Такой я жить не хочу

Причина каждой сотой смерти в мире — суицид: самоубийством кончают жизнь больше людей, чем умирают от ВИЧ, малярии, рака груди или в результате военных действий и убийств. В 2019 году, по данным ВОЗ, Россия заняла девятое место в мире по количеству суицидов на душу населения. Большинство самоубийств приходится на подростков и пожилых людей, но если о подростковых суицидах в обществе говорят часто, то о самоубийствах пожилых обычно молчат. Спецкор «Холода» Олеся Остапчук поговорила с близкими людей, покончивших с собой, а также с геронтологами, психологами и психиатрами, чтобы разобраться, почему пожилые люди решают свести счеты с жизнью.

Жутко энергичная

9 ноября 2020 года 81-летняя Антонина Шарова покормила кошек, выключила электроприборы и забрала свои последние оставшиеся вещи с дачи. В дом, за которым она периодически присматривала около 20 лет, Антонина Петровна больше не вернулась.

Двухэтажный деревянный дачный дом с кошками, яблоневым садом и грядками под окнами находился в деревне Кукушкино Владимирской области и принадлежал семье Пугачевых. Они не приходились Шаровой родственниками, но были ей как родные — Антонина Петровна была подругой Анны, бабушки Пугачевых. Их дети ходили в одну школу и дружили. Потом дети выросли, Антонина и Анна постарели, а в 2001 году Анна умерла. Ее дети и внуки тосковали по бабушке, а Антонина Шарова, которая недавно потеряла сына, не знала, куда направить свою заботу. В результате она заменила бабушку девочке Алле, подрастающей в семье Пугачевых.

Родители Антонины Петровны умерли, когда она была ребенком. После этого она воспитывалась в детском доме в Ейске, потом, получив среднее образование, устроилась на работу оператором литиевых машин, попав по распределению на Комбинат технических и пластмассовых изделий в Костерево. Переехав туда, Антонина вышла замуж, но брак оказался неудачным: муж ее бил, они в скором времени развелись, и сына она стала воспитывать одна.

Сын Антонины умер в возрасте 50 лет — пьяным упал с лестницы и разбил себе голову. «Она все удары судьбы воспринимала как какой-то рок», — рассказывает 32-летняя Алла Пугачева. По ее словам, близкие никогда не видели Антонину плачущей, даже на похоронах. «От нее все заряжались жизнерадостностью, энергией, здоровьем», — продолжает Алла.

Антонина была общительной: у нее были подруги, с которыми она регулярно ходила в баню, она заходила попить чай к Пугачевым, звонила им, — но в то же время, по словам Аллы, она была довольно скрытной. «Не начнет задушевный разговор в духе „ой, девчонки, что-то так тошно мне, сына вспоминаю, жизнь фиговая, болит все“, — вспоминает Алла. — Она своими проблемами не делилась. Вроде человек постоянно рядом с тобой находится, но ты не знаешь, что у него на душе. Наверное, там были глубокие раны».

Пожилые люди на самом деле чаще страдают депрессивными расстройствами, чем люди среднего возраста, говорит психиатр Елена Вроно. «Однако депрессию пожилые люди в России обычно не лечат и о ней зачастую не знают», — добавляет она. Люди советского военного и послевоенного поколения не привыкли заботиться о ментальном здоровье, они редко обращаются к психологам и психиатрам. Но даже если они обращаются к специалистам, устранить причину депрессии у пожилых сложно.

«В случае с подростком в депрессии можно прекратить буллинг, помочь терапией при несчастной любви, наладить дела с учебой — справиться с теми причинами, которые погрузили его в депрессивное состояние, — говорит Ольга Ткачева. — А как решить проблемы пожилого человека? Сын бросил, не общается. Есть неизлечимое заболевание или потеря мобильности. Такое не исправить, можно только работать с душой и, если необходимо, лечить депрессию лекарствами».

О том, что у Антонины Петровны может быть депрессия, ее близкие не думали. Она была «жутко энергичная», в 80 лет к ней по-прежнему сватались мужчины.

«У нее постоянно были какие-то дела, энергия била ключом, про таких говорят — шило в заднице, — вспоминает Алла. — Она приезжала к нам в дом и сразу: „Так, давай эту грядку раскидаем, сварим макароны, вот, собери смородину…“. Я ее успокаивала: „Теть Тонь, в таком возрасте нельзя так трудиться, надо себя беречь“. Она после этого могла прилечь на 20 минут, а потом вставала и говорила: „Как это так, я лежу? Не положено“. И не жаловалась никогда. Спросишь ее, как она себя чувствует, а она: „Давление вчера было, но сегодня все хорошо, я уже подметаю дорожку, чищу от снега“».

