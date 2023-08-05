Платформа Apple Podcasts удалила подкасты «Холода» и «Медузы» после требования Роскомнадзора. Редакция «Холода» получила от Apple соответствующее уведомление.

Ранее, 20 июля, платформа известила редакцию, что получила письмо от Роскомнадзора, в котором говорилось, что содержание подкастов нарушает «порядок распространения информации». В связи с чем РКН потребовал от Apple Podcasts его удалить.

В подкасте «Холод» обычно выходят аудиоверсии главных материалов издания, также после начала полномасштабного вторжения России в Украину был записан спецвыпуск «Первые дни войны глазами украинцев».

В чем заключается нарушение и о каких именно выпусках подкаста шла речь, в письме ведомства не уточняется.

Уведомление от Apple об удалении подкаста также пришло в «Медузу». Ее подкаст «Что случилось?», как и подкаст «Холод», недоступен на платформе.

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