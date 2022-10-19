Если вы приняли решение уехать из России и у вас есть питомец, перевезти его может оказаться непростой задачей. «Холод» подробно рассказывает, какие процедуры необходимо пройти животным и какие документы оформить их владельцам, а также сколько все это будет стоить.

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Это инструкция для тех, кто летит в другую страну с кошками или собаками. Данные нам помогла актуализировать команда телеграм-канала Relopets. Правила для кроликов, хорьков, морских свинок аналогичные, за исключением прививок. Если вы путешествуете на машине или на поезде, алгоритм будет примерно тот же, за исключением покупки билетов, бронирования и оплаты места для питомца: если вы едете поездом, обычно это можно сделать сразу при покупке билетов.

1. Подсчитайте, сколько придется потратить на перевоз питомца

В зависимости от того, какие документы и процедуры уже сделаны, стоимость провоза животного может варьироваться.

Ветеринарный паспорт — 100–300 рублей.

Чип — около 1500 рублей.

Прививки — от 1800 рублей.

Переноска — от 700 рублей.

Обработка от паразитов — от 2500 рублей.

Ветеринарный сертификат или свидетельство для поездки — около 1200 рублей.

Анализ на антитела к бешенству (при необходимости) — от 5300 до 25000 рублей.

Успокоительные — от 400 рублей.

Оплата перевозки — от 25 евро (от 1500 рублей).

Страховка (по желанию) — от 1000 рублей.

2. Узнайте, какие правила действуют в стране назначения

Базовые правила для вывоза животных примерно такие:

наличие международного ветеринарного паспорта;

чип, обработка от паразитов, прививка от бешенства и комплексная вакцина;

отсутствие тяжелых хронических и инфекционных заболеваний (таких, как чумка, бешенство или рак);

наличие документа, дающего право на въезд. Документы для разных стран разные: например, для стран СНГ понадобится ветеринарное свидетельство по форме №1 (подробнее об этом — ниже).

Однако важно иметь в виду, что в каждом случае могут действовать разные правила (в зависимости от животного, которое вы перевозите, направления и перевозчика). Кроме того, правила могут меняться, поэтому важно ознакомиться с их обновлениями для той страны, куда вы едете, и того перевозчика, чьими услугами будете пользоваться.

Многие из актуальных правил есть на сайте Россельхознадзора и в тематических чатах Relopets, Увожу собаку из РФ, увожу котиков чат, вывоз CITES попугаев из РФ, Поездки с животными 🌎: гайды, кейсы, документы, подготовка, правила авиакомпаний, Переезд с животными, Чат 🐈Только вместе! 🐕.

А здесь собраны чаты по странам. Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Бали, Вьетнам,

Таиланд, Турция, Израиль, Сербия, Черногория, Польша, Португалия, Греция, Испания, Италия, Великобритания, Кипр, Нидерланды, ОАЭ, США.

3. Покупка билета и бронь места для питомца

В некоторых авиакомпаниях место для питомца можно забронировать и оплатить при покупке билета на сайте. В остальных случаях это нужно сделать сразу после покупки. Учтите, что у многих перевозчиков есть лимит на животных в салоне: обычно максимум — два-три на рейс. Иногда авиакомпании перевозят на одном рейсе только котов, или только собак как в багаже, так и в салоне.

В салон вы можете взять кота или собаку (а также хорька или кролика) до восьми килограмм вместе с переноской, остальные питомцы должны лететь в багаже. Но многое зависит от конкретной авиакомпании: например, Emirates перевозит животных только в багаже (кроме собак-поводырей), а AirSerbia, наоборот, только в салоне. Котов и собак с плоской мордой — брахицефалов, — а также собак бойцовских пород берут на борт далеко не все авиакомпании; в некоторые страны последних нельзя ввозить вовсе. Подобные нюансы лучше сразу уточнить на сайте авиакомпании или в службе поддержки.

Чтобы точно попасть с питомцем на борт, можно поступить двумя способами:

Оплатить бронь билета на 24–72 часа (такая опция есть у многих агрегаторов), уточнить, есть ли место для животного на рейсе, и только потом оплатить билет.

Позвонить на горячую линию или приехать в офис авиакомпании, узнать, на какие рейсы можно зарегистрироваться с животным, и купить билет прямо там. Сложность в том, что у популярных перевозчиков в офисах могут быть многочасовые очереди, а зарубежные компании не принимают российские карты.

