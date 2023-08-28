«Информация о вас передана ФСБ. Вами займутся»

Из-за войны российские власти ужесточили правила призыва. Теперь повестки стали электронными, а людей, которые их получили, но не явились в военкомат, ограничивают в правах: запрещают покупать и продавать недвижимость, водить машину, брать кредиты. Чтобы избежать этого, уехавшие за границу россияне стали сниматься с воинского учета: если доказать военкомату, что вы больше полугода живете в другой стране, повестки вам присылать не будут. Но оказалось, что сделать это не всегда просто: в одних военкоматах россиянам читают лекции о патриотизме, в других отказываются принимать документы. «Холод» рассказывает истории людей, которые пытались сняться с воинского учета — успешно и не очень.

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Евгений (имя изменено по просьбе героя), 27 лет, Великобритания

Уже почти год я живу в Лондоне: работаю в IT-компании. Еще в самом начале мобилизации, в сентябре 2023 года, мне пришла повестка — но в военкомат я не пошел. А когда переехал, решил сняться с воинского учета.

Первую попытку я предпринял еще четыре месяца назад. Мои родители пошли в военкомат в Ростове-на-Дону, где я прописан. Им сказали: приносите военный билет — и все будет отлично. Военный билет был со мной в Лондоне, но я смог его окольными путями передать родителям. И в августе моя мама пошла в военкомат еще раз: взяла с собой военник, копию моего паспорта со штампами о пересечении границы и копию моего вида на жительство в Великобритании.

Но что-то сразу пошло не так. Сперва сотрудники военкомата отсканировали мой военный билет и сказали, что сняться с учета можно только с помощью «Госуслуг» — и не сейчас, а в 2024 году, когда такая опция на сайте начнет работать (на самом деле такая возможность должна появиться только с 1 января 2025 года. — Прим. «Холода»).

Когда мама возразила им — сказала, что письменное заявление о снятии с учета она принесла уже сейчас, и попросила его рассмотреть, — они поменяли стратегию. Занесли мои данные — ФИО, номер телефона, номер военного билета — в какую-то Excel-табличку. И сказали моей маме: «Все, информация о вас передана ФСБ. Вами займутся. У нас военное время».

Не знаю, что это такое. Может быть, у них методичка такая — грозить всем. Может быть, это из-за того, что на предыдущей работе несколько лет назад у меня был допуск к гостайне.

У сотрудников военкомата возникли претензии и к набору документов, который принесла моя мама. Они заявили, что копии паспорта со штампами и вида на жительство недостаточно — нужен еще и трудовой договор, который подтвердил бы, что мой работодатель находится за границей. Остальные документы у мамы не взяли и взамен никаких бумаг не дали.

После того как мама неудачно сходила в военкомат, я попытался подать заявку на снятие с воинского учета через «Госуслуги». Оттуда мне прислали отказ. Основания отказа там не перечислены, только написано, что я или мой представитель обязаны лично явиться в военкомат с доказательствами того, что я не живу в России.

Буду предпринимать еще одну попытку. Я перевел на русский свой трудовой договор и попытаюсь предъявить его военкомату в качестве доказательства.

Кто может сняться с воинского учета? Имеет ли военкомат право отказать?

Сняться с воинского учета может военнообязанный гражданин России, который больше полугода живет за границей. Это даже не право — это обязанность каждого россиянина, закрепленная законом. Так что отказать военкомат в этом не может, но может потребовать подтверждений того, что вы не живете в России как минимум шесть месяцев.



Какие документы нужно предъявлять военкомату?

Конкретного перечня документов, которые нужно предоставить в подтверждение, Минобороны не устанавливает. Так что подойдут любые: организация «Идите лесом», которая помогает россиянам избежать участия в войне, предлагает предъявлять военкомату разрешение на временное проживание, вид на жительство или паспорт другой страны, студенческую визу, справку с работы или учебы, билеты на самолет или поезд или договор аренды жилья за рубежом. Все документы нужно заверить в той стране, где вы находитесь, и перевести на русский язык.



Кроме того, понадобится заполненное заявление о снятии с воинского учета и доверенность на человека, который пойдет в военкомат вместо вас.



Можно ли на самом деле сняться с учета с помощью «Госуслуг»?

На «Госуслугах» можно заполнить заявление о снятии с учета. Как правило, после того как это заявление проверяют, людей приглашают прийти в военкомат лично (или прислать представителя) с подтверждающими документами. Но в организации «Идите лесом» знают о случаях, когда после заявлений на «Госуслугах» людей снимали с учета удаленно и не требовали явки; правда, такие случаи редки.

Илья (имя изменено по просьбе героя), 37 лет, Казахстан

Я увидел статью на «Медузе» о том, как сняться с воинского учета. Так как я с сентября 2022 года не нахожусь в России, подумал, что это будет для меня актуально: чтобы не было никаких проблем, чтобы не приходили повестки, чтобы не давать государству шанса меня дискриминировать.

Я официально трудоустроен в компании в Казахстане, у меня сохранились билеты на самолет, есть штампы о пересечении границы. Все документы я собрал воедино, приложил выписку из казахстанского реестра, где регистрируются иностранные работники (Enbek.kz), и копию разрешения на временное проживание. В основном эти бумаги были без печатей, но с QR-кодами: они вели на страницы государственных органов, и с помощью этих кодов можно было проверить подлинность документов.

