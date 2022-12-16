За последние 70 лет средняя продолжительность жизни в мире увеличилась и составляет около 73 лет, но из-за стереотипов, беспокойства за будущее и невозможности на него повлиять многие боятся старости, пытаясь замедлить этот процесс — иногда это перерастает в фобию. «Холод» поговорил с психотерапевтом Ириной Гросс о том, почему возникает страх старости и как с ним справиться.

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Что такое старость и почему мы ее боимся?

Старость — это последний этап жизни, который поднимает внутри людей разные переживания и тревоги: например, боязнь потерять красоту, ментальное или физическое здоровье, благополучие, страх остаться нереализованным или беспомощным.

Как правило, люди начинают переживать об этом при первых признаках старения или когда замечают, что начали стареть их родители и близкие. Боятся старости как мужчины, так и женщины. И проявляется этот страх у всех одинаково: в непринятии себя, в переживаниях при виде признаков старения, в постоянных разговорах на эту тему и в попытках исправить естественные изменения внешности. Чем сильнее переживания, тем больше человек будет пытаться контролировать свое старение.

В нашем окружении слишком много внимания уделяется внешности: индустрия красоты создала иллюзию вечной молодости, а шоу-бизнес укрепил связь успеха с юностью и красотой. И человек боится, что, если он будет слабым, старым и некрасивым, он будет никому не нужен, не добьется ничего значимого. К счастью, стандарты красоты начали меняться, но из-за прежних стереотипов, связанных с внешностью, нужно еще много времени, чтобы люди начали одинаково ценить все возраста.

Может ли страх старости появиться у детей?

Обычно дети не думают о старости, но если у них возникают подобные страхи, то, скорее всего, они связаны с индивидуальной травмой. Например, ребенок видел тяжелую смерть кого-то из пожилых родственников.

Родители своим примером тоже передают детям отношение к старости: если они спокойно реагируют и принимают старение, то учат детей, что к этому можно относится позитивно. Еще такое поведение взрослых формирует у детей чувство собственного достоинства: «я старею, становлюсь менее привлекательным, но уважаю себя как личность». Это поможет им в будущем проще принимать возрастные изменения: они будут понимать, что кроме внешности у людей есть их поступки, достижения или черты характера, за которые можно любить и ценить себя.

Как понять, что страх перерос в фобию?

Фобия — это сильный страх, который не поддается контролю, и самостоятельно справиться с этим не получится. Конечно, следить за здоровьем и красотой это неплохо, но во всем должен быть баланс. Манипуляции с внешностью — временные средства, которые лишь усугубляют ситуацию: у человека формируется иллюзия контроля над временем, а страх старости никуда не исчезает. Важно следить, насколько желание исправить внешность и замедлить старение навязчивое. Если оно мешает полноценно жить, например, вы отказываете себе в чем-то, чтобы на эти деньги сходить к косметологу, или встаете в пять утра, чтобы сделать макияж, лишь бы партнер не видел вас ненакрашенными, — это повод обратиться за помощью. Потому что морщины на самом деле мало кого волнуют: по-настоящему близкие люди будут ценить и любить нас в любом возрасте.

Как справиться со страхом старости?

Под любым страхом лежит индивидуальная причина, поэтому здесь нет универсальных рекомендаций. Например, человек ходит на нелюбимую работу и боится, что не успеет попробовать себя в интересной ему профессии. Или у него не было секса, о котором он мечтает, и он боится умереть, не узнав, каково это. Или же он боится не увидеть, как его дочь выходит замуж. За страхом старости может скрываться боязнь потерять здоровье и оказаться беспомощным или утратить красоту и сексуальность.

Можно применить парадоксальную теорию изменений: вместо того чтобы пытаться изменить себя, нужно погрузиться во все аспекты своего опыта, прожить его и осознать, что все не так страшно, как вы думали. Поэтому для начала можно задать себе вопрос: «Какие эмоции вызывает у меня эта тема?». Еще можно поинтересоваться опытом родителей и близких, спросить, как они переживали наступление старости. Как только человек начнет разбираться в страхе и погружаться в него, позитивные изменения произойдут сами собой. Человек осознает свой страх, и страх перестанет им управлять, а значит, жить станет проще и спокойнее.