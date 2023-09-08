Почему кошки писают в тапки? Может ли у них возникнуть депрессия?

«Холод» поговорил с зоопсихологом, автором книги «Секреты кошек. Как понять свою кошку и стать ей другом» Сашей Рауш о том, способны ли коты на месть, какие у них бывают ментальные расстройства и могут ли они развлекать себя сами.

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Кошки умеют мстить?

Их мозг функционирует почти так же, как у людей. Например, они могут испытывать злость, раздражение, любовь. Но чтобы мстить, кошка должна построить цепочку: «Я испытал плохие эмоции и хочу, чтобы человек тоже прошел через них. Раз он не любит мочу, то я написаю в тапки, и ему будет неприятно». Также для мести она должна понимать концепцию справедливости, которую изобрел человек. Кошка должна осознавать, что с ней поступили несправедливо, — все это для нее сложно.

Однако кошка может проявлять переадресованную или прямую агрессию, если злится. Например, ее не кормили, она разозлилась и исцарапала хозяина или другое животное. Так она переадресовала агрессию, выплеснув свои негативные эмоции. Другой пример: кошку заперли на балконе, и, когда человек открыл дверь, она его укусила. Это тоже переадресованная агрессия: у нее накопилось напряжение, и ей надо было его куда-то выбросить. Но это не целенаправленный укус, чтобы сделать хозяйке больно.

Если человек побил кошку и она его укусила — это прямая агрессия. Но злость не обязательно выражается агрессией, поскольку многие кошки способны сдерживать свои импульсы или выражать эмоции экологично. Например, пойти и погрызть картонную коробку.

Тогда почему они писают в тапки?

Кошки очень чистоплотные, и если они писают не в лоток, то, вероятнее всего, болеют. Например, они могут скрывать боль, чтобы их не съели более крупные хищники. Стоит свозить животное на чекап, в который входит общий и биохимический анализы крови и мочи, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, рентген грудной полости, измерение артериального давления.

Иногда кошки могут тревожиться и стараться перебить запах человека, если он болеет. Также нечистоплотность может быть индикатором напряженных отношений с человеком: если его запах ассоциируется с тревогой, то кошка может перебивать его своим. Сильнее всего пахнут места, которых касаются наши ноги (тапки) и голова (подушка), и те, где мы лежим (постельное белье). Там кошки чаще всего и писают.

А что делать, если кошка ходит в туалет мимо лотка?

Большинство хозяев покупают первый попавшийся лоток и наполнитель и ставят их куда попало. Часто такие места не нравятся кошкам, так как им там неудобно. Но поскольку они чистоплотные, то обычно терпят неудобства. Им может быть больно стоять на крупном наполнителе, но они все равно будут использовать лоток. Если у кошки повышается уровень стресса (например, хозяин вернулся позже, чем обычно, или не покормил ее), ей может не хватить ресурса, чтобы терпеть еще и неудобный лоток.

Вот что можно сделать, чтобы поход в туалет стал для питомца удобным:

Большой лоток, чтобы кошка могла спокойно разместиться в нем. Исследования показывают, что животным без разницы, какой у них лоток: открытый или закрытый. Но во втором случае его нужно регулярно вычищать, поскольку у кошек обоняние в несколько раз лучше человеческого.

Два лотка. Не у всех есть такая возможность, но хорошо иметь хотя бы два лотка на двух кошек, чтобы они могли выбирать место. Если в помещении есть маленькие дети или другие животные и они один раз зажмут кошку в углу туалета, то она может перестать туда ходить. В большом доме идеально иметь лотки на всех этажах.

Удобный наполнитель. Кошки предпочитают естественные материалы (дерево, кукуруза, глина, маниока), которые соответствуют тому, куда они ходят в природе. Можно поставить лотки с разными наполнителями и посмотреть, какой выберет кошка. Также я против гранулированного наполнителя, поскольку у кошек очень нежные подушечки лап со множеством чувствительных кровеносных сосудов и им может быть больно на нем стоять. И лучше всего насыпать побольше наполнителя, чтобы кошка могла в нем порыться.

Как изменить нежелательное поведение?

Это только симптом. Если кошка дерет диван, то бесполезно бить ее или брызгать на нее водой — надо понять, почему это происходит. Для этого нужно изучать особенности их поведения, их потребности, читать книжки.

