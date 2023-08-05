В Керченском проливе морской дрон атаковал российский танкер

Поздно вечером 4 августа в районе Керченского пролива морской беспилотник атаковал российский танкер «Сиг». Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

«Получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу», — говорится в сообщении.

В Росморречфлоте уточнили, что, несмотря на полученные повреждения, судно осталось на плаву, а из 11 членов экипажа никто не пострадал. Для помощи поврежденному танкеру в этот район направили суда «Меркурий» и «Импульс».

BBC News Украина со ссылкой на источник в СБУ сообщает, что атака на российский танкер была совместной операцией СБУ и ВМС Украины. В ней использовался один надводный дрон, начиненный 450 килограммами взрывчатки. В то же время официально Киев не брал на себя ответственность за произошедшее.

Вечером 4 августа в российских и украинских телеграм-каналах появились сообщения о мощном взрыве в районе Крымского моста. На нем было остановлено движение и выключена подсветка. Позже советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков заявил, что «громкие звуки, которые слышали местные жители, к Крымскому мосту отношения не имели», но «объявлена угроза атаки».

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