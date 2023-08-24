Приказ сбить самолет Пригожина почти наверняка отдал Путин — ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) утверждает, что приказ сбить бизнес-джет Пригожина почти наверняка отдал Владимир Путин.

«Крайне маловероятно, чтобы представители российской армии, особенно министр обороны Сергей Шойгу и начальник генштаба генерал армии Валерий Герасимов, расправились с Пригожиным без приказа Путина», — пишут аналитики ISW.

В отчете ISW говорится, что Минобороны и Кремль с момента восстания уничтожали ЧВК «Вагнер» и ослабляли авторитет Пригожина, поэтому убийство высшего руководства «Вагнера» может быть последним шагом в ликвидации этой ЧВК как «независимой организации».

Также ISW напоминает, что Минобороны давно начало формировать новые ЧВК для замены «Вагнера» в Африке и на Ближнем Востоке, а также приступило к набору бывших наемников из ЧВК Пригожина в Минобороны.

Министерство обороны России и Кремль фактически создали условия, в которых Пригожин больше не мог адекватно поддерживать контингент Вагнера, пишет ISW.

В частности, наемники стали уходить из ЧВК «Вагнера» когда Лукашенко отказался финансировать военную компанию. К тому времени Россия тоже прекратила финансирование ЧВК.

ISW со ссылкой на инсайдерский источник ВЧК-ОГПУ в службах безопасности напоминает, что «поспешный» отъезд Пригожина в Африку и обратно был ответом на планы Главного управления Генерального штаба ВС по подрыву присутствия Вагнера в Африке — планировалось создать и обучить армейский корпус численностью более 20 000 человек в качестве замены Вагнеру.

Аналитики из ISW соглашаются с мнением, что крушение самолета Пригожина не случайно произошло ровно через два месяца после мятежа.

ISW также напоминает, что в день крушения, утром 23 августа, государственное агентство РИА Новости опубликовало информацию о снятии генерала Сергея Суровикина с поста главнокомандующего Воздушно-космическими силами. До своего увольнения Суровикин исчез из публичного пространства, и многие считают это следствием того, что он поддерживал Пригожина.

«Официальное подтверждение увольнения Суровикина в российской государственной прессе в тот же день, когда произошло убийство Пригожина — это, скорее всего, не случайное совпадение», — предполагают аналитики из ISW.

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