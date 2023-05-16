Сексуальное поведение — это сложный процесс. Для его обеспечения мозгу приходится работать на всю катушку: подключать когнитивные процессы, восприятие, внимание, память и сложную систему принятия решений. В итоге секс может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на ментальное состояние и наши когнитивные установки. Рассказываем, как именно это происходит.

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Может ли секс сделать нас умнее?

Он может улучшить показатели эпизодической памяти. Исследование, опубликованное в журнале Archives of Sexual Behavior в 2018 году, показало, что более частая сексуальная активность связана с улучшением умственных показателей, особенно у пожилых людей.

В исследовании Университета Вуллонгонга приняли участие 6016 человек старше 50 лет (2672 мужчины и 3344 женщины). Исследователи использовали тестирование эпизодической памяти (давали упражнения на запоминание) и опросник (в котором в том числе спрашивали, насколько часто респонденты занимаются сексом и какие практики используют). После анализа образа жизни и других показателей участников ученые пришли к выводу, что те, кто чаще занимался сексом, лучше справлялись с упражнениями на запоминание. Здесь надо добавить, что большая эмоциональная близость между партнерами также ассоциировалась с хорошими результатами при выполнении заданий.

Случайный секс помогает стать счастливее?

Любой секс способствует выработке самых разных веществ, которые помогают нам чувствовать себя удовлетворенными, спокойными или счастливыми. Это и серотонин, и эндорфины, и норадреналин. А еще окситоцин — гормон, который отвечает за доверие и эмпатию. И дофамин, главный мотиватор среди всех гормонов, который запускает центр вознаграждения в головном мозге. Когда мы защищаем диссертацию, занимаемся спортом с трекером или идем собеседоваться на позицию, о которой мечтаем, ощущение предвкушения, то есть ожидание награды, вызванное этими событиями, провоцируется в первую очередь дофамином.

Но у исследователей нет однозначного ответа на вопрос, когда случайный секс полезен для ментального здоровья, а когда может сделать только хуже. Конечно, все зависит от наших установок, восприятия партнера, его соответствия нашим ожиданиям, а также от места, времени и нашей совместимости — короче говоря, от контекста. Однако все больше данных говорят в пользу отношений на одну ночь.

Например, в систематическом обзоре 2020 года было проанализировано 71 исследование на тему влияния случайного секса на эмоциональное состояние человека. В основном участники оценивали свой опыт скорее как положительный, чем отрицательный. Шансы на то, что секс приносит радость, а не сожаление и стыд, увеличивались, если испытуемые избегали чрезмерного употребления алкоголя. И наконец, у участников был лучший опыт общения с партнерами по случайному сексу, если они их уже знали.

Несмотря на оптимизм исследователей, все-таки стоит уточнить, что участие в рискованных авантюрах вроде незащищенного секса (как случайного, так и с постоянным партнером) может увеличить риск заражения инфекциями, которые в свою очередь могут заметно ухудшить и самочувствие человека, и качество его жизни.

Как порно влияет на нас?

Как и все хорошее на свете, секс может причинить больше вреда, чем пользы, если что-то выйдет из-под контроля. Например, в недавнем систематическом обзоре исследований об аддиктивном просмотре порнографии было показано, что это плохо отражается на когнитивных функциях.

Выборка включала в общей сложности 1706 участников, из которых 26,2% были женщинами. В большинстве исследований оценивались участники моложе 30 лет. У 226 была диагностированная порнозависимость. Что касается сексуальной ориентации, то в 12 исследованиях (57% всех статей; всего в обзор включено 21 исследование) оценивались только гетеросексуальные участники.

Вкратце, ученые пришли к выводу, что такое поведение связано с ухудшением торможения — способности подавлять возбуждение и другие реакции на раздражители, худшим выполнением заданий на рабочую память и сложностями при принятии решений (в частности, предпочтение краткосрочных небольших выгод, а не долгосрочных больших выгод, импульсивность).

Опасно ли воздержание для ментального здоровья?

Мы уже увидели, что случайный секс может положительно влиять на настроение, а что насчет регулярности секса? Принято считать, что люди, регулярно занимающиеся сексом, счастливее тех, у кого он случается не так уж часто. Но это, как выяснила американо-азиатская группа ученых, очередной стереотип. Они проанализировали серию национальных опросов в США и оценили, как отсутствие секса (в течение года или пяти и более лет) влияет на эмоциональное благополучие американцев в возрасте от 18 до 89 лет.

Оказалось, что предполагаемое пагубное влияние целибата на степень удовлетворенности жизнью никак не проявляется на уровне статистики. И воздерживающиеся от секса люди примерно так же счастливы или несчастны, как и те из них, кто ведет активную сексуальную жизнь.

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Когда лучше спится — после секса с партнером или мастурбации?

Секс можно использовать как естественное снотворное, считают ученые. После него вы можете быстрее заснуть — и это также заслуга наших гормонов, в первую очередь окситоцина и пролактина.

Авторы исследования опросили 778 участников (442 женщин и 336 мужчин) о том, как секс и мастурбация влияли на их сон. У респондентов также уточняли, испытали ли они оргазм во время этих практик. Большинство опрошенных отметили, что секс положительно сказывался на продолжительности и качестве их сна (причем мужчины значительно чаще отмечали положительные эффекты после секса). Более 50% участников отметили, что их сон был более качественным, если они испытали оргазм во время мастурбации. В целом авторы исследования считают, что улучшение качества и продолжительности сна обусловлено именно оргазмом.