Антонина не понимала, как другие могут сидеть перед телевизором целый день. «Говорила: „Надо же что-то делать, иначе я изведусь“, — вспоминает Алла. — Я это воспринимала как ее характер, но сейчас я думаю, что, возможно, это была попытка заглушить какую-то внутреннюю боль, уйти от реальности».

Пенсию получить, и все

Мысль покончить с собой у пожилых, как и у людей другого возраста, часто появляется не из буквального желания приблизить смерть, а из-за других чувств, пишет психолог Юлия Падун. Например, оттого, что человеку неприятно чувствовать себя обузой, он одинок или устал от переживания болезненных эмоций — таких как стыд, вина, отвращение к себе.

Люди, желающие покончить с собой, совершают это из-за физической или эмоциональной боли, объясняет преподаватель-практик кафедры психиатрии медицинского факультета Университета Тулейна в Новом Орлеане (США), профессор Мэрилин Мендоза. «Если бы они могли нажать на кнопку и прекратить боль, они бы не убивали себя. Но у них нет надежды, и это приводит к самоубийствам», — говорит она.

На боли Антонина Петровна не жаловалась, как не жаловалась она ни на что другое, но серьезное заболевание у нее было. Около пяти лет назад ей диагностировали рак молочной железы. Обошлось без химиотерапии, так как это была ранняя стадия заболевания, но ей удалили одну грудь. После операции Антонина месяц пролежала в больнице, а потом, как говорит Алла Пугачева, «бодренько вернулась на грядки».

«Врачи говорили, что около месяца руку нельзя тревожить с прооперированной стороны, потому что могут быть неприятные последствия в виде лимфостаза. Она сначала соблюдала предписания врача, а потом забила на это, — рассказывает Пугачева. — Она еще шутила, что, поскольку она детдомовская, человек улицы, на ней все заживает, как на кошке». Сейчас близкие Антонины думают, что, возможно, у нее был рецидив онкологического заболевания и это привело ее к суицидальным мыслям — Антонина часто говорила, что «не хотела бы быть овощем и обузой для своих близких».

При этом до последних дней своей жизни Антонина каталась на велосипеде, как говорит Алла, «была постоянно в движении», присматривала за домом Пугачевых: несколько лет назад они переехали в Москву, и Антонина жила в их доме большую часть года, оставляя его лишь на зиму. Зимовала она в своей костеревской квартире.

В тот день, когда Антонина забирала свои вещи с дачи, Алла с отцом Юрием ездили по делам. «Позвонил телефон. Я взяла трубку, потому что папа был за рулем. Тетя Тоня сказала: „Алла, привет, я сейчас на велосипеде приехала к вам домой, потому что папа попросил выключить некоторые электроприборы. Я покормила кошек, все хорошо“, — вспоминает Алла. — Потом она спросила, как у меня дела, затем они с папой поговорили, она уточнила, когда он приедет. Он сказал, что собирается 10 ноября. Это был наш последний разговор».

В тот же день вечером мама Аллы позвонила Антонине и, как Алла передает рассказ мамы, та сказала: «Я вот получила пенсию и доехала до вас второй раз на такси с шиком, еще раз покормила котов». Мама Аллы попыталась поговорить с Антониной, узнать, как дела, но та отрезала: «Ой, все, я занята, пока-пока», — и положила трубку.

Пенсии в последние годы Антонина придавала особое значение, говорит Алла Пугачева, и очень ждала 80-летия из-за прибавки к пенсии, хотя не бедствовала. «У нее прямо ритуал был, каждый месяц рано утром она отправлялась на почту за пенсией, получала ее, оплачивала все счета. У нее никогда никаких долгов не было, — поясняет Алла. — Даже если мы ей давали деньги, она много не брала, а если и брала, то отдавала нам эти несчастные несколько тысяч рублей с пенсии — ей было важно со всеми рассчитаться».

По словам Аллы, крестник Шаровой — 50-летний Владимир, проживающий со своей семьей в другом городе в 20 километрах от Костерево, — рассказывал ей, что в последнее время Антонина часто говорила: «Скорее бы пенсию получить, и все, наверное». Что она имела в виду, близким было непонятно. Антонина казалась веселой и довольной, звонила Пугачевым, крестнику, интересовалась их делами, дарила подарки.

