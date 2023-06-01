Утром 1 июня представители «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России», которые воюют на стороне Украины, объявили о новом рейде на российскую территорию. На этот раз их целью стал город Шебекино, который уже как минимум неделю подвергается ежедневным обстрелам. Местные власти не стали объявлять эвакуацию, но призвали жителей покинуть свои дома, если «есть необходимость». «Холод» собрал все, что известно об очередном прорыве украинских подразделений на территорию России.

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Новый рейд

Ответственность за нападение на Белгородскую область взяли на себя состоящие из российских добровольцев «Русский добровольческий корпус» (РДК) и легион «Свобода России». Утром 1 июня они объявили о начале нового рейда на российскую территорию и в течение всего дня публиковали обновления о ходе операции.

В частности, в одном посте говорится, что им удалось накрыть огнем «Градов» местное отделение полиции, в котором после объявления плана «Крепость» якобы собрался весь личный состав. Кроме того, РДК опубликовал видео стрелкового боя, как утверждается, недалеко от Шебекино. По кадрам определить геолокацию места съемки невозможно.

В свою очередь легион «Свобода России» сообщил об уничтожении двух единиц российской военной техники — КамАЗа, груженного боеприпасами, и самоходного миномета «Тюльпан». Также в их телеграм-канале появилось видео якобы уничтожения российской техники. Как утверждается, оно было снято в селе Новая Таволжанка. Ориентиры на видео совпадают со спутниковыми изображениями этой местности на гугл-картах.

Артподготовка перед рейдом

Ночь на 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал «напряженной». Он написал, что около полуночи, а также в 03:40 и в 05:15 утра ВСУ обстреляли из «Града» центр и окраины города Шебекино. Около восьми утра он добавил, что в результате ударов пять человек пострадали, а повреждения получили многоквартирные и частные дома, а также административные здания.

Позднее губернатор сообщил о пожаре в здании общежития, которое подверглось обстрелу, а также о повреждении здания городской администрации, расположенного по соседству. Из-за обстрелов, по его словам, в городе нет света. Пострадали по меньшей мере 11 человек, одному из них оторвало руку.

По словам Гладкова, обстрелы города и соседних округов днем в четверг практически не прекращались. Он призвал жителей покинуть свои дома, если «есть необходимость», и сообщил, что на территории области работают пункты временного размещения (ПВР).

Бегство из Шебекино

В сети распространились видео, записанные, как утверждается, жителями Шебекино, в которых они сообщают об обстрелах города. Некоторые из тех, кто добрался до пункта временного размещения, говорят, что выезжать пришлось под обстрелом.

«Наш город Шебекино весь в огне. Там до сих пор идут бои. На город идет наступление ВСУ, наших там очень мало. Предыдущие дни сколько нас обстреливали, практически “ответки” не было. Военных никого не было. Мы предоставлены сами себе. Дошло до того, что сегодня ночью люди сами все бежали», — говорит девушка на видео, которое опубликовал телеграм-канал Astra.

«Под обстрелом выезжали. С трех часов утра и до семи не могли выехать, не могли головы поднять. Страшно», — говорит другая жительница Шебекино, интервью с которой записал государственный телеканал «Россия».

«Завод разбомбили, без работы. Шебекино обстреливали в субботу и воскресенье, все эти дни. Особенно эти две ночи, это ужасно. Центр города весь в труху», — рассказала региональному изданию «Бел.ру» местная жительница Татьяна.

Официально эвакуацию ни в одном населенном пункте Белгородской области так и не объявили. Но накануне губернатор Гладков сообщил, что несколько сотен детей из приграничных районов перевезут в соседний регион. Сегодня стало известно, что 300 детей из Шебекинского округа приехали в Воронежскую область. Их разместили в летнем лагере «Ландыш».

«Завтра 200 человек — мамы или бабушки с маленькими детьми — уезжают в Пензенскую область по приглашению Олега Владимировича Мельниченко. В субботу 600 человек — 300 грайворонцев уезжают в Ярославскую область к Михаилу Яковлевичу Евраеву и 300 шебекинцев — в Калужскую область к Владиславу Валерьевичу Шапше», — написал Гладков.

Остальных жителей приграничных районов, которые решили покинуть свои дома, ждут пункты временного размещения. Всего в Белгороде шесть таких пунктов общей вместимостью три тысячи человек. Крупнейший из них находится на территории «Белгород-Арены». Он способен вместить 1250 человек. В ПВР организовано питание, а также можно получить помощь медиков и психологов.

Реакция властей

В Минобороны России заявили, что им удалось предотвратить прорыв границы. Российские военные якобы отразили три атаки украинских подразделений. Произошедшее в ведомстве назвали «новой попыткой киевского режима провести террористический акт» в отношении граждан города Шебекино.

«Около 3 часов утра украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения. Самоотверженными действиями российских военных отражены три атаки украинских террористических формирований. Формирования киевского режима были отброшены, понеся существенные потери. Нарушения границы не допущено, уничтожено более 30 украинских террористов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

На фоне сообщений о новом прорыве государственной границы России Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова орденом Мужества. «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», — говорится в указе.

Ситуацию в Шебекино сам Путин не комментировал, но провел видеосовещание в честь Дня защиты детей и ответил на вопрос о том, кто главнее: он или Дед Мороз. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что президент постоянно получает доклады о ситуации в Белгородской области из Министерства обороны, Погранслужбы ФСБ и МЧС.

Это третья атака «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» на территорию России. В начале марта стало известно, что «диверсанты» перешли границу в Брянской области. Их рейд продолжался всего несколько часов. 22 мая они пересекли границу уже в Белгородской области. Бои тогда шли два дня на территории Грайворонского округа. Тогда местные власти на сутки ввели режим контртеррористической операции.

В свою очередь Министерство обороны России утверждало, что им удалось разгромить украинскую диверсионно-разведывательную группу. Военное ведомство заявило, что в результате этого рейда были убиты более 70 человек, а также уничтожено девять единиц техники противника.

Представитель «Русского добровольческого корпуса» в интервью «Холоду» ранее говорил, что одна из целей таких рейдов — стянуть часть российских военных с фронта в Украине на приграничные территории и перенести войну на территорию России.