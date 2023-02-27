Бойцы ЧВК Вагнера больше недели просили снаряды у Министерства обороны. Поставить их согласились только после атаки ботов, фотографий десятков трупов вагнеровцев и пикета у здания ведомства. «Холод» рассказывает, как Пригожин поссорился с военными и какие инструменты использует, чтобы получить то, что хочет.

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22 февраля, на следующий день после послания президента Федеральному собранию, в московских «Лужниках» проходил митинг-концерт в поддержку войны. Помимо эфиров федеральных каналов, посмотреть на рэп под песню «Катюша» и другие перформансы можно было также во «ВКонтакте» и на ютубе. Выступил на концерте и сам Путин. Но чаты онлайн-трансляций вместо традиционных восторженных и поддерживающих комментариев заполнились призывами обеспечить снарядами бойцов ЧВК Вагнера.

К тому моменту наемники из ЧВК публично критиковали Министерство обороны уже почти неделю. «Нормальных поставок» снарядов требовал и основатель ЧВК Евгений Пригожин. Прямо в день концерта он прислал «военкору» Владлену Татарскому фотографию десятка мертвых тел и сказал, что это вагнеровцы, погибшие за один день из-за нехватки снарядов. В этом основатель ЧВК обвинил Минобороны.

Пригожин против Министерства обороны

Конфликт Пригожина с Министерством обороны тянется уже несколько месяцев. В октябре 2022 года он поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего генерала Александра Лапина «бездарем», которого покрывают в Генштабе. «Рамзан, красавчик, жги», — написал Пригожин и предложил отправлять «этих ушлепков» [видимо, представителей Минобороны] на фронт босыми и с автоматами. В Минобороны это никак не комментировали. Вскоре Лапина сняли с должности.

В декабре вагнеровцы раскритиковали главу Генштаба Валерия Герасимова. Они записали видеоролик, в котором пожаловались на отсутствие боеприпасов и назвали Герасимова «пидором» и «чертом ебаным». В министерстве это тоже не комментировали, но в январе 2023 года после захвата Соледара под Бахмутом пресс-служба ведомства не упомянула участие вагнеровцев, хотя они в нем участвовали.

Тогда Пригожин пожаловался на то, что заслуги его бойцов постоянно пытаются «принизить». Он также заявил, что против ЧВК Вагнера идет борьба в медиа: там якобы пытаются запретить даже упоминание компании. После этого в брифинге Минобороны впервые отметили успехи вагнеровцев при штурме Соледара. А историю пришлось комментировать пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который заявил, что все делают общее дело — «воюют за родину».

#ДАЙТЕСНАРЯДЫВАГНЕРУ

16 февраля четверо вооруженных мужчин, представившихся бойцами ЧВК Вагнера, записали видеообращение о том, что их подразделение «полностью отрезано от поставок боеприпасов», и попросили помощи у Минобороны. В тот же день Пригожин подтвердил, что на видео его бойцы, и добавил, что будет добиваться поставок, даже если его захотят посадить за «дискредитацию» армии.

Через несколько дней Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера испытывает «полный снарядный голод», хотя боеприпасы в стране есть. Неназванные собеседники якобы сообщили ему, что поставки снарядов будут, если он извинится перед теми, кто сидит «наверху». В Минобороны отметили, что боеприпасы поставляются в кратчайшие сроки, а «попытки внести раскол играют только на пользу врагу». Пригожин назвал это заявление «плевком в сторону ЧВК Вагнера» и обвинил начальника генштаба Герасимова и Шойгу в «попытке уничтожить» его военную компанию.

При этом ЧВК Вагнера уже около полугода называют одним из самых эффективных подразделений российской армии. Сейчас наемники с большими потерями наступают на украинский Бахмут — самую горячую точку на фронте в последние месяцы. За это время о Пригожине стали комплиментарно писать и «военкоры» — авторы провоенных каналов, которые публикуют сводки военных действий.

«Поезд тронулся»

22 февраля, поделившись фотографией погибших вагнеровцев, Пригожин призвал россиян требовать «снаряды вагнерам». Уже вечером у здания Минобороны в Москве задержали Сергея Зайцева, руководителя провоенного движения «Зов Народа». Он стоял в пикете с плакатом «Дайте боеприпасы ЧВК “Вагнер”».

По словам Зайцева, «представители ведомства» спрашивали, почему он поддерживает ЧВК. Он ответил, что наемникам не хватает боеприпасов и им нужна помощь. Ему ответили, что Минобороны ЧВК Вагнера ничего не должно, «пусть справляются сами как хотят». Зайцева доставили в отдел полиции, но спустя час отпустили без протокола.

А на следующий день, 23 февраля, Пригожин заявил, что ему сообщили, что отгрузка боеприпасов начинается, и добавил: «Вероятнее всего, поезд тронулся».

Пригожину все можно?

Разговоры о том, что Пригожин — возможный преемник и имеет поддержку президента, продолжаются весь год. Российское вторжение в Украину принесло ему невиданную известность в стране и мире, считает политолог Татьяна Становая. Несмотря на это, он никогда не был близок к президенту, его положение в элите остается хрупким, а его отношения с властью могут внезапно закончиться. Путин никогда не воспринимал компанию Пригожина как замену армии или спецслужб: в его понимании такие ресурсы, как ЧВК, должны работать на усиление государства, а не подрывать его.

В середине февраля стало известно, что Пригожина полностью отстранили от вербовки заключенных. Об этом он сам написал депутату Заксобрания Свердловской области Вячеславу Вегнеру в ответ на его запрос о возможной вербовке женщин-заключенных. Пригожин не указал, кто именно его отстранил, но посоветовал Вегнеру обратиться в Минобороны.