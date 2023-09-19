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Истории

45-летний американец пытается остановить старость

По его методике для этого нужны постоянная диета и тренировки. А еще миллионы долларов на лекарства и врачей

19.09.2023

45-летний американский миллионер Брайан Джонсон хочет навсегда остаться молодым. Для этого он нанял команду из 30 врачей и уже два года пытается остановить старение различными способами: например, пересаживает себе плазму 17-летнего сына и принимает сотни таблеток. Теперь Джонсон решил продавать свою методику другим людям.

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Западные знаменитости и богачи уже несколько лет одержимы биохакингом. Они следят за своим питанием, принимают множество лекарств и БАДов, изнуряют себя физическими нагрузками, пробуют экспериментальные оздоровительные технологии и тщательно замеряют показатели работы своего организма, чтобы продлить молодость. Некоторые из них и вовсе намерены «победить смерть». Например, основатель и бывший генеральный директор венчурного подразделения Google Билл Марис и глава совета директоров Apple Артур Левинсон основали компанию Calico (California Life Company) с целью «нейтрализовать смерть» с помощью технологий. 

45-летний бизнесмен Брайан Джонсон тоже решил победить старость и два года назад нанял более 30 врачей, чтобы вернуть себе тело 18-летнего. 

Как он говорит, фокус на собственном здоровье спас ему жизнь. 

В 2013 году Джонсон так стрессовал от работы, что стал задумываться о суициде. Тогда он продал корпорации Ebay свою компанию по обработке платежей за 800 миллионов долларов. Но это не помогло ему почувствовать себя лучше: еще несколько лет Джонсон, по его словам, страдал от переедания, алкоголизма и депрессии, пока не открыл для себя биохакинг. В 2014 году Джонсон основал венчурную компанию OS Fund, специализирующуюся на биотехнологиях, а двумя годами позже — компанию Kernel, производящую шлемы, которые изучают активность головного мозга. 

Сейчас исследователи используют эти шлемы для оценки воздействия медитаций и галлюциногенов на работу мозга и изучения хронической боли и способов борьбы с ней. Джонсон же отстранился от бизнеса и последние два года пытается вернуть себе молодость.

Нужно только…

Совместно с врачами Джонсон разработал специальную программу омоложения Blueprint, которую вот уже два года испытывает на себе. Программа требует строго соблюдать режим дня. Каждый день Джонсон встает в полпятого утра, принимает около пяти десятков разных лекарств и биодобавок, после чего отправляется на часовую тренировку. Спортом он занимается каждый день, как минимум три раза в неделю делая акцент на высокоинтенсивных упражнениях.

Джонсон придерживается веганской диеты и скромного рациона — общая калорийность блюд не должна превышать 1 977 калорий (мужчины в этом возрасте в среднем потребляют от 2500 до 3000 калорий в день). Чаще всего он ест жидкую или полужидкую пищу. После еды Джонсон чистит зубы и даже это делает в несколько этапов: сначала использует щетку, потом ирригатор и зубную нить, после чего полощет рот маслом чайного дерева и наносит на десна антивоспалительный гель — все это, по словам врачей, помогает сохранить состояние десен как у 17-летнего подростка.

Он также ежедневно измеряет свой вес, температуру тела, индекс его массы, процент жировых отложений, уровень глюкозы в крови и частоту сердечных сокращений. А затем стимулирует мышцы, которые не задействованы во время других тренировок, с помощью электромагнитных импульсов, чтобы повысить их тонус. 

Прежде чем лечь спать в полдевятого вечера, Джонсон два часа проводит в очках, блокирующих синий свет. Диагностика показателей его здоровья продолжается и во время сна. С помощью специальных устройств доктора измеряют уровень кислорода в его крови и количество эрекций за ночь. Не реже чем раз в месяц Джонсон также сдает анализы крови, мочи и кала, делает МРТ, УЗИ и колоноскопию, проходит регулярные обследования почек, простаты, щитовидной железы и нервной системы. В процессе изучения своего тела Джонсон сделал несколько десятков тысяч снимков своих внутренних органов.

