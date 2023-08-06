Вечером 5 августа российская армия обстреляла Харьковскую область и попала в центр переливания крови в Купянске. Там есть погибшие и раненые, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, удар был нанесен управляемой авиабомбой.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал, что под обстрел попало в том числе село Кругляковка Купянского района. В результате удара там произошел пожар. Погибли двое мужчин, еще четыре человека получили ранения. Кроме того, из-за обстрелов в Купянске повреждены дома и хозяйственные постройки, а также здания фермерских хозяйств.

В ночь на 6 августа Россия запустила по Украине 70 снарядов, включая беспилотники и ракеты, сообщили в командовании воздушных сил ВСУ. Помимо Харьковской под обстрел также попали Хмельницкая, Запорожская, Николаевская, Днепропетровская и Сумская области.

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