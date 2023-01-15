Разлука с хозяином может спровоцировать стресс у питомца. Это может, к примеру, вызвать у собак и кошек сепарационную тревогу — расстройство, при котором они могут не спать, не отходить от хозяина, когда он вернется, или даже заболеть. «Холод» попросил зоопсихолога рассказать о том, как распознать у животного тревогу разлуки, помочь с ней справиться и предотвратить ее появление при переезде или командировке.

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Что такое тревога разлуки и как она проявляется?

Тревога разлуки, или сепарационная тревога, — это сложное заболевание, которое может возникнуть у животного из-за негативного опыта или генетической предрасположенности. Приобретенная тревога разлуки встречается у кошек и собак из приюта или у тех, кого ранее отдавали чужим людям или бросали на улице. Также она может возникнуть после зоогостиниц или передержки в неподходящих условиях (например, в замкнутом пространстве).

Генетическая предрасположенность к сепарационной тревоге свойственна собакам мелких и средних пород (кокер-спаниель, спрингер-спаниель, такса, джек-рассел терьер, тибетский спаниель, бигль), более крупным (лабрадор, немецкая овчарка, бордер-колли, сеттер-гордон, голден-ретривер, далматин), а также помесям с перечисленными породами. Кроме того, высокий уровень стресса у животного во время беременности влияет на развитие плода и его нервной системы, что может формировать предрасположенность к тревоге у потомства.

Первые «звоночки» — если питомец все время ходит за человеком, плохо спит или вообще не спит, все время отслеживает действия хозяина. Но есть и другие признаки:

вокализация — лай, вой, мяуканье;

непроизвольные мочеиспускание и дефекация;

разрушения — животные грызут предметы интерьера, рвут обои;

обильное слюнотечение;

повреждение конечностей, активное вылизывание.

Но все это, конечно, может быть симптомами самых разных заболеваний, но тревога разлуки чаще всего проявляется в триаде: вокализация, разрушения и нечистоплотность. Слюноотделение или повреждение конечностей также могут быть признаками сепарационной тревоги, но без трех вышеуказанных признаков, скорее всего, они могут показывать проблемы со здоровьем. При этом у животных все очень индивидуально, поэтому важно наблюдать за своим питомцем. Иногда из-за одиночества или расставания животное может, например, вылизывать лапы и хвост до такой степени, что на них образуются раны.

Подробнее о признаках тревоги разлуки можно прочитать на сайте Школы Прикладной Этологии.

Как снизить стресс питомца при разлуке?

Лучший способ снизить тревогу — подготовить питомца к расставанию. Животным очень важна стабильность, поэтому можно, например, наладить их режим: проводить кормление, прогулки, игры в одно и то же время. Тот же распорядок дня должен будет поддерживать опекун или новый хозяин, чтобы максимально снизить стресс у животного. Если ругать и наказывать за «неправильное» поведение, то оно лишь ухудшится.

Еще можно обучить животное спокойно реагировать на «сигналы», которые предшествуют уходу человека, и оставаться на своем месте. Ритуал прощания может быть такой — нужно сказать питомцу ласковым, спокойным голосом: «Пока-пока, (имя), скоро вернусь», — и оставить рядом с ним игрушку с лакомством. Далее спокойно, без суеты выйти из квартиры. Точно так же важно возвращаться. Постепенно это станет для вашего питомца рутиной, и он будет знать, что вы уходите не навсегда.

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Если животному предстоит смена места пребывания (передержка, зоогостиница или новый дом), желательно показать его заранее: вместе приехать туда хотя бы на один день, погулять, познакомить питомца с людьми.

Собаки и кошки постоянно анализируют наше эмоциональное состояние. Они считывают мимику, жесты, движения и наш запах, поэтому важно показать им, что нет повода для беспокойства. Новый опекун и хозяин должны глубоко и ровно дышать, двигаться максимально спокойно и уверенно, говорить тихо и ласково.

Я остался с питомцем, чей хозяин уехал — что делать?

Смена привычного образа жизни — это всегда стресс, поэтому нужно дать питомцу отдохнуть и не навязывать общение. Можно сделать укромные места, где животное будет отдыхать и спать. Сон важен как для людей, так и для животных — так восстанавливается их нервная система и снижается уровень возбуждения.

У кошек может быть острая стресс-реакция, когда они долго прячутся. Но если питомец прячется от раздражителей, адаптация к меняющейся обстановке не происходит. Это врожденный ответ на стресс: бей, беги или замри. Бей и беги — активные стратегии, а замри — пассивная, и это состояние может сохраняться довольно долго. Из-за тревоги у кошек могут появляться проблемы со здоровьем: нарушения работы ЖКТ и мочеполовой системы (цистит), обострение хронических заболеваний, поэтому важно закрыть все места, куда коты могут забиться из-за стресса, а взамен сделать укрытие, сидя в котором кошка сможет наблюдать за происходящим. Лоток и миски лучше поставить на время в одно помещение. Если животное больше суток не ест или не ходит в туалет — стоит обратиться за помощью к ветеринарному врачу, так как это может привести к проблемам со здоровьем и нарушению жизнедеятельности организма, а также опасным заболеваниям.

У собак и у кошек есть язык тела, который мы можем изучить, чтобы улучшить с ними взаимодействие. Например, животные могут отворачиваться, зевать, отряхиваться, чесаться при общении с человеком, если им достаточно его внимания. Многие животные не любят, когда их гладят по голове, нависают над ними, громко говорят и жестикулируют: они могут воспринимать это как угрозу. Зная об этом, человек может отслеживать сигналы и действовать аккуратно, чтобы завоевать доверие животного.

Собакам нужно обеспечить качественные прогулки, на которых они могут много нюхать и изучать то, что их окружает. Если они любят общаться с собратьями, дайте им такую возможность. Дома можно предлагать игры, в которых животное сбросит внутреннее напряжение. Например, поиск лакомства на специальных игровых ковриках из зоомагазинов или без них.

Кошкам помогают сбросить напряжение игры в охоту — например с игрушкой-удочкой. Важно, чтобы «добыча» вела себя так же, как в природе. Если на конце игрушки мышка, то она убегает, прячется за углами или под тканями. Если это перья, то они ведут себя как птица — порхают с места на место. Также кошкам помогает точение когтей — это их типичное поведение, поэтому чем больше у вас есть разных когтеточек, тем лучше. Для кошек тоже можно использовать поиск лакомства.

Чтобы помочь питомцам справиться с тревогой, можно использовать безопасные успокаивающие средства — они снизят уровень тревоги и возбуждения. Правда, на всех животных они действуют по-разному, поэтому лучше протестировать их заранее, будь то успокаивающие спреи для лежанок, расслабляющие ошейники или феромоны.

На YouTube есть много успокаивающей музыки для кошек и собак: если ее использовать до отъезда хозяина в привычных условиях, то потом она может дать питомцу чувство стабильности и снизит стресс в новых условиях.

Но каждое животное уникально, и нет инструкции, которая бы подошла всем. Поэтому, если у вас есть сложности, можно обратиться за помощью к специалистам, которые помогут подготовить животное к отъезду или адаптации в новом дома.