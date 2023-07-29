Следственный комитет в Архангельской области вызвал 9-летнюю девочку и 10-летнего мальчика на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу против их матери, которую обвиняют в «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Об этом сообщает Sota со ссылкой на слова матери.

Жительница закрытого города Мирный Лидия Прудовская рассказала изданию, что 27 июля следователь вручил ей три повестки: ей как подозреваемой и ее детям как свидетелям. Также Прудовской выдали постановление об обыске в ее квартире, однако следственные действия пока не проводились.

Фото: Sota Фото: Sota

О возбуждении уголовного дело по статье о «дискредитации» в отношении Прудовской стало известно 24 июля. По данным Sota, в сентябре 2022 года ее оштрафовали на 35 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» за антивоенные посты во «Вконтакте». Что стало поводом для возбуждения уголовного дела, не сообщается.

В 2020 году против Лидии Прудовской возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат (статья 159 УК). Поводом стало то, что она несколько месяцев одновременно получала пособие по безработице и за приемное родительство. Когда Прудовской сообщили, что это незаконно, она вернула деньги, однако дело против нее все-таки возбудили.

После того, как об этой истории заговорили на федеральный каналах, депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Весной 2021 года суд признал Прудовскую виновной и оштрафовал ее на 10 тысяч рублей, однако затем во время апелляции гособвинитель отказался от обвинений и преследование было прекращено.

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