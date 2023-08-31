Вместо «сирийского маньяка»

Бывшего командующего российской группировкой войск в Украине генерала Сергея Суровикина отправили в отставку с поста командующего Воздушно-космическими войсками. Произошло это максимально непублично — первые лица отказываются комментировать это решение до сих пор. Судьбу генерала подпортил покойный Евгений Пригожин: именно после бунта лидера наемников Суровикин загадочно исчез. Источники СМИ утверждают, что он находится под арестом. Его место занял связанный с Украиной генерал-полковник Виктор Афзалов, о котором мало известно. «Холод» рассказывает, кто теперь будет отвечать за ракетные удары по Украине.

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Президент России Владимир Путин отправил в отставку бывшего главнокомандующего российской военной группировкой в Украине, а до недавнего времени заместителя командующего объединенной группировкой войск в Украине и главкома ВКС генерала Сергея Суровикина. Официально ни Минобороны, ни Кремль эту информацию не подтвердили и не комментировали. Об отставке стало известно от источников разных изданий и журналистов: от РБК и близкого к Генштабу телеграм-канала «Рыбарь» до журналистов Ксении Собчак и Алексея Венедиктова.

«Рыбарь» отмечал, что для «осведомленных лиц это давно не новость». Эту информацию подтверждает и Собчак, которая обратила внимание на то, что отставка была одним из секретных указов Путина, подписанных еще 18 августа. Новым главой ВКС называют генерала Виктора Афзалова, до этого занимавшего пост заместителя Суровикина. После мятежа ЧВК Вагнера Афзалов стал появляться на совещаниях Минобороны, вероятно, заменив на них опального генерала Суровикина.

Виктор Афзалов получил звание генерала-полковника не так давно, в 2022 году. Тогда он уже занимал должность врио главкома ВКС, пока Суровикин командовал всей группировкой войск в Украине. В 2017 году Афзалов был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, а в августе 2018-го стал начальником главного штаба ВКС.

До мятежа Пригожина Афзалов в СМИ фактически не фигурировал. Лишь дважды его упоминали в разных изданиях: в 2020 году он докладывал Сергею Шойгу о проведении воздушной части парада Победы в Москве, а в 2018-м региональное издание в Хабаровске сообщало о его уходе с поста командующего армией ВВС и ПВО ВВО и повышении в столице.

Украинский след

О биографии Афзалова известно немного. В 1989 году он окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО. В 2000 году получил высшее образование в Военном университете ПВО, в 2010-м окончил Академию Генштаба ВС РФ. Судя по всему, биография генерала скрыта не случайно: это может быть связано с тесными связями его семьи с Украиной.

Фактическим адресом в одном из документов Афзалова, которые изучил «Холод», указано село Укромное — скорее всего, это село Симферопольского района оккупированного Крыма. Это не единственная возможная связь нового главы ВКС с Украиной: его жена, Анна Афзалова, родилась в Украине — это следует из документов, которые изучил «Холод». О том, что Афзалова — уроженка Украины, сообщали и в нескольких Telegram-каналах.

Также нам удалось выяснить, что их сын Виктор записан в телефонных контактах как «Виктор Украина». Виктор Афзалов — младший, судя по всему, пошел по стопам отца: в утекших данных за 2021 год его место работы указано как ФГУ «Главное командование Военно-воздушных сил».

Семья Афзалова несколько раз летала в Симферополь; вероятно, на полуострове у них сохранилась недвижимость: жена Афзалова несколько раз заказывала доставку по адресу в Евпатории, последний раз — в 2022 году. Издание «Татар-информ» утверждает, ссылаясь на полпредство Татарстана в Москве, что у Виктора Афзалова есть родственники в республике. Также, по данным издания, Афзалов состоит в неформальном клубе офицеров при татарстанском полпредстве в Москве.