Ищите меня в сарае

По данным Национального института психического здоровья в США, подростки чаще признаются, что думают о самоубийстве, однако пожилые люди чаще его совершают. В двух исследованиях, проведенных в 1990-е, американские психологи выяснили, что на 200 подростков, пытающихся покончить с собой, приходится один погибший, а в случае пожилых людей на четыре попытки — один погибший. Такая разница, объясняют исследователи, зачастую связана с тем, что взрослым людям проще получить доступ к оружию и фармацевтическим препаратам.

Однако не все специалисты согласны с такими оценками. Психиатр Елена Вроно считает, что это не рост самоубийств среди пожилых, а пропорциональное соотношение, связанное с ростом продолжительности жизни по всему миру. В популяции становится больше пожилых, соответственно, становится больше и самоубийств в этой возрастной группе. «Ожидаемая продолжительность жизни увеличивается даже в нашей несчастной и бедной стране. Сейчас она больше 70 лет, чего не было еще несколько лет назад (ожидаемая продолжительность жизни в странах СНГ перешла границу 70 лет в 2010 году. — Прим. „Холода“). Сейчас, когда мы говорим „старик“, мы уже думаем о человеке 80, а не 70 лет», — говорит она.

По данным Национального центра по проблемам старения США, наиболее часто суицидальные мысли возникают у пожилых людей после 85 лет. Среди пожилых людей самоубийства чаще совершают мужчины, чем женщины, а число двойных самоубийств — когда супруги вместе совершают суицид — выше всего именно среди пожилых людей.

Психологи говорят, что близким стоит обратить внимание на поведение пожилого человека, если он теряет интерес к любимым занятиям, начинает реже общаться с людьми, пренебрегает уходом за собой, не соблюдает предписания врачей, начинает раздавать вещи, приводить в порядок дела, вносить изменения в завещание или говорит фразы в духе: «Вы видите меня в последний раз».

Главный гериатр Минздрава России, доктор медицинских наук, эксперт благотворительного фонда «Старость в радость» Ольга Ткачева считает, что многие пожилые люди опасаются говорить по душам с близкими, потому что те не придают их чувствам большого значения: на замкнутого мрачного подростка, например, в семье обратят внимание, а про пожилого человека, который себя так ведет, скажут: «Ну, он же просто старик», считая депрессивное состояние просто чертой старости.

***

Вечером 10 ноября 2020 года отец Аллы Юрий приехал в Костерево и заехал за продуктами в магазин напротив дома Антонины. Он заметил, что в ее окнах не горит свет, и позвонил Антонине, но она не взяла трубку. Как он после рассказывал Алле, он подумал: «Ну, может, уже легла спать», — и поехал домой.

Утром 11 ноября он снова позвонил Антонине, и та опять не взяла трубку. Тогда, как передает его рассказ Алла, он подождал три часа и поехал к ней домой, подумав: «Все-таки 81 год, мало ли что».

Антонина жила в двухэтажном многоквартирном доме, напротив которого стояли сараи жильцов, где они хранили велосипеды, овощи и всякую утварь. Дверь в квартиру никто не открыл, поэтому Юрий стал звонить крестнику Антонины Владимиру, у которого был ключ. Через некоторое время тот приехал с женой, и они втроем поднялись в квартиру. «Трясущимися руками открывают они эту дверь, ожидая увидеть, что она умерла, — а какие еще могут быть мысли, все-таки человек пожилой», — говорит Алла, воссоздавая картину по рассказам своего отца. Но, войдя в квартиру, они обнаружили, что там никого нет.

На столе, как передает Алла рассказ своего отца, были аккуратно разложены записочки. Наугад открыв одну из них, Юрий прочитал: «Ищите меня в сарае». Не читая остальные записки, близкие Антонины побежали в сарай. Он был приоткрыт. Заглянув туда, они увидели тело Антонины и поняли, что она покончила с собой (Роскомнадзор запрещает указывать способ самоубийства, поэтому мы не делаем этого. — Прим. «Холода»).

«Я увидел эту картину, закрыл сарай и вышел с мыслью: „Да ну нет, такого быть не может“. Мы просто стояли втроем и не могли поверить, смотрели на эту жуткую картину», — рассказывал Юрий своей дочери Алле.

