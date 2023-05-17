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Лесбиянке отказали в работе психологом

Решение объяснили запретом ЛГБТ в России и «личным отношением»

17.05.2023

Онлайн-платформа по подбору психологов «Теплота» планировала взять на работу психолога Софью — лесбиянку, у которой есть девушка. Однако неожиданно Софья получила отказ — после того, как руководительница Арина Картушина увидела в ее инстаграме фотографии с партнеркой. По словам Картушиной, причиной отказа стало «ее личное отношение и запрет ЛГБТ в России». «Холод» рассказывает об этом случае.

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Жительница Москвы Софья (она попросила не указывать фамилию) рассказала «Холоду», что хотела устроиться на работу в сервис по подбору психологов «Теплота». Сначала работодательница Арина Картушина была готова ее нанять. «Она получила мой диплом, мое удостоверение о повышении квалификации на когнитивно-поведенческую терапию. Все было окей», — говорит Софья.

Однако позже, 16 мая, работодательница написала: «Посмотрела ваш инстаграм, вы нам не подходите, извините» — и отправила девушке скриншот одной из фотографий Софьи и ее девушки. Картушина сказала, что проблема в ее «личном отношении и в запрете ЛГБТ в России»: «Вы в инстаграме записаны под мужским именем, выкладывая фотки с девушкой. Это для меня, честно, максимально странно».    

Картушина написала, что ориентация — это дело Софьи, но лично ее отношение к этому — негативное. «Я думаю, если клиент увидит подобное в инстаграме, он будет, мягко говоря, в шоке», — добавила она. После этого девушку исключили из рабочего чата.

Подруга Софьи опубликовала в твиттере переписку девушки с Картушиной. После того как ситуацию стали обсуждать в соцсетях, никто из сервиса с Софьей не связывался Общение с работодательницей тоже прекратилось. 

Сейчас аккаунт «Теплоты» в инстаграме закрыт. Подруга Софьи опубликовала, как утверждается, один из постов платформы: «Друзья, если у нас такая ужасная платформа, то надо наоборот радоваться, что Софьи нет с нами, а не раздражаться. ЛГБТ наши психологи готовы принимать, раз для вас это так важно. Что делать с Софьей — мы подумаем». На вопрос пользователей об ЛГБТ-френдли специалистах платформа ответила: «Только сегодня отказала девушке, мы соблюдаем законы РФ». 

В разговоре с «Холодом» Картушина отказалась от комментариев. Также она не согласилась комментировать ситуацию изданию Kosa, сообщив лишь, что «в инстаграме хватает угроз от друзей этого психолога».

Автор
Мария Ефимова
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