вопрос он так и не ответил. Удалось узнать только имя его девушки — Рэйчел Фулстоу. На нее был зарегистрирован автомобиль, на котором Хиллиер следил за погибшим.

Когда Бреннанд и Шоу приехали к ней в дом, они расспросили девушку не только о Хиллиере, но и о жертве убийства — Лиаме Смите. Оказалось, что три года назад, в 2019-м, Фулстоу познакомилась с ним в приложении для знакомств Tinder, а затем они провели ночь в отеле и с тех пор не виделись.

«Рыцарь в сияющих доспехах»

Первое время Рэйчел Фулстоу фигурировала в деле в качестве свидетельницы, однако полицию смутили поисковые запросы в ее браузере за два дня до убийства: «Сколько времени горит машина?» и «Разъедает ли кислота нержавеющую сталь?» Кроме того, уже после случившегося она пыталась найти имя жертвы на сайте местной газеты. На тот момент его личность полицейские еще не установили.

Кроме того, во время допроса Фулстоу не смогла четко ответить на вопрос, был ли Хиллиер дома в день убийства. Так за четыре недели девушка превратилась из свидетельницы в подозреваемую.

Семья убитого Лиама Смита в здании суда. Фото: Ryan Jenkinson / Story Picture Agency / Shutterstock / Vida Press

На первом же заседании суда Хиллиер признался, что 10 месяцев планировал нападение вместе с Фулстоу. По его словам, мотивом послужило то, что три года назад, ночью в сентябре 2019 года, Смит «очевидно изнасиловал» Рэйчел. При этом сама Фулстоу на суде это отрицала. Ту ночь в отеле она описала как «секс без согласия», но подчеркнула, что не считает случившееся изнасилованием. Кроме того, Фулстоу утверждала, что ничего не знала о планах Хиллиера.

«Мы решили, что сами разберемся с этим вопросом, сами добьемся справедливости и пойдем по пути линчевателей, — настаивал Хиллиер на суде. — Она была в курсе событий, она хотела убедиться, что он ответит за свои действия, что он пострадает. Она была очень благодарна за то, что я сделал». По его словам, Фулстоу называла его «рыцарем в сияющих доспехах», а когда он вернулся домой после убийства, девушка была благодарна, «обнимала и целовала» его.

При этом Хиллиер утверждал, что убивать Смита он не собирался. Выстрелить он хотел, только чтобы оглушить жертву. А когда Смит упал, Хиллиер решил, что тот просто потерял сознание. Тогда он и облил его кислотой, «чтобы оставить такой же шрам на всю жизнь», какой получила Фулстоу от изнасилования.

Фулстоу продолжила отрицать, что знала о подготовке преступления. По ее словам, о том, что ее бойфренд убил человека, она узнала только на следующее утро после нападения. Фулстоу с Хиллиером поехали в совместный отпуск на Ямайку через неделю после случившегося. Вернувшись домой, Фулстоу, по ее словам, решила «дистанцироваться».

«Я начала приводить дела в порядок, чтобы у меня была возможность закончить эти отношения», — рассказала она.

«Ваш мальчик — насильник»

24 августа Королевский суд Манчестера приговорил Майкла Хиллиера к 33 годам тюремного заключения, признав виновным в убийстве. Рэйчел Фулстоу признали виновной в том, что она препятствовала следствию, и приговорили к 30 годам тюрьмы.

«Вы двое решили выступать в роли судьи, присяжных и палача», — сказал обвиняемым судья, вынося приговор, и назвал смерть Смита «жестоким и хладнокровным убийством».

Сестра убитого Джемма Смит рассказала журналистам, что убийство сломило ее, что ее покойный брат был очень добросердечным человеком, который «буквально был готов отдать последнюю рубашку».

«Ваш мальчик — насильник», — успел выкрикнуть близким погибшего Лиама Смита Майкл Хиллиер.