Младший сын Афзалова, Георгий, родился в 2004 году. В 2011-м он был зарегистрирован в здании военной академии Генштаба ВС РФ в Москве на проспекте Вернадского. Тот же адрес в 2019 году указан у старшего сына, Виктора, и их матери Анны. Это не означает, что семья фактически проживала в здании академии — судя по другим данным, в этот период они могли жить в Московской области: жена Афзалова была зарегистрирована в 2010-х годах в Долгопрудном, там же ходил в школу старший сын. Иногда семьи чиновников специально прикрепляют к подведомственным зданиям, чтобы скрыть подлинный адрес.

Какое-то время Афзалов-старший жил в Мурманской области: в 2008 году он был зарегистрирован в небольшом населенном пункте Высокий в качестве избирателя. В Высоком располагается Зенитная ракетная Краснознаменная воинская часть. В то же время (по другим данным из утекших баз) его адресом была указана войсковая часть № 70148 в городе Полярном — там находится 531-й гвардейский зенитный ракетный полк.

Следующее место службы, которое указано в украинских источниках, — войсковая часть №10253 в Хабаровске. Эта часть принадлежит 11-й армии ВВС и ПВО. Его сыновья Виктор и Георгий были зарегистрированы в войсковой части №54912 в Комсомольске-на-Амуре — это 11-я бригада воздушно-космической обороны. Возможно, Афзалов успел послужить и там.

Что произошло с прошлым главой ВКС

В публичное пространство Суровикин ворвался 5 октября 2022 года, когда получил назначение командующим всей российской группировкой войск в Украине. Повышение Суровикина активно поддерживали «военкоры» и лидер ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, ему простили даже сдачу единственного областного центра, захваченного россиянами, — Херсона. Хотя предпосылки для сдачи города были созданы задолго до его назначения.

Однако восхищения в адрес генерала хватило только на три месяца: в январе 2023-го пост «главнокомандующего вторжением» отошел главе Генерального штаба Валерию Герасимову, а Суровикина понизили до его заместителя.

Крест на амбициях Суровикина поставила близость к Евгению Пригожину. Не спасло даже видеообращение, в котором генерал призывал наемников отказаться от бунта и вернуться на свои боевые позиции. После этого Суровикин пропал из публичного пространства. Различные источники утверждали, что его задержали и допрашивают в связи с мятежом.

Путь Суровикина

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске, в 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе. В августе 1991 года он принимал участие в подавлении путча. Его батальон по приказу ГКЧП отправили для выставления комендантских постов на Садовом кольце. В ночь с 20 на 21 августа колонну остановила толпа протестующих. Суровикин прорвался через баррикады и ушел с места конфликта. Во время столкновения погибли трое протестующих.

Суровикина арестовали, но под стражей он пробыл недолго: будущего генерала освободили и даже повысили в звании по личному приказу Бориса Ельцина. О «героизме» Суровикина во время протестов вспоминал Пригожин во время назначения генерала командующим российской группировкой в Украине.

Суровикин также принимал участие во Второй чеченской войне, где проявил себя как жесткий военачальник и обещал «уничтожать троих боевиков за каждого погибшего солдата». Когда Суровикина в 2022 году назначили главнокомандующим российской группировкой в Украине, глава Чечни Рамзан Кадыров этому публично обрадовался и заявил, что знает генерала лично уже 15 лет и уверен в том, что теперь армия в «надежных руках».

До Украины генерал дважды руководил российскими войсками во время войны в Сирии, в 2017 и 2019 годах. Именно тогда стало известно об «увлечении» Суровикина активными бомбардировками инфраструктуры противника, в том числе и гражданской. Аналогичную тактику генерал использовал и в Украине — российские войска стали бить по энергетической инфраструктуре, в результате чего большая часть страны оставалась без света и тепла.

В Сирии с Суровикиным связывают атаку на медицинский центр в провинции Идлиб, где была разрушена детская больница, разбомблен город Алеппо. Также утверждается, что Суровикин как минимум одобрил химические атаки против гражданского населения в Сирии. За эти преступления он получил прозвища Мясник и Каннибал, а Владимир Путин присвоил ему звание Героя России — «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике».