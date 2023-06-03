Российские власти решили отправить иностранца на фронт вместо депортации

30-летнего гражданина Таджикистана Далерджона (он попросил не называть свою фамилию) задержали под Санкт-Петербургом за незаконное пребывание в России. Суд постановил депортировать его из страны, однако из центра временного содержания иностранцев его отвезли в воинскую часть, предварительно заставив подписать некий документ. Об этом он рассказал «Холоду».

По словам Далерджона, 4 мая сотрудники ГАИ остановили его машину под Кингисеппом в Ленинградской области. После проверки документов выяснилось, что у Далерджона нет разрешения на пребывание в России. Его отвезли в отделение полиции, а на следующий день, 5 мая, Кингисеппский городской суд Ленинградской области признал его виновным в уклонении от самостоятельного выезда из России (часть 3 статьи 20.25 КоАП). Далерджону выписали штраф в три тысячи рублей и постановили депортировать его из страны (копия постановления есть у «Холода»).

Гражданина Таджикистана поместили в центр временного содержания иностранцев по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где он провел 25 дней. Затем его заставили подписать некий документ: «Ничего не объяснили, дали бумагу и сказали поставить подпись. Я не понял, что там было. После этого [в центр временного содержания иностранцев] приехали сотрудники военкомата. Я каждый день говорил им, что не поеду на войну, но они все равно меня туда отправили».

30 мая Далерджона и несколько других иностранцев привезли в воинскую часть в Ленинградской области («Холоду» известен ее номер, но Далерджон попросил не называть его). Он настаивает, что не подписывал контракт на службу в армии, но предполагает, что это могли сделать за него: «В воинской части нам сказали, что за нас уже все подписано. Я не хочу ехать на войну, сказал им, что я поеду домой. Они ответили, что [я смогу попасть домой] только через тюрьму». Кем был человек, который это сказал, Далерджон не знает. Он сказал, что тот был в военной форме.

По словам Далерджона, у него забрали паспорт. Он рассказал «Холоду», что вместе с ним в воинской части находится гражданин Узбекистана, который тоже не хочет ехать на фронт. Другие люди, находящиеся в этой части — добровольцы, они проходят обучение и ездят на стрельбища. Далерджон в учениях не участвует.

В субботу он не смог связаться с консульством и посольством Таджикистана. «Холод» направил туда запросы, но на момент публикации не получил ответа.

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