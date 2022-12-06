5 декабря чеченский телеграм-канал 1ADAT со ссылкой на «информаторов из Европы и Чечни» сообщил, что блогера Тумсо Абдурахманова якобы расстреляла «группа лиц». Эта информация остается неподтвержденной, и шведские СМИ никак не прокомментировали возможное убийство Абдурахманова. Новость о его смерти у многих не вызвала сомнений: чеченцы, даже уехав за границу, не находятся в безопасности. «Холод» собрал похожие истории, которые происходили раньше.

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Бывший охранник Кадырова

Умар Исраилов — участник Второй чеченской войны, воевавший на стороне Чеченской республики Ичкерия. В апреле 2003 года кадыровцы похитили Исраилова, после чего его пытали, заставляя признаться в убийстве как минимум 17 человек. Вскоре Исраилову предложили работу охранником Кадырова. В 2004 году он сбежал со службы через Беларусь в Польшу.

После этого Исраилов начал критиковать Кадырова. Он называл себя жертвой режима, установленного в Чечне, и свидетелем тех преступлений, которые Кадыров и его приближенные совершали с 2003 по 2004 годы. В 2005 году Исраилов получил политическое убежище в Австрии, а в 2006 году подал жалобу в Европейский суд по правам человека: Исраилов утверждал, что Кадыров лично пытал его электрическим током, а затем предложил амнистию, в том случае если он будет работать на службу безопасности Ахмата Кадырова.

13 января 2009 года Исраилова застрелили в Вене. По данным следствия, нападавшие должны были отвезти его в Чечню, а при сопротивлении — застрелить. Но огонь по Исраилову открыли, как только он вышел из дома. В июне 2011 года австрийский суд вынес приговор трем подозреваемых. Стрелявшего приговорили к пожизненному заключению, а двое его сообщников получили 16 и 19 лет лишения свободы.

Бывший полевой командир

В 2019 году в Берлине застрелили этнического чеченца и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Он воевал на стороне Шамиля Басаева и позже Аслана Масхадова (лидеры вооруженной борьбы за независимость Чеченской республики Ичкерия от России) в годы Второй чеченской войны. В 2002 году под руководство Хангошвили перешли 60 чеченских боевиков. В 2008 году он командовал грузинской военной частью в Южной Осетии. В мае 2015 года на Хангошвили уже совершали покушение в Тбилиси, после которого он уехал сначала в Украину, а затем в Германию.

Представители чеченской диаспоры в Европе утверждали, что к убийству причастны российские спецслужбы. Журналисты The Insider, Bellingcat и Der Spiegel установили, что убивший Хангошвили россиянин служил в спецназе ФСБ «Вымпел» и вместе с двумя напарниками по «Вымпелу» участвовал в еще как минимум двух заказных убийствах. Суд в Германии приговорил убийцу к пожизненному заключению.

Полиция на месте убийства Зелимхана Хангошвили. Август 2019 года. Фото: Christoph Soeder / dpa / AFP / Scanpix

Блогеры Алиев и Мализаев

В январе 2020 года в лилльской гостинице во Франции убили чеченца Имрана Алиева. Он получил многочисленные ранения в грудь, рядом с телом обнаружили холодное оружие. По данным издания La Voix du Nord, Алиев снял номер вместе с другим мужчиной «предположительно той же национальности». Они оба приехали во Францию из Бельгии, где у Имрана Алиева было политическое убежище.

Имран Алиев стал известен, потому что снимал видеоролики, в которых критиковал Кадырова. В одном из своих видео Алиев успел рассказать, что его уже пытались убить.

В апреле 2022 года подозреваемого в убийстве Алиева заметили среди кадыровцев в Украине.

В декабре 2021 года еще один чеченский блогер Минкаил Мализаев, который критикует чеченские власти и с 2013 года проживает в Германии, рассказал, что его родственников в Чечне избивают и подвергают пыткам. После того как его близких похитили неизвестные, Мализаеву отправили фотографии его матери и сестры в обнаженном виде. Некий мужчина по имени Хасан потребовал от блогера прекратить критику чеченских властей.

Это не первые угрозы в сторону Мализаева. В 2018 году в Германии его избили неизвестные, представившись сотрудниками госканала «Грозный». От Мализаева требовали записать видеообращение с извинениями Кадырову. В противном случае кадыровские «журналисты» угрожали тем, что изнасилуют и убьют его жену и детей. Вскоре после этого жену и детей блогера депортировали в Россию, сам же он остался в Германии.

«Анзор из Вены»

В июле 2020 года в Вене застрелили Мамихана Умарова, который также критиковал Кадырова.

Умаров получил политическое убежище в Австрии в 2005 году и сотрудничал с австрийскими спецслужбами, помогая в поиске чеченских киллеров, которых отправляли в Европу. С 2017 года он был свидетелем по делу о покушении на народного депутата Украины Игоря Мосийчука: в 2014 году тот публично расстрелял портрет Кадырова за то, что он прислал своих наемников в Донбасс. В интервью на канале «Свободный» Умаров рассказал, что получал от советника Кадырова заказ на три убийства, в том числе на убийство Мосийчука.

Умаров также вел канал на ютубе, подписываясь «Анзором из Вены». В своих видео он открыто критиковал не только самого Кадырова, но и его советника Шаа Турлаева.

Блогер Халитов

В январе 2022 года чеченский блогер Хасан Халитов рассказал, что ему угрожают за критику Кадырова: неизвестные прислали Халитову фото его обнаженной сестры, которые будут опубликованы, если он не перестанет критиковать главу Чечни.

Хасан Халитов живет в Турции. В 2021 году он сообщал, что чеченские силовики похитили его братьев и отца. Родственники Халитова несколько раз записывали видеообращения к нему: в них братья и отец Хасана упрекали его в клевете в отношении чеченских властей и призывали прекратить критиковать Кадырова.