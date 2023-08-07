Морской дрон атаковал российский танкер, а Россия нанесла удар по центру переливания крови. Главные новости минувших выходных

Российская армия нанесла удар по центру переливания крови в Харьковской области

Вечером 5 августа российская армия обстреляла Харьковскую область и попала в центр переливания крови в Купянске. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, удар был нанесен управляемой авиабомбой.

В свою очередь, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что что под обстрел попало в том числе село Кругляковка Купянского района. В результате удара там произошел пожар. Погибли двое мужчин, еще четыре человека получили ранения. Кроме того, из-за обстрелов в Купянске повреждены дома и хозяйственные постройки, а также здания фермерских хозяйств.

Морской дрон атаковал российский танкер в Керченском проливе

Поздно вечером 4 августа в районе Керченского пролива морской беспилотник атаковал российский танкер «Сиг». Об этом сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

«Получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу», — говорилось в сообщении.

В Росморречфлоте уточнили, что, несмотря на полученные повреждения, судно осталось на плаву, а из 11 членов экипажа никто не пострадал. Для помощи поврежденному танкеру в этот район направили суда «Меркурий» и «Импульс».

Официально Киев не брал на себя ответственность за произошедшее. В то же время источник BBC News Украина в СБУ сообщил изданию, что атака была совместной операцией спецслужбы и военно-морских сил Украины.

На следующий день секретарь Совета безопасности и национальной обороны Украины Алексей Данилов пообещал расширить масштабы ударов морскими и воздушными беспилотниками по российским целям.

Платформа Apple Podcasts удалила, а затем вернула подкасты «Холода» и «Медузы»

5 августа платформа Apple Podcasts удалила подкасты «Холода» и «Медузы» после требования Роскомнадзора. Редакция «Холода» получила от Apple соответствующее уведомление.

Ранее, 20 июля, платформа известила редакцию, что получила письмо от Роскомнадзора, в котором говорилось, что содержание подкастов нарушает «порядок распространения информации». В связи с чем РКН потребовал от Apple Podcasts его удалить.

Уведомление от Apple об удалении подкаста также пришло в «Медузу». Ее подкаст «Что случилось?», как и подкаст «Холод», оказался недоступен на платформе.

Поздно вечером 6 августа стало известно, что оба подкаста снова стали доступны.

В Челябинске прошла акция против запрета абортов

5 августа активистки из организации «Женщина может» принесли на одну из площадей города несколько картонных коробок с игрушечными младенцами и листовки с информацией об убийствах новорожденных за последние пять лет. Свою акцию ее участницы назвали «Зато не аборт!»

«Цель акции — показать, что запрет абортов не увеличит рождаемость, а повысит статистику по детоубийствам. Если женщинам не удастся искалечить себя посредством подпольного аборта, они найдут другие способы избавиться от нежелательного ребенка. Все усугубится еще и за счет запрета на бэби-боксы в России», — сказала одна из активисток.

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