Также важно дать альтернативу. Например, кошка залезает на стол, потому что ради безопасности ей нужно находиться на высоте и обозревать все вокруг. Если вам это не нравится, можно сделать ей вертикальное пространство с хорошим обзором. Например, купить многоуровневую подставку или прибить несколько полок, соединив их лестницей. Еще можно сделать это место привлекательнее мебели: например, положить какой-нибудь коврик. Затем стоит перекрыть место, которое она портит, специальной антивандальной тканью или съемным чехлом. Если закрыть доступ к дивану без альтернативы, то кошка найдет новые места, где точить когти.

Изучать особенности поведения кошек, их потребности, читать про это книги. Например, кошки точат когти еще и для того, чтобы пометить территорию и снять напряжение. А еще у разных кошек разные предпочтения в материалах для когтеточки и в ее положении: кто-то точит их горизонтально, кто-то вертикально, кто-то и так, и так. Тут важно проанализировать, где кошка точит когти, как и в какие моменты. Если после игр, то чтобы сбросить напряжение. Значит, ставим когтеточку там, где кошка играет.

Если мы купили легкую когтеточку, которая валяется по всему дому, то кошке проще поточить когти об диван, потому что когтеточку нужно искать, а диван стоит на месте. Особенно если кошка возбуждена и ей срочно нужно куда-то деть эмоции. Лучше взять тяжелую когтеточку, которая будет стоять всегда в одном месте.

Если мы купили когтеточку-столбик, а кошка любит другие материалы и точить когти горизонтально, вместо нее она может начать пользоваться тем же диваном и ковром. Стоит попробовать другие варианты. Например, картонную горизонтальную.

Могут ли кошки обидеться на хозяев, если те уехали? И правда ли они любят одиночество?

Они могут привыкнуть к людям, которые живут по определенному расписанию. Тогда их отъезд создаст для кошки ощущение непредсказуемости и небезопасности. Когда хозяева возвращаются, то сталкиваются с кошкой в стрессе, которой нужно пережить свои эмоции. Она может стать более пугливой или тревожной после возвращения хозяев — именно это люди иногда воспринимают как обиду.

Потребность в общении зависит от конкретного животного: есть очень тактильные, которые готовы проводить с хозяином каждую секунду, а другим достаточно 15 минут в день. Но это не значит, что кошкам вообще не нужен социальный контакт: им важно взаимодействие со своим видом и с человеком.

Говорят, что кошки могут развеселить себя сами и с ними не надо играть. Это так?

В основном сами себя могут развлекать котята, которым весело взаимодействовать с неодушевленными предметами. Взрослым животным не интересно гонять мячик в одиночестве. Дикие кошки в природе проходят в день по пять километров, взаимодействуют с другими зверями, ловят насекомых и птиц, залезают на деревья, изучают миллион меток и запахов. У них очень насыщенная жизнь. В квартирах же кошкам хронически недостает впечатлений. Если забрать у человека телевизор, телефон, компьютер, книги и оставить только мячик, то он тоже начнет скучать.

Для новых впечатлений подойдут развивающие игрушки и головоломки, сенсорная нагрузка: например, лизательный или нюхательный коврик. Еще можно давать кошке понюхать разные запахи, например продукты.

Важно, чтобы игра соответствовала естественному поведению кошки. В природе она выслеживает жертву, затем затаивается и нападает. Ей не нужна чрезмерная физическая активность, поскольку она приводит к перевозбуждению. Но сложно сказать, сколько именно нужно играть: для каждого питомца это время будет разным. Еще важно чередовать игрушки: убирать какие-то в коробочку, а затем раз в неделю доставать их снова. Лучше всего использовать предметы из натуральных материалов: меха или шерсти.

Некоторые кошки не любят активные игры, и это нормально. Тогда я бы делала упор на игрушки, которые стимулируют их умственную активность. Такие легко сделать своими руками из подручных средств: втулки, картонного стаканчика, веревочки.

Есть миф, что кошки любят бегать за лазерной указкой. В момент поимки жертвы у них вырабатывается дофамин, а этому предшествует азарт. Они могут бесконечно гоняться за лазерной точкой, но никогда не испытывают от этого удовлетворение. Напротив, они перевозбуждаются и испытывают фрустрацию, так как в итоге не ловят добычу. Из-за этого они могут проявлять переадресованную агрессию.