Вернувшись в квартиру Антонины, близкие поняли, что она четко продумала план самоубийства и готовилась к этому загодя. Например, на настенном календаре с пластиковой лентой, в которой окошечко передвигается на разные даты, была отмечена дата смерти, а также девять и сорок дней после нее. «Она выбирала день смерти так, чтобы он был после пенсии и чтобы немногочисленные близкие — я, моя мама, папа, два ее крестника — смогли заняться похоронами, так как похороны выпадают на выходные», — говорит Алла.

Антонина также заранее узнала цены на ритуальные услуги в Костерево и оставила близким контакты тех похоронных агентств, где услуги, на ее взгляд, стоили адекватных денег. Она собрала «кулечек с халатиком, обувью, в которой ее нужно в гроб положить, полотенчики», рассказывает Алла, а в записке указала, что деньги на похороны лежат за доской дома — близкие понимали, о чем речь. Деньги на поминки тоже были собраны, вдобавок Антонина написала, кого приглашать на поминки, кто вероятнее согласится, а кто откажется, собрала подарки близким, составила завещание, оплатила коммунальные услуги на несколько месяцев вперед, указала, кто может забрать себе ее фотографии и какой семье стоит предложить старую мебель, прежде чем ее выбрасывать.

«Когда мы после этого приехали в наш дачный дом, я стала оглядываться по сторонам. Там всегда было много ее вещей: какие-то халатики, тапки, валенки, кружка. Ничего из ее вещей не осталось. Она все это время потихоньку уносила свои вещи, а никто этого не замечал. Ее цель, наверное, была сделать так, чтобы следов никаких не оставалось, ярких напоминаний», — рассказывает Алла.

Одну из записок Антонина написала для полиции и прикрепила булавкой к стене рядом с местом самоубийства:

«Заявление. В моей смерти прошу никого не винить. Шарова».

Ниже было дописано: «Разум теряю, подвижность тоже. А такой я жить не хочу. Кого обижала, прошу простить меня. Задумала из жизни уйти сама. Исполняю задуманное сегодня 11.11.2020 год. 6 часов утра».

В другой записке Антонина обращалась к близким: «Простите меня, если были какие неудобства. Не покупать дорогие ритуальные услуги. Я жила скромно, и похороните тоже скромно. Шарова». Ниже было дописано: «Я жила больше для других, чем для себя. Люблю цветы, особенно розы».

Она жила одна

В июне 2020 года доктор исторических наук, 70-летний востоковед Николай Абаев, живший в Улан-Удэ, отправил знакомым письмо: «Моя изоляция здесь (в связи с коронавирусом. — Прим. „Холода“), на бульваре Карла Маркса, превратилась в заточение по принуждению, без бесплатной еды. Умираю от истощения, диабета, анемии».

После этого коллеги ученого по Тувинскому государственному университету (ТГУ) и Бурятскому государственному университету (БГУ) стали собирать для него деньги в социальных сетях. Ученому собрали 60 тысяч рублей, перевели на карту, но банк все списал, и денег Абаеву не досталось: оказалось, что у него был непогашенный кредит, за который банк автоматически списывал все поступавшие на карту деньги. Зарплата из ТГУ и БГУ и пенсия Абаева тоже списывались автоматически.

Ученики объявили повторный сбор средств, чтобы погасить эти долги Абаева, а также его задолженность за арендуемую квартиру. Но собрать достаточно не удалось, и через некоторое время Абаев оказался в хостеле — из квартиры его выселили, а вещи пришлось оставить, потому что их было некуда вывозить.

Знакомый Абаева, Илья Мукашов, подыскал ему другое жилье — как он говорил изданию «Сибирь.Реалии», «квартира была убитая», но дешевая. Абаеву также предлагали переехать в государственный интернат для престарелых или общежитие университета, но он отказался. В октябре 2020 года, вскоре после своего 71-го дня рождения, Абаев покончил с собой.

Самоубийства пожилых людей — проблема, актуальная для всего мира. Но у России есть специфика, связанная с низким уровнем доходов: «У людей мизерная пенсия, которая создает у них ощущение, что ты всю жизнь работал, а по итогу — нищий и вынужден просить льготы у государства. Кроме того, пожилые люди часто становятся жертвами мошенников, а это — огромное потрясение для того, кто дорожит каждой копейкой и долго экономил, чтобы накопить», — говорит главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Психиатр Елена Вроно соглашается с этим, добавляя, что у людей в возрасте при этом немало трат — ведь в старости люди больше болеют. К тому же, добавляет Вроно, среди пожилых людей в России немало пьющих, и половину самоубийств люди совершают в нетрезвом виде — это также усугубляет проблему с суицидами пожилых.

