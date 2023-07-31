Москву снова атаковали беспилотники

В ночь на 30 июля Москву и Московскую область атаковали беспилотники. Два из них врезались в башни Москва-сити. Мэр Сергей Собянин сообщил о «незначительных повреждениях фасадов на двух офисных башнях Сити» и отсутствии пострадавших.

Позже выяснилось, что ранения получил охранник. В Минобороны России заявили, что утром 30 июля была пресечена попытка «террористической атаки киевского режима». В ведомстве утверждают, что оба беспилотника «были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», потеряли управление и врезались в нежилые здания.

Вблизи места падения дронов временно перекрыли движение. Кроме того, на несколько часов был закрыт аэропорт Внуково.

Позже в Минобороны сообщили, что еще один дрон был сбит силами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.

Как обратило внимание «Агентство», федеральные каналы в утренних выпусках новостей не стали сообщать об атаке беспилотников. Вместо этого они рассказывали про парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, в котором участвовал Владимир Путин.

В Архангельской области силовики вызвали двух малолетних детей на допрос по уголовному делу против их матери

Жительница закрытого города Мирный Лидия Прудковская рассказала изданию Sota, что СК вызвал на допрос ее саму, а также ее двоих детей в возрасте девяти и десяти лет. Также Прудовской выдали постановление об обыске в ее квартире, однако следственные действия пока не проводились. Ее обвиняют в «дискредитации» армии.

О возбуждении уголовного дела против Прудковской стало известно 24 июля. По данным Sota, в сентябре 2022 года ее оштрафовали на 35 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» за антивоенные посты во «Вконтакте». Что стало поводом для возбуждения уголовного дела, не сообщается.

В Беларуси более сотни наемников ЧВК Вагнера выдвинулись к польской границе

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, наемники выдвинулись в сторону Сувалкского коридора — это кратчайший сухопутный маршрут между Беларусью и Калининградской областью, который проходит по приграничным территориям Литвы и Польши.

Моравецкий назвал происходящее «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию». Он предположил, что, «вагнеровцы» под видом белорусских пограничников будут помогать нелегальным мигрантам попасть в Польшу, либо сами, изображая мигрантов, попытаются нелегально пересечь границу.

В Москве арестовали антивоенного уличного художника Philippenzo

Об этом Русской службе Би-би-си рассказал его друг Артем Лоскутов. По его словам, Филиппа Козлова, более известного под псевдонимом Philippenzo, арестовали на 15 суток.

Лоскутов рассказал, что в последнее время Philippenzo жил в Грузии, но 29 июля прилетел оттуда в Москву и был задержан прямо в аэропорту. На него составили протокол о неповиновении полицейскому.

Последняя работа Филиппа Козлова под названием «Изроссилование» появилась под Электрозаводским мостом на набережной Яузы в Москве ко Дню России 12 июня. После этого к художнику пришли силовики и он покинул Россию.

Жертвами урагана в Марий Эл стали восемь человек

Об этом сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов. По его словам, еще 10 человек госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.

В свою очередь, глава Марий Эл Юрий Зайцев уточнил, что среди погибших — трое детей. По его словам, люди погибли в палаточном лагере на территории дикого пляжа.

Всего, по данным МЧС, в Приволжском федеральном округе из-за урагана погибли девять человек и еще 76 пострадали. В 520 населенных пунктах было нарушено энергоснабжение.

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