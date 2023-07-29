Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более сотни бойцов ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора — это кратчайший сухопутный маршрут между Беларусью и Калининградской областью, который проходит по приграничным территориям Литвы и Польши. Моравецкого цитирует издание Weborcza.

Премьер-министр назвал происходящее «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию». По его словам, «вагнеровцы» под видом белорусских пограничников будут помогать нелегальным мигрантам попадать в Польшу, либо сами выдадут себя за мигрантов, чтобы нелегально пересечь границу. Моравецкий назвал наемников Пригожина «безжалостными преступниками и убийцами».

Ранее Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать» бойцы ЧВК Вагнера, так как они «хотят на Запад». Также он продемонстрировал Путину «карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства».

Незадолго до этого Путин на совещании Совбеза заявил, что Польша планирует «вмешаться в конфликт» в Украине, чтобы «оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину». «Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях», — сказал Путин.

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