Москву атаковали беспилотники. Повреждены две башни Москва-Сити

В ночь на 30 июля Москву и Московскую область атаковали беспилотники. Мэр Сергей Собянин сообщил о «незначительных повреждениях фасадов на двух офисных башнях Сити». По его словам, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

По данным ТАСС, взрыв произошел в здании «IQ-квартал»: там на пятом и шестом этажах выбиты стекла. Кроме того, пострадала башня «Око-2», там выбиты стекла с первого по четвертый этаж. По информации агентства, в результате атаки дронов пострадал один человек.

В Минобороны России заявили, что утром 30 июля была пресечена попытка «террористической атаки киевского режима». В ведомстве сказали, что два беспилотника «были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы» и потеряли управление, в результате чего потерпели крушение нежилые здания в Москве-сити.

В башне «IQ-квартал» находится семь министерств и ведомств. Среди них — Министерство экономического развития, Минпромторг и Минцифры. Телеграм-каналы публикуют фотографии и видео документов, которые выбросило из здания взрывной волной.

ТАСС сообщает, что в результате атаки дронов в Москве временно закрыли аэропорт Внуково. Кроме того, движение по улице Тестовская в районе Москва-Сити перекрыто.

Еще один дрон был уничтожен средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, 16 беспилотников сбили над аннексированным Крымом, еще девять потерпели крушение в Черном море.

Обновлено в 13:00. Добавлена информация о министерствах в одной из пострадавших башен.

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