***

28 июня 2021 года Марина (имя изменено по просьбе героини) сидела в морге Самары в очереди за справкой о смерти. «Мы с другими ожидающими разговорились. Странная картина: представьте себе, человек восемь, которые по очереди произносят монологи о смерти близких», — вспоминает она.

Один из таких монологов задел Марину за живое — женщина в очереди рассказывала про самоубийство своей 96-летней мамы. Та — в прошлом математик, инженер по специальности — последние годы не вставала с постели. Причиной этого был перелом шейки бедра. Ее постель была оборудована таким образом, чтобы она могла справить нужду и позвать кого-то из близких или сиделку, дернув за веревку с колокольчиком.

Последние три года мама рассказчицы постоянно говорила, что хочет уйти из жизни, потому что чувствует себя обузой. А в июне 2021 года смогла покончить с собой (мы не описываем способ самоубийства, так как это запрещено Роскомнадзором. — Прим. «Холода»). Тщательная подготовка к самоубийству, описанная собеседницей, и то, что женщина чувствовала себя обузой, задели Марину — все это напомнило ей о самоубийстве ее бабушки.

Баба Нина (имя изменено по просьбе Марины) всю жизнь прожила в спальном районе Самары. До выхода на пенсию она работала парикмахером, и ей очень нравилась эта работа, но у нее была астма, и с возрастом переносить запах лака и краски для волос становилось для нее все тяжелее.

Марина говорит, что после выхода на пенсию бабушка постоянно жаловалась на жизнь. Когда Нине Петровне было 65 лет, у нее умер муж, с которым они были вместе с 20 лет. Постепенно она перестала слушать радио, которое они всегда слушали раньше. Затем умер ее кот, и ей стало совсем не о ком заботиться. Она жила одна. Родственники предлагали ей завести другое животное, но она не хотела. Марина говорит, что все это выглядело, как будто она вообще потеряла интерес к жизни и «старательно формировала образ больной глубоко пожилой женщины, будто ей не 65, а 85 лет».

«Одни родственники не воспринимали это всерьез, другие воспринимали, но что тут можно сделать? Ты же не отправишь бабушку к психиатру насильно — а она не хочет к нему идти и даже в пансионат ехать не хочет. Она дееспособна юридически, и ты ничего с этим не сделаешь. Можно только смириться», — говорит Марина.

С родными отношения у Нины Петровны были прохладные. «У нее была позиция: если вы меня не спросите, я об этом не скажу. А потом она обижалась на нас, что не спросили. Например, скажет: „У меня болит нога, почему ты не поможешь?“. А как я узнаю об этом? „А ты должна была спросить!“. Такая претензия к миру — один из факторов, которые отягощали наши отношения», — говорит Марина.

Нина Петровна общалась не только с близкими, но и с подругами, соседками. Но этого общения ей, видимо, не хватало, потому что она часто жаловалась на то, что чувствует себя одинокой, брошенной. «Мы какое-то время часто виделись, но потом у нас сильно испортились отношения — у бабушки был невыносимый характер, у меня стало все меньше желания видеться, и я не стала себя насиловать этим общением, — рассказывает Марина. — У нее были соцработники, контакты с соседями налажены. А все мои попытки наладить отношения позже бабушка саботировала».

Зимой 2021 года 60-летняя соседка Нины Петровны по лестничной клетке покончила с собой. «Бабушку очень вдохновлял пример соседки, — говорит Марина. — Она рассказывала про нее с восхищением: вот, мол, Лена просто покончила с собой, и все проблемы закончились». Бабушка говорила, что хочет умереть, откладывала на похороны, жаловалась на жизнь, но родственники по-прежнему не понимали, что с этим делать.

Весной у Нины Петровны началось, по словам Марины, «что-то ипохондрическое» — она захотела лечь в больницу. «Не было никаких поводов ее держать в больнице. Но я уговорила врачей, потому что она очень хотела полежать в больнице и всем говорила, что ей очень плохо. Ей все проверили. У нее были хронические заболевания, конечно, но ничего серьезного», — говорит Марина. Четыре дня бабушка провела в больнице, после этого врачи завершили «лечение». «После этого у нее начался какой-то психический регресс, потому что она стала отказываться ходить, еле-еле ее заставляли», — вспоминает Марина.

Психолог Екатерина Толстолес говорит, что пожилые люди в России часто обращаются к врачам не столько потому, что у них что-то болит, сколько из-за того, что им недостает внимания и общения.

