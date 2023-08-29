Следователи нашли крайнего в деле об утопленниках в центре Москвы

Айтишник Александр Ким больше 10 лет назад запустил бизнес с нуля. Его стартап пережил пандемию, стал резидентом «Сколково» и одним из самых крупных онлайн-магазинов экскурсий в России. Однако прекрасные перспективы рухнули 20 августа, когда семь человек погибли во время экскурсии по московским коллекторам. Кима арестовали как соучастника: именно на его сайте была куплена экскурсия. Сам бизнесмен, его коллеги и друзья считают преследование несправедливым: создатель агрегатора с информацией об экскурсиях не может нести ответственность за их проведение. Однако у российских правоохранителей другой взгляд на эту ситуацию. «Холод» рассказывает подробности этого уголовного дела.

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Когда в Москве-реке у парка «Зарядье» нашли несколько тел участников экскурсии по очищенным тоннелям реки Неглинки — левого притока Москвы-реки, — глава IT-компании «Спутник» Александр Ким, на сайте которой был опубликован анонс этой экскурсии диггеров (любителей исследовать подземные объекты), был в Санкт-Петербурге и ничего об этом не знал. На его онлайн-площадке экскурсий — больше 17 тысяч предложений в 787 городах.

Ким даже не знал, что в воскресенье, 20 августа, семь человек спустились в коллектор недалеко от детского театра «Уголок дедушки Дурова» или что в Москве начался сильный ливень. Меньше чем за час выпало более 40% месячной нормы осадков, и все участники экскурсии оказались замкнуты в затопленном коллекторе и погибли. Об этом Ким узнал только на следующий день. По его словам, он не пытался сопротивляться или скрываться и не препятствовал обыску. В тот день Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК).

Кого следствие обвиняет в смерти участников экскурсии к Неглинке

Фигурантами дела стали несколько человек: диггер Никита Дубас, который, по версии следствия, был организатором экскурсии и нанял гида для группы, гендиректор компании «Авангард» Александр Лазовский — на сайте его компании можно было купить подарочный сертификат на эту экскурсию, а также Александр Ким. Лазовский успел улететь в ОАЭ прежде, чем следователи решили его задержать, а Дубас и Ким оказались в СИЗО.

Дубас ранее признавал, что не может гарантировать участникам экскурсий безопасность, потому что не может контролировать, куда они наступят. По его словам, за годы работы у него было три инцидента: в первом случае клиент сломал кость во время экскурсии, во втором случае еще до экскурсии на голову участнице упал камень, и врачам пришлось делать три шва. Дубас утверждал, что никто из них не имел к нему претензий. Поскольку действия диггеров находятся вне закона, Дубас подчеркивал, что его деятельность — не профессия, а увлечение.

Опытная диггер Кристина Савченко (имя изменено по просьбе героини) отмечала, что маршрут к Неглинке действительно считался легким, как это и было указано в анонсе экскурсии. Для такого похода, по ее словам, не требуется специальной подготовки или амуниции: достаточно фонарика и сапог по колено или бахил ОЗК (общевойскового защитного комплекта), «не терять рассудок, не творить фигню и смотреть под ноги».

Однако диггеры обычно отменяют экскурсию, если есть вероятность осадков. Дождь в этом случае был предсказан, но гид Константин Филиппов, который в итоге погиб вместе с участниками, экскурсию не отменил. Дубас, по словам диггера Даниила Давыдова, в момент трагедии был в Беларуси. О случившемся он узнал ночью и сразу выехал в Москву. Когда Дубасу и Киму было предъявлено обвинение, оба не признали вину. Оказавшегося за границей Лазовского СК объявил в международный розыск. Ким, по версии следствия, «вступил в преступный сговор с Дубасом и Филипповым, на протяжении длительного времени оказывал услуги в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ними и систематически извлекал доход».

Почему арест Кима называют несправедливым

Накануне суда по избранию меры пресечения знакомые Кима подготовили открытое письмо в его защиту, в котором указали, что владелец онлайн-магазина экскурсий «Спутник» не может нести ответственность за их проведение.

