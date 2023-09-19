45-летний американец пытается остановить старость

45-летний американский миллионер Брайан Джонсон хочет навсегда остаться молодым. Для этого он нанял команду из 30 врачей и уже два года пытается остановить старение различными способами: например, пересаживает себе плазму 17-летнего сына и принимает сотни таблеток. Теперь Джонсон решил продавать свою методику другим людям.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Западные знаменитости и богачи уже несколько лет одержимы биохакингом. Они следят за своим питанием, принимают множество лекарств и БАДов, изнуряют себя физическими нагрузками, пробуют экспериментальные оздоровительные технологии и тщательно замеряют показатели работы своего организма, чтобы продлить молодость. Некоторые из них и вовсе намерены «победить смерть». Например, основатель и бывший генеральный директор венчурного подразделения Google Билл Марис и глава совета директоров Apple Артур Левинсон основали компанию Calico (California Life Company) с целью «нейтрализовать смерть» с помощью технологий.

45-летний бизнесмен Брайан Джонсон тоже решил победить старость и два года назад нанял более 30 врачей, чтобы вернуть себе тело 18-летнего.

Как он говорит, фокус на собственном здоровье спас ему жизнь.

В 2013 году Джонсон так стрессовал от работы, что стал задумываться о суициде. Тогда он продал корпорации Ebay свою компанию по обработке платежей за 800 миллионов долларов. Но это не помогло ему почувствовать себя лучше: еще несколько лет Джонсон, по его словам, страдал от переедания, алкоголизма и депрессии, пока не открыл для себя биохакинг. В 2014 году Джонсон основал венчурную компанию OS Fund, специализирующуюся на биотехнологиях, а двумя годами позже — компанию Kernel, производящую шлемы, которые изучают активность головного мозга.

Сейчас исследователи используют эти шлемы для оценки воздействия медитаций и галлюциногенов на работу мозга и изучения хронической боли и способов борьбы с ней. Джонсон же отстранился от бизнеса и последние два года пытается вернуть себе молодость.

Нужно только…

Совместно с врачами Джонсон разработал специальную программу омоложения Blueprint, которую вот уже два года испытывает на себе. Программа требует строго соблюдать режим дня. Каждый день Джонсон встает в полпятого утра, принимает около пяти десятков разных лекарств и биодобавок, после чего отправляется на часовую тренировку. Спортом он занимается каждый день, как минимум три раза в неделю делая акцент на высокоинтенсивных упражнениях.

Джонсон придерживается веганской диеты и скромного рациона — общая калорийность блюд не должна превышать 1 977 калорий (мужчины в этом возрасте в среднем потребляют от 2500 до 3000 калорий в день). Чаще всего он ест жидкую или полужидкую пищу. После еды Джонсон чистит зубы и даже это делает в несколько этапов: сначала использует щетку, потом ирригатор и зубную нить, после чего полощет рот маслом чайного дерева и наносит на десна антивоспалительный гель — все это, по словам врачей, помогает сохранить состояние десен как у 17-летнего подростка.

Он также ежедневно измеряет свой вес, температуру тела, индекс его массы, процент жировых отложений, уровень глюкозы в крови и частоту сердечных сокращений. А затем стимулирует мышцы, которые не задействованы во время других тренировок, с помощью электромагнитных импульсов, чтобы повысить их тонус.

Прежде чем лечь спать в полдевятого вечера, Джонсон два часа проводит в очках, блокирующих синий свет. Диагностика показателей его здоровья продолжается и во время сна. С помощью специальных устройств доктора измеряют уровень кислорода в его крови и количество эрекций за ночь. Не реже чем раз в месяц Джонсон также сдает анализы крови, мочи и кала, делает МРТ, УЗИ и колоноскопию, проходит регулярные обследования почек, простаты, щитовидной железы и нервной системы. В процессе изучения своего тела Джонсон сделал несколько десятков тысяч снимков своих внутренних органов.