«К сожалению, у нас так сложилось, что люди старшего поколения не знают, что им может помочь адаптироваться к новой жизненной ситуации психолог или социальный работник. И поэтому самым приемлемым занятием для них является поход в поликлинику. В большинстве случаев врачи ищут у них какие-то заболевания, а человеку, может быть, просто нужно побеседовать. У него начинают гореть глаза, он вспоминает свое прошлое, заслуги, с гордостью рассказывает про достижения детей, про то, какие у него замечательные внуки. Пожилым людям зачастую просто нужно, чтобы их слушали. Человеку хочется быть важным, нужным, транслировать свой опыт, слышать, что он замечательный, ценный, — это возрождает к жизни любого человека», — объясняет она.

Около восьми утра 25 июня 2021 Нина Петровна покончила с собой. Ее тело возле подъезда обнаружила соседка. А позже социальный работник, который шел навестить Нину Петровну, сообщил о ее смерти родственникам. «Я понимаю ее. Мне кажется, это честный уход из жизни, — говорит Марина. — Мы предполагали, что когда-нибудь она покончит с собой, но все равно в тот день это нас поразило, стало неожиданностью».

Не привыкли жить для себя

Пожилый человек может чувствовать себя одиноко, даже если он живет не один. «С возрастом у человека меняются способности и интерес к контактам и коммуникациям. У пожилого человека часто попросту нет душевных сил поддерживать отношения. Он невольно сам загоняет себя в тупик: страдает оттого, что будто бы всеми брошен, но в то же время сам он неспособен или не хочет прилагать усилия к тому, чтобы поддерживать отношения», — говорит психиатр Елена Вроно.

Поскольку одной из причин депрессии и суицида у пожилых является одиночество, общество нередко осуждает детей и внуков, которые уезжают от своих пожилых родственников или меньше общаются с ними. Однако главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева считает, что общество не может требовать от родственников пожилого человека и выросших детей, чтобы они полностью отказались от своей жизни, планов, мечтаний, самореализации и просто оставались рядом с пожилыми родителями.

«В чем я вижу выход? Создавать структуру помощи людям, которые остаются одни в пожилом возрасте. К примеру, по статистике, в Великобритании среди людей старше 70 лет 70% — одинокие (по данным Национальной статистической службы Великобритании, в 2010 году 51% британцев старше 75 лет жили одни. — Прим. „Холода“). Но там работают службы, сервисы, контролирующие организации, которые им помогают», — говорит она.

Такие учреждения и службы обычно стараются чем-то занять пожилых людей после выхода на пенсию. Психолог Екатерина Толстолес добавляет к этому, что пожилые люди будут чувствовать себя нужными, если им будет кому передавать свой опыт — ведь отчасти потеря интереса к жизни в старости связана и с тем, что, отмечает Толстолес, люди в России не привыкли жить для себя.

«Люди заканчивают трудовую деятельность, которая, возможно, им не нравилась, но на которой они были лет 20, а то и больше, только ради заработка. И теперь они теряются и не знают, что им дальше делать. Проблема не в том, что с выходом на пенсию прекращается работа, а в том, что до этого человек не научился жить для себя, пополнять свои ресурсы», — говорит Толстолес. Нередко с этим сталкиваются трудоголики, для которых карьера была важнее общения с близкими, подтверждает директор гостевого дома для пожилых «Как дома», геронтопсихолог Яна Гребнева.

В частных домах престарелых в США, Израиле и других странах у пожилых людей зачастую есть и работа, и досуг. Например, они могут работать в парикмахерских при этих учреждениях или шить лоскутные одеяла и продавать их на аукционах.

Автор курса социально-психологической реабилитации пожилых людей посредством творчества, работающий в израильских домах для престарелых, создатель Музея искусства пожилых людей Саша Галицкий считает, что избежать депрессии после выхода на пенсию человеку могла бы помочь психологическая гибкость.

«Один из моих подопечных, директор музея, прошел путь из Варшавского гетто и партизан до директора музея, а сейчас на пенсии ему интересно делать деревянные таблички. Он придумал себе такое занятие и очень увлечен, — рассказывает Галицкий. — Он снизил требования к себе с учетом реальности и не испытывает фрустрации из-за того, что занимается чем-то менее значимым, чем его предыдущая деятельность. Делать деревянные таблички сейчас для него так же важно, как когда-то было управлять музеем».