Доверенность на свою сестру я оформил в Казахстане. Россия и Казахстан заключили соглашение о том, что документы, нотариально заверенные в Казахстане, не требуют дополнительного заверения в российском консульстве, чтобы быть действительными на территории РФ.

Я провел с сестрой ликбез о том, что нужно сказать, и отправил ее в военкомат Чертановского района в Москве. В канцелярии у нее документы не приняли — послали к начальнику военкомата. Начальник тоже посмотрел на пакет документов и заявил, что принимать их не будет. Он сказал, что каждый из документов, даже с QR-кодом, должен быть заверен, и не казахстанским нотариусом, а в российском консульстве.

Сестра вышла из военкомата и позвонила мне. Я объяснил ей, что ее развели. Документы с QR-кодом ни один нотариус не заверяет, а доверенность, которая сделана в Казахстане, действительна. Я донес до нее, что все, что от нее потребовали, — профанация, чтобы она ушла и не добилась своего.

Сестра разозлилась и вернулась обратно к начальнику военкомата. Начала ругаться — но ничего не добилась. Тогда она пошла обратно в канцелярию и заявила им, что они обязаны принять у нее документы. В канцелярии спросили: «А что сказал начальник?» Она ответила: «Начальник сказал ерунду, а вы у меня документы примите, дайте мне документ о том, что вы их получили. И если вы даете мне отказ — я жду его в письменной форме в определенный законом срок».

Канцелярия взяла документы — и буквально в тот же день начальник военкомата позвонил сестре: «Ну что вы, мы же с вами договорились…» Она объяснила, что документы нормальные: «Давайте снимайте с учета». Тогда он попросил хотя бы на одном документе — на выписке с казахстанского государственного портала, где регистрируют всех трудоустроенных сотрудников — поставить печать организации, дату и подпись руководителя. Мы согласились, я это сделал, и через 10 дней сестру вызвали в военкомат и дали справку о том, что я снят с учета.

Что делать, если в военкомате отказываются снимать с учета?

Требовать письменный отказ. Военкомат обязан предоставить его в течение 30 дней после приема документов. Когда письменный отказ окажется у вас на руках, вы сможете обжаловать его в прокуратуре или в суде.



Кого лучше отправить в военкомат?

Человека, которому точно не грозит отправка в армию и который справится с потенциальным психологическим давлением со стороны сотрудников военкомата. Если не хотите подвергать стрессу родственников, наймите юриста.

Алексей, 24 года, Казахстан

Сняться с учета я решил в тот момент, когда в России ввели электронные повестки. Большую часть времени я нахожусь в Казахстане. Компания, в которой я работаю, рекомендовала всем сотрудникам сняться с учета и даже прислала ссылки на инструкции «Медузы» и «Идите лесом» о том, как это сделать.

Сперва я договорился с мамой о том, что она возьмет документы и сходит в военкомат. Но почитал тематические чаты, где писали, что со снятием с учета у многих возникают проблемы. Тогда я решил работать с юристом: нашел специалиста, который этим занимается, с помощью публикаций «Идите лесом».

На первой консультации юрист предупредил меня, что не гарантирует результата: по его опыту, военкоматы очень неохотно снимают с учета. Я составил доверенность, отправил огромный пакет документов. Когда юрист пошел в военкомат, я переживал, что его не примут: начнут говорить, что возможна только личная явка. Но на удивление все прошло спокойно: меня сняли с учета в тот же день.

Возможно, сыграл роль тот факт, что последняя моя коммуникация с военкоматом была через суд. Летом 2022 года, когда я заканчивал учебу в магистратуре, меня пытались незаконно призвать на срочную службу. Прислали повестку на уточнение данных, и я зачем-то пришел в военкомат. Там мне дали повестку на отправку в войска, но я быстро отправил заявление в суд, и все прекратилось. С тех пор я общался с военкоматом только по почте заказными письмами.

После того как меня сняли с учета, на почту мне отправили два документа. Во-первых, справку о снятии с учета. Во-вторых, письмо от военкома о том, что каждый год я обязан подтверждать, что продолжаю жить за границей и не вернулся в Россию. Как я должен это подтверждать, какой документ им отправлять, там написано не было.

Что мне грозит, если я уехал из России, но не снялся с учета?

Тем, кто состоит на воинском учете, может прийти повестка в военкомат: могут призвать на фронт в рамках мобилизации, могут — на срочную службу, а могут просто вызвать «для уточнения данных». С апреля 2023 года властям больше не нужно отдавать повестки лично в руки: они имеют право прислать электронную повестку в личный кабинет на сайте «Госуслуг» или отправить ее заказным письмом. С этого момента повестка считается полученной, и вам будет запрещен выезд из страны. Так что если вы живете за границей, но посещаете Россию, то рискуете лишиться возможности уехать обратно. Явиться в военкомат необходимо в течение 20 дней с даты, указанной в повестке для явки. В противном случае государство серьезно ограничит вас в правах. Вам запретят:



— регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;

— регистрироваться как самозанятому;

— регистрировать недвижимость и распоряжаться той, которая вам принадлежит; управлять транспортным средством;

— ставить автомобиль на учет;

— брать кредиты и займы.



Поэтому, если вы живете за границей, но планируете продавать или покупать недвижимость или регистрировать ИП, повестка лишит вас этой возможности. Ежегодно подтверждать свое нахождение за рубежом, согласно закону, не нужно, так как снятие с воинского учета является бессрочным. Однако по возвращении в Россию гражданин обязан уведомить об этом военкомат и встать на учет самостоятельно.