Открыт к экспериментам

Чтобы защитить кожу от старения, Джонсон использует семь разных видов кремов и регулярно тестирует косметические процедуры. Не все из них проходят удачно и безболезненно. Так, в начале этого года он накачал себе в лицо жир донора, чтобы стимулировать выработку новых, молодых жировых клеток. От процедуры у него началась аллергическая реакция и сильно опухло лицо.

Джонсон и врачи из его команды открыты к экспериментам. Они изучают все появляющиеся научные публикации о продолжительности жизни и о здоровье, тестируют заинтересовавшие их методики, в том числе на животных, а затем применяют их в своей работе.

В рамках таких экспериментов Джонсон стал принимать гормон роста и несколько месяцев переливал себе донорскую плазму для того, чтобы предотвратить развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Это реально может помочь? В традиционной медицине переливания плазмы используются в лечении ожогов и болезней печени и крови. Об эффекте омоложения стали говорить после того, как ученые поставили соответствующий эксперимент на мышах. Они сшили старые особи с молодыми, обеспечив им таким образом общее кровообращение, и пришли к выводу, что у пожилых мышей улучшились когнитивные функции и метаболизм и укрепились кости. Похожие исследования редко проводят на людях, поэтому таким энтузиастам, как Джонсон, приходится довольствоваться данными, полученными в ходе тестирования мышей, которые ученые, в свою очередь, считают неубедительными.

Переливание плазмы родственников на время превратилось для Джонсона и его родных в семейную практику. Джонсон брал плазму своего 17-летнего сына и отдавал свою 70-летнему отцу. Однако и от гормонов, и от плазмы Джонсону вскоре пришлось отказаться. Врачи выявили, что у приема гормона роста могут быть серьезные побочные эффекты, а обмен плазмы не показал результатов.

Врачи пока расходятся в оценке эффективности принимаемых Джонсоном мер. Один из докторов команды Джонсона утверждает, что биологический возраст его пациента уменьшился как минимум на пять лет, а результаты их тестов доказывают, что у Джонсона сердце 37-летнего, кожа 28-летнего, а физическая форма и объем легких и вовсе как у подростков. Однако глава медицинской команды, работающий с Джонсоном, отмечает, что команда пока не добилась заметных результатов.

При этом такая забота о здоровье требует немалых финансовых вложений. На разработку программы Blueprint и содержание специалистов предприниматель уже потратил несколько миллионов долларов и планирует потратить еще два миллиона долларов до конца этого года.

«Не умирай»

В соцсетях Джонсона часто называют фанатиком, который лишает себя жизненных удовольствий и идеализирует расстройства пищевого поведения.

Джонсон, однако, не считает, что как-то сильно себя ограничивает. Не хватает ему, по его словам, только романтических отношений. Недавно он опубликовал пост с предостережением, которое он озвучивает на свиданиях с девушками: «Готовься, что ты будешь засыпать одна, заниматься сексом по расписанию, сдавать плазму, и смирись с тем, что мы не будем ездить в отпуск в солнечные страны, а ты никогда не станешь моей главной заботой». Свой список Джонсон сопроводил шутливой подписью «Не понимаю, почему я до сих пор одинок».

Джонсон продолжает популяризировать свою программу. И если раньше он просто хотел вернуть себе тело 18-летнего, то теперь и вовсе собирается не умирать. Под слоганом «Не умирай» на сайте Джонсона недавно появился анонс недорогой и упрощенной версии его программы Blueprint. Эта версия, по заверениям Джонсона, якобы сделает его дорогостоящую методику доступной для всех желающих.

«Продолжительность жизни человека зависит от его генетических показателей — программа же Брайана Джонсона не предусматривает генетических изменений, которые могли бы повлиять на продолжительность его жизни, — говорит о программе Джонсона доктор Чарльз Бреннер, биохимик, изучающий вопросы долголетия и старения, — поэтому можно сказать, что он вывел себя на более благоприятную траекторию старения, но не стоит полагать, что он обратил время вспять или устранил этот естественный процесс».