Как Брайан Джонсон пытается остановить старость

Открыт к экспериментам

Чтобы защитить кожу от старения, Джонсон использует семь разных видов кремов и регулярно тестирует косметические процедуры. Не все из них проходят удачно и безболезненно. Так, в начале этого года он накачал себе в лицо жир донора, чтобы стимулировать выработку новых, молодых жировых клеток. От процедуры у него началась аллергическая реакция и сильно опухло лицо. 

Джонсон и врачи из его команды открыты к экспериментам. Они изучают все появляющиеся научные публикации о продолжительности жизни и о здоровье, тестируют заинтересовавшие их методики, в том числе на животных, а затем применяют их в своей работе. 
В рамках таких экспериментов Джонсон стал принимать гормон роста и несколько месяцев переливал себе донорскую плазму для того, чтобы предотвратить развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Это реально может помочь?

В традиционной медицине переливания плазмы используются в лечении ожогов и болезней печени и крови. Об эффекте омоложения стали говорить после того, как ученые поставили соответствующий эксперимент на мышах. Они сшили старые особи с молодыми, обеспечив им таким образом общее кровообращение, и пришли к выводу, что у пожилых мышей улучшились когнитивные функции и метаболизм и укрепились кости. 

Похожие исследования редко проводят на людях, поэтому таким энтузиастам, как Джонсон, приходится довольствоваться данными, полученными в ходе тестирования мышей, которые ученые, в свою очередь, считают неубедительными.

Переливание плазмы родственников на время превратилось для Джонсона и его родных в семейную практику. Джонсон брал плазму своего 17-летнего сына и отдавал свою 70-летнему отцу. Однако и от гормонов, и от плазмы Джонсону вскоре пришлось отказаться. Врачи выявили, что у приема гормона роста могут быть серьезные побочные эффекты, а обмен плазмы не показал результатов.  

Врачи пока расходятся в оценке эффективности принимаемых Джонсоном мер. Один из докторов команды Джонсона утверждает, что биологический возраст его пациента уменьшился как минимум на пять лет, а результаты их тестов доказывают, что у Джонсона сердце 37-летнего, кожа 28-летнего, а физическая форма и объем легких и вовсе как у подростков. Однако глава медицинской команды, работающий с Джонсоном, отмечает, что команда пока не добилась заметных результатов. 

При этом такая забота о здоровье требует немалых финансовых вложений. На разработку программы Blueprint и содержание специалистов предприниматель уже потратил несколько миллионов долларов и планирует потратить еще два миллиона долларов до конца этого года.

«Не умирай»

В соцсетях Джонсона часто называют фанатиком, который лишает себя жизненных удовольствий и идеализирует расстройства пищевого поведения. 

Джонсон, однако, не считает, что как-то сильно себя ограничивает. Не хватает ему, по его словам, только романтических отношений. Недавно он опубликовал пост с предостережением, которое он озвучивает на свиданиях с девушками: «Готовься, что ты будешь засыпать одна, заниматься сексом по расписанию, сдавать плазму, и смирись с тем, что мы не будем ездить в отпуск в солнечные страны, а ты никогда не станешь моей главной заботой». Свой список Джонсон сопроводил шутливой подписью «Не понимаю, почему я до сих пор одинок». 

Джонсон продолжает популяризировать свою программу. И если раньше он просто хотел вернуть себе тело 18-летнего, то теперь и вовсе собирается не умирать. Под слоганом «Не умирай» на сайте Джонсона недавно появился анонс недорогой и упрощенной версии его программы Blueprint. Эта версия, по заверениям Джонсона, якобы сделает его дорогостоящую методику доступной для всех желающих.

«Продолжительность жизни человека зависит от его генетических показателей — программа же Брайана Джонсона не предусматривает генетических изменений, которые могли бы повлиять на продолжительность его жизни, — говорит о программе Джонсона доктор Чарльз Бреннер, биохимик, изучающий вопросы долголетия и старения, — поэтому можно сказать, что он вывел себя на более благоприятную траекторию старения, но не стоит полагать, что он обратил время вспять или устранил этот естественный процесс».

Автор
редакция «Холода»
Фото
Magdalena Wosinska
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