В Челябинске прошла акция против запрета абортов

5 августа активистки из организации «Женщина может» провели в Челябинске акцию против запрета абортов «Зато не аборт!» Об этом сообщает издание «7х7».

На одну из площадей города участницы акции принесли несколько картонных коробок с игрушечными младенцами и листовки с информацией об убийствах новорожденных за последние пять лет.

«Цель акции —показать, что запрет абортов не увеличит рождаемость, а повысит статистику по детоубийствам. Если женщинам не удастся искалечить себя посредством подпольного аборта, они найдут другие способы избавиться от нежелательного ребенка. Все усугубится еще и за счет запрета на бэби-боксы в России», — сказала одна из активисток.

18 июля 2023 года Минздрав дополнил перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, двумя препаратами, которые используют для медикаментозного аборта — мизопростолом и мифепристоном. В зависимости от дозировки их используют не только для прерывания беременности, но и для экстренной контрацепции.

За день до этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препараты для медикаментозного прерывания беременности должны «жестко контролироваться» в медицинских и фармацевтических организациях. Мурашко также пожаловался депутатам Госдумы на «порочную практику», которая сложилась в стране — когда женщины не рожают, а делают карьеру.

3 августа Госсобрание республики Мордовия приняло законопроект, согласно которому за «склонение» женщины к аборту вводятся штрафы от пяти до десяти тысяч рублей для граждан, от 25 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц.

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