Организатор экскурсии или гид принимает оферту и берет на себя ответственность за свои действия либо заключает двухсторонний письменный договор с компанией. «Спутник» — это площадка по поиску и бронированию экскурсий, которая позволяет людям напрямую связаться с их организаторами. Участники мероприятий самостоятельно договариваются о месте, времени и условиях проведения. Одна сторона размещает объявление о своем продукте, а другая, благодаря рейтингам на основе отзывов пользователей, может выбрать интересные им экскурсии или маршруты на сайте «Спутника».

«Его сервис — это как “Авито” — доска объявлений и не более, а его называют организатором», — написала про Кима его бывшая партнерка по проектам Ася Репрева. Его друг Иван Бут сравнил маркетплейс Кима с «Яндекс.Такси» и добавил: «Если случилась авария, вы не зовете генерального директора “Яндекса” отвечать за каждый инцидент. <...> Это прекрасная компания, а Саша — один из лучших петербургских предпринимателей. Мне страшно оттого, что замечательные люди, которые на самом деле меняют мир к лучшему, попадают в такие ужасные ситуации. То, что произошло в московском коллекторе, — страшное горе, но Саша вообще не тот, кто может быть в этом виноват».

Телеграм-канал о стартапах The Edinorog назвал карьеру Александра Кима «классическим примером фаундера-айтишника, который придумал идею, сам стал ее развивать и сейчас достиг вполне неплохого уровня». На суде по избранию меры пресечения защитник Кима юрист Максим Максимов показал характеристики Кима: благодарственное письмо от главы Сбербанка Германа Грефа, акселератора «Сколково» («Спутник» — компания-участник «Сколково») и от IT-стартапа Game Changer.

Адвокаты Александра Кима считают незаконными привлечение его в качестве обвиняемого по этому делу и заключение под стражу. Единственная связь между Кимом и проведением трагической экскурсии в том, что объявление о проведении этой экскурсии было размещено на сайте компании «Спутник». Адвокаты также отмечают, что сайт Кима — агрегатор информации, он не может нести ответственность за предоставляемый продукт. Сторона защиты настаивает, что в действиях Кима нет и не может быть состава преступления, о котором говорит сторона обвинения.

Как Ким запустил свой бизнес

Александр Ким переехал в Санкт-Петербург из Казахстана в 2006 году, поступил в СПбГУ на математико-механический факультет. В школе он участвовал в олимпиадах по программированию. У него «были хорошие результаты», поэтому он решил пойти в сферу IT. На втором курсе университета он прочитал в интернете, что путешествия — это не всегда дорого, можно путешествовать автостопом бесплатно, и поехал с друзьями в Европу. «Это был невероятный опыт для меня, оказалось, что путешествия — это гораздо интереснее, чем программирование и математика. Путешествия стали занимать больше времени, чем учеба», — вспоминал он.

За годы учебы на матмехе он понял, что ему хочется «больше творчества, больше свободы в принятии решений». Шел 2011 год, уже существовала соцсеть «ВКонтакте», и казалось, что стартапы в сфере IT — это хорошая идея. Ким поступил в магистратуру на программу для предпринимателей, цель которой была создать свой стартап. «Спутник» вырос из его студенческого проекта, рассказывал сам Ким.

Его друг Иван Бут в разговоре с «Холодом» добавляет, что за время учебы в вузе Ким успел влюбиться в Санкт-Петербург. И после окончания университета решил, что это хорошая идея — показать его классным. «Вместо скучных экскурсий с ленивыми гидами [запустить] крутые авторские туры от молодых энтузиастов», — объясняет Бут. Первые два года были убыточные, Ким вкладывал свои и семейные деньги.

В 2013 году проект получил грант от Павла Дурова по программе Start Fellows, потом принял участие в акселераторе «Сбер500» и, наконец, стал резидентом «Сколково». «Саша создал бизнес с нуля, долго собирал команду, верит в идею. Чисто ведет бизнес. Смог вырастить крутую компанию с классной культурой — прекрасный пример малого предпринимательства», — считает Бут.

В пандемию Ким, выступая с мастер-классом «Как вырастить стартап до 300 миллионов рублей в Санкт-Петербурге», рассказывал, что в созданном в 2012 году «Спутнике» работают 38 человек и еще есть вакансии. Сейчас в его команде больше 100 человек. Александр Ким арестован до 21 октября, ему грозит до 10 лет лишения свободы.