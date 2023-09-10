США взорвали 67 ядерных бомб на чужой территории

Маршалловы острова — стереотипный тропический рай в Тихом океане. Более 200 солнечных часов в месяц, средняя температура 27,8 градуса на протяжении всего года. Единственный минус — один из крупнейших ядерных могильников в истории человечества, доставшийся от США. На протяжении нескольких десятилетий США испытывали ядерное оружие на чужой территории, а в 1980-е не только закопали результаты местных испытаний, но и вывезли сюда отходы с собственной территории. Тысячи людей погибли и продолжают страдать от последствий: ядерный могильник разрушается и фонит, облучая местные земли. Жители требуют компенсаций, но Вашингтон утверждает, что больше не имеет никакого отношения к радиоактивному шлейфу на островах. Американский Чернобыль — в материале «Холода».

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Маршалловы острова состоят из двух цепочек 29 коралловых атоллов (островов или групп островов), расположенных к северу от экватора, между Гавайями и Австралией. В 1944 году США выбили японские войска с островов и разместили здесь свою военную базу, которая впоследствии стала центром ядерных испытаний. В период с 1946 по 1958 год на территории Маршалловых островов американские власти провели в общей сложности 67 ядерных испытаний: 23 на атолле Бикини и 44 возле атолла Эниветок.

Первая серия ядерных испытаний вблизи острова Бикини прошла через год после бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки, в 1946 году. Целью было исследование воздействия ядерного оружия на военные корабли и изучение влияния радиоактивных осадков на местность и живые организмы. Более чем 90 судов разместили на разных расстояниях вокруг лагуны. Флот состоял в основном из старых военных кораблей и подводных лодок, некоторые из которых были загружены живыми свиньями, козами и крысами.

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Перед самыми первыми испытаниями жителей атолла Бикини перевезли на остров Ронгерик, который находился всего лишь в 230 километрах от места взрывов. Результаты испытаний показали, что большие корабли в радиусе полутора километров от эпицентра взрыва избегут потопления, однако экипаж погибнет от взрыва и радиации. Атолл Эниветок пострадал позднее: в 1952 году там прошло первое успешное испытание водородной бомбы, в результате чего один из островов атолла был стерт с лица земли — на его месте остался лишь кратер диаметром более 1,5 километра.

Зона поражения ядерного взрыва:

Радиус зоны полного разрушения при взрыве мощностью 20 килотонн составляет около одного километра, 20 мегатонн — уже 10 километров. Зона полного разрушения взрыва мощностью 100 мегатонн имеет радиус около 35 километров, сильных разрушений — около 50 километров. В радиусе 80 километров от взрыва люди получат смертельную дозу радиации. Один такой взрыв может уничтожить любой из крупнейших городов планеты. Мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, оценивается примерно в 18 килотонн.

В марте 1954 года США провели на атолле Бикини на тот момент сильнейший в истории ядерный взрыв — мощность заряда оказалась в 1000 раз сильнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Испытание вышло из-под контроля — последствия оказались серьезнее, чем предполагали американские ученые: океанские течения и погодные условия способствовали распространению зараженных осадков и мусора по близлежащим атоллам. Позднее следы радиоактивного материала обнаружили в некоторых частях Японии, Индии, Австралии, Европы и США. Это была крупнейшая ядерная катастрофа в истории США, вызвавшая негативную реакцию на испытания в атмосфере во всем мире.

Потерянный рай

Ядерные взрывы опустошили острова: почва получила рекордные дозы радиации и стала непригодной для жизни и земледелия на десятилетия вперед, акватория островов тоже, тысячи представителей разных морских видов погибли, а выжившие получили высокую долю радиоактивного облучения. Воды вокруг островов стали непригодны для рыболовного промысла также на десятилетия вперед.

Солдаты американской армии наблюдают за взрывом. Фото: Science History Images / Alamy / Vida Press

Выбор в пользу Маршалловых островов американские власти сделали ввиду их малонаселенности и идеального расположения. На начало ядерных испытаний в 1946 году население Маршалловых островов составляло около 12 тысяч человек, первый взрыв ядерной бомбы проходил на острове Бикини, на котором тогда жили всего 167 человек. Небольшое количество местных жителей, вероятно, объясняет халатное отношение к ним: принимаемые меры безопасности были недостаточны, переселение на другие острова не спасало людей от облучения.

В преддверии испытаний мощнейшей бомбы американские власти даже не предупредили жителей соседних островов о грядущих взрывах. Магистрат атолла Ронгелап узнал об испытаниях случайно: руководитель острова был в хороших отношениях с американскими военными, однако точной даты испытаний ни военные, ни магистрат не знали, поэтому проводить эвакуацию не стали. Ронгелап находится между Бикини и Ронгериком. В итоге мегабомба взорвалась 1 марта, и в зону смертельного облучения попали оба соседних атолла. Невзирая на смертельные риски, американские военные два дня тянули с эвакуацией, из-за чего многие жители островов погибли от лучевой болезни, а выжившие получили сильнейшие дозы радиации.

