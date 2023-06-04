Минобороны предложило ставить военнообязанных на учет без явки в военкомат

Министерство обороны предложило изменить порядок постановки и снятия граждан с воинского учета. Проект постановления опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

В документе предлагается ставить граждан на воинский учет и снимать их с него без личной явки в военкомат. Для этого военные комиссариаты будут использовать информацию из государственных информационных систем. После этого человеку будет приходить уведомление в «Госуслугах». Чтобы пройти медицинское освидетельствование, нужно будет все же прийти в военкомат.

Военнообязанных будут вызывать туда повестками. Их могут вручить лично, прислать по почте или в электронном виде. Если документ не смогут передать ни лично, ни по почте, он будет считаться врученным через семь дней после его публикации в Реестре повесток.

Со дня вручения повестки военнообязанным россиянам запрещается выезд из страны. Если человек не придет в военкомат через 20 дней со дня, указанного в повестке, против него начнут действовать ограничительные меры: запрет на оформление кредитов и вождение автомобиля, а также регистрацию в качестве ИП, запрет на регистрацию недвижимости и транспортных средств.

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