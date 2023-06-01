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Минобороны подробно отчиталось об отражении нападения на Белгородскую область

21:25 • 01.06.2023

Министерство обороны России опубликовало хронологию событий 1 июня в Белгородской области. Утром о рейде на российскую территорию объявили «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России». Эти подразделения состоят из россиян, воюющих на стороне ВСУ. 

«В результате грамотных и самоотверженных действий подразделений “Западной” группировки войск сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны. 

В военном ведомстве сообщили, что около четырех утра, после интенсивного артиллерийского обстрела, пункт пропуска «Шебекино» атаковали 30 бойцов на трех боевых бронированных машинах и четырех пикапах. 

«Огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков. Противник отошел в направлении Плетеневки», — утверждают в Минобороны. 

По его данным, еще одна группа из 15 человек пыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Сиверский Донец в районе села Новая Таволжанка, но они якобы подорвались на мине, а затем были уничтожены огнем артиллерии. 

Одновременно третья группа из 20 человек на двух боевых бронированных машинах двигалась по правому берегу реки. Она якобы была «рассеяна» в ходе стрелкового боя. В Минобороны утверждают, что российские военные уничтожили восемь бойцов противника и боевую бронированную машину.

Около шести утра украинские военные якобы предприняли еще одну попытку прорыва, в которой участвовало до 70 бойцов, пять танков, четыре боевых бронированных машины, семь пикапов и один камаз. 

Как сообщили в Минобороны, по этой группе нанесли удар тяжелые огнеметные системы, ракетные войска и артиллерия. В результате украинские подразделения якобы потеряли 12 бойцов, две боевые бронированные машины и пикап, после чего отошли. 

В течение следующих трех часов по отступающим украинским подразделениям нанесли девять авиаударов в районах населенных пунктов Огурцово, Плетеневка, Старица и Волчанск.

«Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град”, один пикап», — утверждает российское военное ведомство. 

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