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«Если вы спросите кого-нибудь здесь, влияет ли ядерное оружие на его здоровье, ответ будет утвердительным», — говорит Олсон Келен, выросший на атолле Бикини и занимающийся изучением ядерного загрязнения Маршалловых островов. По его словам, у местных властей есть целый список видов рака, которые передаются из поколения в поколение.

В 2010 году Национальный институт рака США опубликовал исследование, в котором говорилось, что около 55% случаев рака за 1948–1970 годы у жителей северных атоллов Маршалловых островов так или иначе были связаны с облучением и проведением ядерных испытаний.

Ядерный могильник

Последние ядерные испытания на Маршалловых островах прошли в мае 1954 года, когда на атолле Эниветок подорвали баржу с бомбой мощностью в 1,69 мегатонны. Здесь же американские власти решили захоронить последствия многолетних ядерных испытаний. На острове Рунит (входит в атолл Эниветок) США построили гигантский ядерный могильник — диаметр его купола составляет 115 метров (чуть больше футбольного поля). Местные называют это место просто «Могила», она вмещает в себя примерно 90 тысяч кубометров загрязненной почвы и радиоактивных отходов.

Купол, построенный над кратером, оставленным в результате одного из ядерных испытаний над островом Рунит. Фото: Giff Johnson / US Defence Nuclear Agency / AFP / Scanpix

Под бетонным куполом также захоронены отходы, вывезенные с американского ядерного полигона в Неваде. Многие острова все еще загрязнены и непригодны для полноценной жизни: например, уровень радиации на атолле Бикини до сих пор превышает Чернобыльский в 15–1000 раз — в зависимости от места замеров.

В 2019 году стало известно, что «Могила» начала фонить — то есть снова распространяет радиоактивное излучение. Разрушению могильника, помимо времени, способствует глобальное потепление: из-за роста средней температуры и таяния ледников растет средний уровень океана, который подбирается к могильнику. Острова, на которых проходили ядерные испытания, находятся в среднем на высоте всего лишь двух метров над уровнем моря.

«Конечно, она разрушится. Чего еще можно ожидать? Это невозможно — просто построить нечто подобное, уехать и думать, что навсегда исправили проблему, что купол навсегда останется таким, каким вы его сделали», — говорит о «Могиле» Стивен Палумби, старший научный сотрудник Стэнфордского института окружающей среды, который руководил исследовательской экспедицией на острова в 2016 году.

Заплати и уходи

Местные жители требуют от США компенсаций и очистки могильника, который продолжает медленно разрушаться и нести угрозу для 52 тысяч жителей Маршалловых островов. В 1986 году островное государство получило официальный суверенитет, заключив Договор об ассоциации с США, который в том числе сохранял за Вашингтоном право продолжать ядерные испытания на территории республики.

С тех пор Маршалловы острова сильно зависит США, субсидии которых составляют значительную часть местного ВВП. Вдобавок на островах до сих пор присутствует военный контингент, важность которого только выросла из-за обострения отношений с Китаем на фоне Тайваня.

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В 1988 году был создан независимый международный трибунал, который позже обязал Штаты выплатить Маршалловым островам 2,3 миллиарда долларов на расходы на здравоохранение и переселение, однако американские власти отказались выплачивать эту сумму. Вашингтон считает, что все обязательства перед республикой выполнены после выплаты в пользу островного государства 600 миллионов долларов в соответствии с соглашением об ассоциации. В 1998 году Вашингтон прекратил действие медицинских программ для больных раком жителей республики — последней программы, связанной с ядерными испытаниями.

В 2023 году представители Маршалловых островов вновь подняли вопрос о компенсации за ядерное наследие США на своей территории. Речь шла об увеличении финансирования в рамках Меморандума о взаимопонимании, в который помимо США и Маршалловых островов включались еще два государства — Палау и Микронезия. Согласно этому документу, Маршалловы острова могли получить 2,3 миллиарда долларов и еще около 700 миллионов в специальном инвестиционном фонде в ближайшие 20 лет — власти могли бы потратить эти деньги на внутренние проекты. Однако подобные условия не удовлетворили Маршалловы острова, переговоры зашли в тупик.

Для сравнения: совокупный экономический ущерб от Чернобыльской катастрофы оценивается примерно в 700 миллиардов долларов. Власти одной только Беларуси утверждали, что экономические потери от катастрофы за 30 лет превысили 235 миллиардов долларов.