Вечером 14 июня в телеграм-канале пресс-службы Евгения Пригожина появилось новое видео. На нем глава ЧВК «Вагнер» стоит у могилы погибшего наемника и разговаривает с его женой. Пригожин спрашивает у женщины, нужна ли ее семье какая-то помощь, на что та отвечает, что им нужно отремонтировать машину. Недолго думая, глава «Вагнера» заявляет, что оставит семье машину, на которой приехал он сам.

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«Нашей компании же машина? — уточняет Пригожин у своего водителя. — Мы вещи сейчас заберем тогда из нее, а машину оставим людям. Мы ремонтировать вам не будем, оставим новую машину. А ту продадите — дом отремонтируете. Пока государство льгот не дает, как говорится… Вот водитель, он остается, а мы на такси уезжаем. Все документы, все отдаст, переоформит, она на фирме числится. Если налоги какие-то, все с нас».

Женщина едва сдерживает слезы, а, увидев автомобиль, вовсе не верит своим глазам:

— Это вот эта?

— Вот эта вот. Ну не «Мерседес» мой, — усмехается Пригожин. — Но нормальная.

Любитель быстрой езды

Речь о внедорожнике Haval H9 2022 года выпуска средней стоимостью четыре миллиона рублей. Номера машины на видео заблюрили, но не совсем удачно — на секунду блюр исчезает. Благодаря этому «Холод» выяснил, кому принадлежит этот автомобиль и как его водитель относится к правилам дорожного движения.

Машина зарегистрирована на юрлицо — компанию ООО «Интеравто» (занимается арендой легковых автомобилей), принадлежащей Анне Андреевой (Колосковой). Работает в этой компании всего один человек — сама владелица. По данным СПАРК-Интерфакс, «Интеравто» в 2022 году была «фундаментально» убыточна, то есть на покрытие убытков она использовала весь собственный капитал (в 2022 году оборотные активы составляли около 2 миллионов рублей). До февраля 2023 года компании принадлежал еще один автомобиль — Mercedes-Benz GLS-клаcc. Был ли он кому-то подарен, «Холоду» узнать не удалось. Возможно, это тот самый «Мерседес», о котором Пригожин говорит в видео.

Сама владелица компании, судя по всему, к бизнесу отношения не имеет. 29-летняя Анна проживает в Петербурге, работает в ГУП «Водоканал», занимается плаванием, ходит на концерты группы «Любэ», болеет за «Зенит» и работает в детских лагерях. Это следует из утекших баз данных и личных соцсетей девушки.

На 15 марта 2023 года за Haval числилось 470 штрафов на сумму более чем 400 тысяч рублей. 12 них не были оплачены. Все 470 штрафов, 340 из которых присудили именно за нарушение скоростного режима, накопились с 22 августа 2022 года, хотя компания приобрела автомобиль еще 23 июня.

Совпадение или нет, но «гонять» на авто стали именно во время такой же активной кампании Пригожина по вербовке заключенных в «Вагнер» в разных регионах. За декабрь водитель Пригожина заработал 89 штрафов, а за январь — 95. Кажется, что он принципиально нарушает правила: как минимум трижды он нарушил одно и то же правило на улице Варварка в Москве, проехав прямо по полосе для поворота.

22 января 2023 года машина Пригожина заработала сразу 19 штрафов. В тот день, пока водитель старательно нарушал правила, шли бои за Бахмут и Соледар, а сам Пригожин встречал в аэропорту бывших заключенных, которые отвоевали полгода в Украине. Где именно он встречал бывших наемников, неизвестно, но в тот день он говорил им: «180 дней назад мы с вами отсюда поднялись в воздух и полетели в неизвестность. Теперь вы прошли полгода тяжелейшей [спецоперации], и ваши деды, и ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто у нас был в Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает».

Не любят сотрудники Пригожина — и, возможно, он сам — пристегивать ремни безопасности за это им было выписано 12 штрафов на сумму 12 тысяч рублей.

К 15 июня неоплаченными остались три штрафа, один из которых водитель Пригожина заработал прямо в день поездки к семье погибшего вагнеровца в Муром: 13 июня он повторно превысил скорость «на 60-80 километров в час и более 80 километров в час» где-то во Владимирской области.

Хотя видео, судя по метаданным, было снято еще 13 июня, машину передали в собственность физлица только 15 июня — спустя два дня, свидетельствует сайт ГИБДД. Обещание Пригожин, судя по всему, выполнил.

Торговец смертью

Встреча с женой погибшего «вагнеровца» происходила на кладбище под Муромом в рамках очередного «непубличного» (в своих каналах Пригожин о поездках подробно не распространяется) турне Пригожина по стране, в котором его почему-то сопровождает бизнесмен Виктор Бут, не так давно вернувшимся из американской тюрьмы.

Кто такой Виктор Бут? Бизнесмен Виктор Бут в 1990-х основал компанию по международным авиаперевозкам. В 1999 году стало известно, что он поставляет оружие в «горячие точки» в Африке. В 2012 году Бут был осужден в США на 25 лет за попытку продать оружие террористам. 8 декабря 2022 года Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.

Вместе с Бутом, которого западная пресса называет «торговцем смертью», владелец «Вагнера» встретился не только с родственниками своих бойцов, но и с работниками завода «Муромтепловоз», где он также осмотрел продукцию. В тот же день Пригожин с Бутом посетили Ульяновск (между городами 580 километров и восемь часов пути, если соблюдать скоростной режим), где вручали награды за взятие Бахмута. Еще в декабре «повар Путина» заявлял что с Бутом вовсе не знаком, однако, комментируя новость о вступлении Бута в «ЛДПР», отзывался о нем так:



«Виктор Бут — это не человек, это идеал непоколебимости. Шугалей в квадрате. Поэтому Бут, безусловно, будет хорош во главе любой существующей партии и любого движения. И его в любом случае будут уважать люди».

С тех пор они познакомились, а отношение Пригожина к Буту, если судить по его словам, стало еще более нежным. Так он охарактеризовал Бута, отвечая на запрос издания «Накануне.RU» о визите в Ульяновск:

«Умнейший, образованнейший человек, который, ко всему прочему, за многие годы, которые он провел в американской тюрьме, занимался самообразованием, выучил многие языки, включая фарси, и, безусловно, есть о чем поговорить. Что касается американцев, которые выпустили его из тюрьмы, безусловно, они сделали большую ошибку, потому у него настолько трезвое отношение к существующей ситуации в РФ, что если он раскроет свои возможности и реализует замыслы, то, безусловно, Россия станет значительно крепче, тверже, чем есть сегодня. Поэтому я считаю, что этот человек может сделать колоссальную работу для будущего России».

Видимо, «работа на будущее России» на данном этапе — это посещение оборонных предприятий. Города для поездок глава ЧВК и бывший торговец оружием выбрали интересные — в Муроме производят мобильные минометные комплексы и модернизируют БТР, а в Ульяновске — машины УАЗ и грузо-пассажирские самолеты ИЛ-76. Сам Пригожин в Ульяновске обратил внимание на то, как им в «Вагнере» нравится эта продукция:



«УАЗиками пользуемся, УАЗики отличные. Сейчас с импортозамещением есть детали, которые “вылетают” — мы регулярно сообщаем об этом заводу. Что касается транспортного самолёта Ил-76 — это уникальный мировой продукт. Если Ульяновск будет производить не несколько штук в год, а десятками и сотнями, я думаю, что весь мир забудет про санкции и будет у нас их покупать».