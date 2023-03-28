Россия поставляет Ирану устройства и программы для слежки в обмен на дроны — WSJ

По информации The Wall Street Journal, Россия поставляет в Иран кибероружие — устройства и программы для ведения слежки. Поставки начались после передачи иранских дронов для войны в Украине

Среди поставок в Иран, как сообщает издание со ссылкой на источники, есть подслушивающие и наблюдающие устройства, детекторы лжи и программное обеспечение для взломов устройств.

До войны Москва сотрудничала с Ираном только в области киберзащиты, опасаясь, что информация о средствах нападения может оказаться в даркнете. Но потом, как сообщают источники WSJ, российские власти решили, что развитие отношений в военной сфере выгодно.

Поставки оборудования и программ для слежки начали происходить сразу после того, как Иран начал передавать России боеприпасы и дроны.

WSJ со ссылкой на исследовательский центр Университета Торонто Citizen Lab сообщает, что за поставки ПО отвечает научно-технический центр «Протей». Он начал поставлять мобильному оператору Ariantel программу для слежки и цензуры. В России «Протей» предоставляет технические средства для силовиков с помощью которых, например, можно осуществлять прослушку и контролировать передаваемые данные.

Источник: The Wall Street Journal

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