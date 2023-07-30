Из-за урагана в Марий Эл погибли восемь человек

В результате урагана, прошедшего 29 июля, в Марий Эл погибли восемь человек. Об этом сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов. По его словам, еще 10 человек госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев рассказал, что среди погибших — трое детей. На момент его публикации было известно о шести смертях. По словам Зайцева, люди погибли в палаточном лагере на территории дикого пляжа.

По информации ТАСС, большая часть пострадавших находилась возле озера Яльчик. От сильного ветра там упало дерево.

МЧС сообщает, что из-за урагана по всему Приволжскому федеральному округу пострадали 76 человек, девять погибли. В 520 населенных пунктах нарушено энергоснабжение.

Позднее МЧС сообщило о 10 погибших в результате урагана в Приволжье.

Обновлено в 13:30. Добавлена информация о 10 погибших в Приволжье.

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