Кошкам также часто покупают беговые колеса, как для хомячков, но им не нужен постоянный бег. Лучше выгуливать их на шлейке. При этом неопытным по поводу прогулок хозяевам обязательно стоит обратиться к зоопсихологу, чтобы он подсказал, как правильно все организовать. Ни в коем случае нельзя делать это, не зная всех нюансов или ориентируясь только на советы из интернета. Это может закончиться потерей кошки: она запаникует, вырвется и убежит. Также не всем животным подойдут прогулки: если у них есть тревожное расстройство или хронические инфекции, то им опасно находиться на улице.

А бывает ли у них депрессия?

У кошек могут быть депрессивные, тревожные или компульсивные расстройства. Симптомы и факторы, которые их вызывают, схожи с человеческими.

Например, депрессия может возникнуть из-за потери члена семьи, переезда, изменения распорядка дня и проблем со здоровьем. Симптомы: снижение аппетита, потеря интереса к игрушкам, более длительная сонливость, неухоженная шерсть, нерегулярное использование лотка или частое мочеиспускание. Некоторые из этих признаков могут также говорить о болезни у кошек. Чтобы помочь животному, надо проводить с ним больше времени, чаще играть, включать успокаивающую музыку (она может содержать мурлыканье других кошек и звуковые частоты, которые они слышат). Также нужно обратиться к ветеринару поведенческой медицины, чтобы он прописал помогающие препараты. Только он специализируется на психических расстройствах и подборе медикаментозного лечения. Обычные терапевты не могут хорошо помочь.

При тревожных расстройствах у кошки может наблюдаться учащенное сердцебиение и дыхание, одышка, дрожь и слюнотечение. Также она может слишком много двигаться, прятаться, портить что-то или долго мяукать, бояться бытовых вещей, быть крайне пугливой из-за звуков и очень чувствительной к прикосновениям, свету, запахам. Все это не черта характера, а то, с чем нужно идти к ветеринару поведенческой медицины. Расстройства могут быть связаны с болезнью или болью, инфекцией, травмой. При этих признаках можно попробовать успокоить кошку, но не стоит наказывать ее или ограничивать свободу. Для лечения лучше обратиться к врачу, иначе болезнь может прогрессировать.

При компульсивных расстройствах кошка может начать вылизывать себя, пока на этих местах не начнет выпадать шерсть, лизать стены, есть несъедобные предметы, ловить несуществующих мух, долго жевать или сосать ткань, постоянно мяукать. Причиной таких проблем могут быть изменения в условиях содержания и последовавший за этим стресс. Важно снизить число стрессовых событий и повысить предсказуемость жизни. Ветеринар может также прописать препараты.

Можно ли дрессировать кошек?

Дрессировать кошек можно, а количество команд зависит от самого животного. Некоторым нравится постоянно учить что-то новое, другим — нет. Это зависит от конкретной кошки, но некоторые породы и правда более активные: например, бенгалы или абиссинцы.

Те эмоции, которые животное испытывает в момент обучения, будут ассоциироваться с командой, поэтому важно не применять физические наказания.

Еще нельзя надавливать на круп при обучении команде «сидеть». Некоторые дрессировщики тренируют животных голоданием, но это вредная техника: повышение мотивации голодом приводит к нездоровой фиксации на еде. Во время тренировок животное должно быть недостаточно сытым, но не голодным, чтобы не испытывать фрустрацию. Это все равно что сказать ребенку, что он не будет ужинать, пока не выполнит домашнее задание — на самом деле эти вещи никак не должны быть связаны.

Есть ли у кошек личные границы?

Да. Кошки подают большое количество сигналов, которые надо уметь считывать. Важно знать хотя бы основные, чтобы понимать, что чувствует ваш питомец. Вот некоторые из них:

Если кошка отворачивается, то она не заинтересована в контакте.

Кошки начинают вылизываться после касания, чтобы сбросить напряжение.

Подергивание кончика хвоста может означать не только удовольствие, но и возбуждение.

Кошки мурлыкают, чтобы выразить положительные эмоции или чтобы поддержать себя, если у них что-то болит или они плохо себя чувствуют. Этот звук успокаивает их. Если кошка лежит на груди хозяина и щурится, то она мурлычет от удовольствия. Если она мурчит на приеме у ветеринара, то она себя успокаивает. Если кошка мурлычет весь день, то вероятно, она болеет.

Какие книги почитать, чтобы лучше узнать своего кота?