Фото: EQRoy / Shutterstock.com

4. Оформление международного ветеринарного паспорта

Его можно получить от заводчика или в любой ветклинике за 100–300 рублей. Паспорт лучше заполнить на английском: кличка питомца, возраст, данные о владельце (как в загранпаспорте). Сюда же ставят отметки о прививках и обработках, а также вписывают номер чипа.

5. Чип

Чипировать питомца можно практически в любой момент, но не позднее чем за день до последней перед выездом прививки от бешенства. Если чип поставили позже, придется привить животное еще раз. Сделать это можно практически в любой ветклинике. Стоит чипирование от 1000 до 2000 рублей.

6. Обработка от глистов

За 5–10 дней до каждой вакцинации животное обрабатывают от глистов. Это желательно делать перед каждой прививкой: иначе ослабленный паразитами организм животного может не справиться с прививкой и не выработает достаточно антител к вирусу. Для въезда в Ирландию, Северную Ирландию, Норвегию, Финляндию и на Мальту нужно будет повторно обработать питомца от глистов за 24–120 часов до вылета. Отметку о каждой обработке ветеринар тоже заносит в ветпаспорт.

7. Прививки

Стандартный набор для котов и собак — это прививка от бешенства и комплексная вакцина от инфекций. Их можно сделать за один прием, но не раньше чем на следующий день после чипа, и не позже чем за 21 день до вылета (для некоторых стран нужно ждать месяц). Обычно прививки питомцам делают каждый год: тогда достаточно убедиться, что срок последних прививок еще не истек.

Кроликам, помимо прививки от бешенства, делают прививки против миксоматоза и геморрагической болезни, хорькам — против чумы, вирусного энтерита и псевдомоноза.

Учитывайте также, что сейчас в России начались перебои с зарубежными вакцинами Nobivac и других производителей: вместо них предлагают местные аналоги. Такой вариант не подходит для большинства стран, где ветконтроль признает только зарегистрированные в этих странах препараты. Поэтому лучше заранее уточнить в ветклинике, есть ли у них импортные вакцины и, если нет, поискать в ближайших городах или тематических чатах по перевозке животных. Иногда можно договориться с врачами, чтобы те проставили нужную отметку в паспорте и даже сделали это задним числом, если вы готовы заплатить больше и уезжать нужно срочно (и заплатить штраф, если это обнаружат): это не совсем легальная схема, но иначе сэкономить время не получится.

8. Тест на антитела к бешенству

Список стран, для въезда в которые нужен тест на антитела к бешенству, постоянно меняется, и поэтому при покупке билета лучше дополнительно уточнить информацию. Сейчас в список входят, например, Турция, Израиль, ОАЭ, Япония, Тайвань, Южная Корея. Некоторые страны ЕС также требуют, чтобы титры были сданы не позже чем за три месяца до вылета. Если вы летите в ЕС с длинной пересадкой в стране-эндемике по бешенству (например, Турции) и выходите из аэропорта, титры антител на въезде понадобятся. Если вы не покидали аэропорт, титры не нужны.

Анализ можно сдать не ранее чем через 30 дней после последней прививки от бешенства в любой из аккредитованных лабораторий. Это можно сделать в аккредитованных лабораториях Москвы и Владимира либо в обычных ветклиниках других городов, а затем отправить на анализ в аккредитованную лабораторию. В ВГНКИ в Москве срочный тест (три–пять рабочих дней) стоит 10350 руб, а обычный (до 28 календарных дней) — 5350 рублей. В других регионах сроки могут быть больше, а цена срочного анализа может доходить до 25 тысяч рублей.

По опыту, которым владельцы животных делятся в вышеупомянутых чатах, титры антител редко проверяют, даже если формально они нужны. Но лучше перестраховаться и иметь на руках анализ: например, на Кипре его проверяют строго и за отсутствие справки штрафуют и сажают питомца на полугодовой карантин. Кроме того, если вы делаете прививки по графику, анализ действует бессрочно и может пригодиться вам в других поездках.

9. Осмотр и ветеринарное свидетельство

За пять или менее дней до вылета вам с питомцем нужно пройти осмотр в государственной ветстанции по месту жительства. Вот их список для Москвы и Санкт-Петербурга.

