Киев пообещал расширить масштабы ударов дронами по российским целям

Украина расширит масштабы ударов воздушными и морскими дронами по российским целям. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в своем твиттере.

«С каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы – более опытными, боевое слаживание – более эффективным, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики», — говорится в сообщении.

Данилов отметил, что «август стал особенно удачным для украинских охотников». «Далее – расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести русских утрат. Российские цели – это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения», — написал он.

Поздно вечером 4 августа морской дрон атаковал российский танкер «Сиг» в Керченском проливе. Судно получило пробоину и потеряло ход, но осталось на плаву, экипаж не пострадал.

В ночь на 4 августа два морских беспилотника нанесли удар по базе российского Черноморского флота в Новороссийске. Минобороны России отчиталось об успешном отражении атаки. Однако позже в сети распространились фото и видео большого десантного корабля «Оленегорский горняк», который атаковали дроны.

На кадрах судно с большим креном на левый борт на буксире идет в порт. Позже также появилось видео, предположительно снятое с одного из атаковавших дронов. На нем видно, что беспилотник врезался в корабль, по очертаниям схожий с БДК «Оленегорский горняк».

В ночь на 30 июля и 1 августа воздушные беспилотники атаковали район «Москва-сити» в российской столице. В обоих случаях российское Минобороны отчиталось об успешном подавлении дронов средствами радиоэлектронной борьбы. Тем не менее обе атаки закончились попаданиями дронов в высотку «IQ-квартал», в которой расположены несколько российских министерств.

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