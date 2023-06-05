Бои в Белгородской области и акции в поддержку Навального в России и за ее пределами. Главные новости минувших выходных

В Белгородской области уже пятый день продолжаются бои с подразделениями «Русского добровольческого корпуса»

Все выходные из Белгородской области поступали многочисленные сообщения об обстрелах. Власти призывают жителей приграничных населенных пунктов покинуть свои дома, однако официально эвакуация до сих пор не объявлялась. Также в регионе до сих пор не объявили режим ЧС или контртеррористической операции, как это было после предыдущего рейда бойцов «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России».

В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «тяжелом бое» в селе Новая Таволжанка. О боях там также сообщили российские телеграм-каналы, которые опубликовали видео стрелкового боя. Позже телеграм-канал «Шепот Шебекино», который ведут местные жители, назвал это видео фейком, отметив, что на нем нет ни одного узнаваемого ориентира.

В свою очередь, в телеграм-канале «Русского добровольческого корпуса» в воскресенье появилось новое видео. На нем лидер подразделения Денис Никитин утверждает, что по-прежнему находится на территории Белгородской области. Он также показывает двоих пленных и предлагает освободить их в обмен на короткую встречу с губернатором Гладковым. Встретиться Никитин предложил в здании храма на территории Новой Таволжанки.

В ответ Гладков предположил, что «подлецы, негодяи, убийцы и фашисты» пленных «скорее всего убили» и заявил, что готов встретиться, но не в Новой Таволжанке, а на контролируемом российскими войсками пропускном пункте «Шебекино».

Спустя несколько часов РДК опубликовал новое видео. В нем Никитин говорит, что Гладков не приехал на встречу, и показывает еще около десятка пленных. По словам Никитина, теперь их передадут в обменный фонд ВСУ.

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О новом рейде на российскую территорию «Русский добровольческий корпус» объявил 1 июня. В тот же день Минобороны отчиталось об отражении атаки, сообщив, что большая часть нападавших была уничтожена, а уцелевшие — «рассеяны и отброшены» на украинскую территорию.

Минобороны России сообщило о начале «крупномасштабного» украинского контрнаступления, назвав его «безуспешным»

В ведомстве утверждают, что ВСУ начали «крупномасштабное» наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. По данным Минобороны, наступление ведется силами шести механизированных и двух танковых батальонов.

«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», — сказано в сообщении.

Минобороны отчиталось, что ВСУ якобы потеряли более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевую бронированную машину.

В сообщении военного ведомства также отмечается, что во время отражения украинского наступления начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов якобы находился на одном из передовых пунктов управления.

В России на акциях в поддержку Алексея Навального задержали более сотни человек

4 июня в честь дня рождения Алексея Навального по всему миру прошли акции в его поддержку. Свой 47 день рождения политик встретил в камере ШИЗО.

В России, по данным «ОВД-Инфо», в воскресенье задержали 109 человек. Большинство из них — в Москве. Полицейские уводили людей в автозаки не только за плакаты и, например, куртку с надписью «ШИЗО», но и за шарики, поздравления с днем крановщика, плакат «Свободу и кенгуру, Путин — паук» и просто случайных прохожих. Правозащитники сообщили, что среди задержанных было пятеро несовершеннолетних и двое журналистов.

Акции в поддержку Навального также прошли более чем в 30 странах мира. Сам Навальный в соцсетях поблагодарил своих сторонников за поддержку.

«Как всегда, в свой день рождения я хочу поблагодарить всех людей, которые встретились мне в жизни. Хороших за то, что помогли и помогают. Нехороших за то, что опыт общения с ними научил меня чему-то. Спасибо моей семье за то, что всегда со мной!» — написал он.

Минобороны предлагает ставить военнообязанных на учет без их личной явки в военкомат

Проект постановления, который меняет порядок постановки и снятия с воинского учета, опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Предполагается, что для снятия и постановки на учет военные комиссариаты будут использовать информацию из государственных информационных систем. А самому гражданину о смене его статуса будут сообщать через портал «Госуслуги».

После того, как гражданина поставили на воинский учет, ему нужно будет пройти медицинское освидетельствование. Для этого все же придется прийти в военкомат.

Туда вызовут повесткой. Ее могут вручить лично, послать по почте, при этом не только по адресу прописки, а также в электронном виде.

Российские власти вместо депортации отправили иностранца на фронт

30-летнего гражданина Таджикистана Далерджона 4 мая задержали под Санкт-Петербургом за незаконное пребывание в России. На следующий день суд оштрафовал его на три тысячи рублей и постановил депортировать из страны. Далерджона поместили в центр временного содержания иностранцев, где заставили подписать некий документ, после чего его и других иностранцев привезли в воинскую часть в Ленинградской области.

«Ничего не объяснили, дали бумагу и сказали поставить подпись. Я не понял, что там было. После этого [в центр временного содержания иностранцев] приехали сотрудники военкомата. Я каждый день говорил им, что не поеду на войну, но они все равно меня туда отправили», — рассказал Далерджон «Холоду».

По его словам, вместе с ним в воинской части находится гражданин Узбекистана, который тоже не хочет воевать. Другие люди, находящиеся в этой части — добровольцы, они проходят обучение и ездят на стрельбища. Далерджон в учениях не участвует.

В субботу он не смог связаться с консульством и посольством Таджикистана. «Холод» направил туда запросы, но на момент публикации не получил ответа.

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