Там проверят чип и прививки, осмотрят питомца на предмет инфекций и кожных воспалений, проставят отметки об обработках от паразитов. Дальше вам выдадут документ, в зависимости от страны въезда:

Для Беларуси, Армении, Киргизии и Казахстана — ветеринарный сертификат Таможенного союза.

Для Грузии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Туркмении — ветеринарное свидетельство по форме №1.

Такое же свидетельство выдают и для других стран: Турции, Канады, США, стран ЕС, Сербии, Черногории, Израиля, стран Азии — но в этом случае его нужно будет обменять в аэропорту на международный сертификат по форме 5а. Это можно сделать и заранее, приехав в аэропорт с питомцем и свидетельством. Если вы путешествуете на машине или поездом, нужно обменять свидетельство заранее по схеме ниже.

Процедуру обмена свидетельства на сертификат можно упростить, заполнив электронную форму на сайте и получив сертификат сразу в клинике, которую можно выбрать из списка. Тогда вам не нужно будет получать его на границе. Еще более удобный вариант — заранее записаться на осмотр в лабораторию ВГНКИ в Москве или в Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям (в других регионах нужно обратиться в территориальное управление Россельхознадзора). Во всех этих учреждениях международный сертификат вам выдадут прямо на осмотре.

Ветеринарное свидетельство стоит около 1000 рублей, сертификат Таможенного союза — около 1200 рублей. Оба действуют в течение пяти дней с момента выдачи.

Фото: Shutterstock.com

10. Готовимся к поездке или перелету

Некоторые авиакомпании разрешают использовать мягкие переноски, на рейсах других (например, Pegasus) нужны жесткие. У каждого перевозчика свои ограничения по размерам: например, у Turkish Airlines это 23×40×30 см (высота, длина и ширина). Но по факту их чаще всего не измеряют при посадке: главное, чтобы помещались под сиденье.

В багажное отделение нужно купить жесткую переноску с металлическими прутьями и креплениями. Выбирать нужно по весу животного и обязательно следить, чтобы была отметка «Одобрено IATA» (Международная ассоциация авиаперевозчиков).

Перед поездкой животное лучше обработать от блох и клещей или надеть на него специальный ошейник от блох. За 12 часов до и во время поездки питомца лучше не кормить: иначе его может стошнить в процессе. Возьмите с собой дорожную поилку. Внутри положите одноразовую пеленку, наденьте поводок с ошейником или шлейку: так собака или кошка не убегут, если их придется достать в аэропорту. А доставать животное придется и при прохождении рамок на входе в аэропорт, и на каждой пересадке.

На этом этапе стоит обратить внимание на то, что в некоторых странах есть дополнительные требования к ввозу животных. Если вы летите, например, в Израиль или Португалию, за два дня до поездки нужно отправить сканы ветеринарного паспорта и свидетельства по форме №1, а также ваших документов в ветконтроль аэропорта. В Португалии придется еще и оплатить по прилете пошлину в размере 40 евро. Если ветконтроль не примет ваши документы, придется менять планы.

11. Ветконтроль и регистрация

Пройти ветеринарный контроль нужно до регистрации на рейс. Животное осмотрят, проверят чип и прививки и выдадут международный сертификат (или поставят в него штамп). Если вы уже оплатили перевозку животного при покупке билетов, достаточно будет зарегистрироваться и получить посадочный талон на питомца. Если нет, то вам нужно будет оплатить его провоз в кассе авиакомпании (после того как его взвесят). Тарифы зависят от конкретного перевозчика и обычно варьируются от 25 до 85 евро за перевозку кота или собаки в салоне и от 100 евро в багаже.

Часто питомцев пропускают без повторного контроля в пункте назначения, но иногда такой контроль бывает даже платным. В странах, где правила въезда жесткие и к их выполнению относятся строго, у вас могут проверить чип и все документы, а также осмотреть животное еще раз.

12. В полете

Чтобы животное не нервничало во время поездки, можно дать успокоительные по рекомендации врача. Во время долгой пересадки можно попросить сотрудников аэропорта, чтобы вам выдали питомца, если он летит в багаже, и погулять с ним или сходить в туалет (если вы не находитесь в неблагополучной по бешенству стране).