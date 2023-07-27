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Шутка над «Родиной-матерью», фото у храма и тверк в школе

Понимаете ли вы, на что обидится российская власть? Тест

27.07.2023

На днях 23-летняя жительница Самары Алена Агафонова выложила шуточную сторис со скульптурой «Родина-мать зовет!» — видео было снято с такого ракурса, что казалось, будто девушка щекочет монумент за грудь. Ее действия тут же назвали «циничными и пренебрегающими нормами морали». «Холод» предлагает разобраться, какие действия — шутливые или не очень — россиянам не стоит совершать, чтобы ненароком не оскорбить российскую власть.

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Представим, что вы выпили и, матерясь, залезли на скульптуру «Родина-мать зовет!», а ваша знакомая немногим позже выложила в инстаграм видео, будто она щекочет грудь скульптуры, стоя при этом далеко от нее. Как думаете, кого из вас ждет более суровое наказание?
Вы в школе. Путин проводит у вас открытый урок и ошибается — называет Северную войну, которую Петр I вел со Швецией, Семилетней. Вы решаете его поправить, и в ответ Путин вас даже благодарит. Но что скажет руководство школы?
Вы фотографируетесь на фоне Исаакиевского собора, задрав юбку, чем, очевидно, «оскорбляете чувства верующих». Что вас ждет?
Ну, то был Исаакий. Может, удастся избежать наказания, если сфотографироваться без одежды у менее известной церкви? Например, у храма в московских Филях?
  Понятно, что рядом с церковью не стоит оголяться. А если спустить штаны на Красной площади, но так, чтобы собор Василия Блаженного виден не был?
На мозаике для одного из российских храмов изображение Путина заменили на икону. Что за этим последовало?
С церквями ясно. А если отфотошопить свою фотографию, стилизуя ее под икону? За это же, наверное, ничего не грозит?
Девятиклассники из лицея №12 станцевали на конкурсе танец, в конце которого сняли с себя футболки. На их торсах были затянуты кожаные ремни. Что им за это было?
Понятно. А у «Ельцин-центра» в таком случае тверк станцевать можно? Не церковь же, в конце концов. И даже не школа.
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Фото
Unsplash; Wikimedia Commons; Vida Press; «МБХ Медиа»; AFP / Scanpix
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