По всему миру проходят акции в поддержку Алексея Навального в честь его дня рождения

В честь дня рождения Алексея Навального по всему миру проходят акции в его поддержку. Некоторых активистов в России начали задерживать еще несколько дней назад.

Пикеты в поддержку Навального прошли в Москве и Красноярске, а также в Новосибирске, Йоршкар-Оле, Хабаровске и Барнауле.

В Хабаровске на Комсомольской площади задержали активистов Зигмунда Худякова и Татьяну Лукьянову. В Барнауле в отдел полиции доставили Филиппа Кравчука, который вышел на улицу с плакатом в поддержку Навального, и Ольгу Меркулову, которая гуляла с воздушным шариком с надписью «Леша», сообщает «ОВД-Инфо». В Красноярске полицейские задержали местного жителя Артура Садыкова, который написал мелом на асфальте надпись: «Свободу политзаключенным».

В городе Великие Луки Псковской области, а также в поселке Стрельна под Петербургом, в Новосибирске и в Москве на домах появились надписи в поддержку Навального, сообщают его соратники.

Надписи «Свободу Навальному» также появились в Екатеринбурге. В Иркутске сторонники оппозиционера расклеили листовки с поздравлениями.

Акции в поддержку оппозиционера прошли в австралийских Сиднее, Мельбурне и Брисбене, а также в Токио и в Тбилиси.

На прошлой неделе в России начали задерживать активистов в преддверии 4 июня. Против москвича Даниила Пименова 2 июня возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому. По версии следствия, он выстрелил в силовика из газового пистолета. Сам активист рассказал, что полицейский в гражданской одежде пришел к нему домой, чтобы вынести ему «предостережение» об участии в акциях 4 июня, после чего начал вести себя агрессивно и ударил Пименова. Молодой человек попытался закрыть дверь и брызнул в силовика из перцового баллончика.

В тот же день в городе Шуя Ивановской области полиция задержала блогера Сергея Веселова. На него составили протокол по статье об организации несогласованной акции и арестовали на восемь суток. Поводом стал его призыв участвовать в акциях в поддержку Навального.

4 июня Алексею Навальному исполнилось 47 лет, он встретил его в ШИЗО. В телеграм-канале политика появился пост, в котором он поблагодарил своих сторонников за поддержку: «Как всегда, в свой день рождения я хочу поблагодарить всех людей, которые встретились мне в жизни. Хороших за то, что помогли и помогают. Нехороших за то, что опыт общения с ними научил меня чему-то. Спасибо моей семье за то, что всегда со мной!»

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