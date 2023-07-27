Понимаете ли вы, на что обидится российская власть? Тест

На днях 23-летняя жительница Самары Алена Агафонова выложила шуточную сторис со скульптурой «Родина-мать зовет!» — видео было снято с такого ракурса, что казалось, будто девушка щекочет монумент за грудь. Ее действия тут же назвали «циничными и пренебрегающими нормами морали». «Холод» предлагает разобраться, какие действия — шутливые или не очень — россиянам не стоит совершать, чтобы ненароком не оскорбить российскую власть.

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