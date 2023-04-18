Госдума приняла поправки в уголовный кодекс, которые позволят пожизненно лишить свободы человека, подозреваемого в госизмене. Под эту статью российские силовики подводят очень многое — как распространение информации из «Википедии», так и банковский перевод. Им не приходится доказывать вину публично, потому что дела о госизмене рассматриваются в закрытом режиме, а с адвокатов берут подписку о неразглашении данных следствия. «Холод» напоминает, что становилось поводом для таких уголовных дел в последнее время.

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По новым поправкам, за госизмену теперь можно получить наказание вплоть до пожизненного (ранее — до 20 лет), за теракт и за диверсию — до 20 лет (ранее — до 15 лет).

Силовики могут предлагать подозреваемым заключить досудебное соглашение, то есть сделку со следствием, или написать донос. Если человек заключит досудебное соглашение, то его срок могут сократить с пожизненного до 13 лет лишения свободы.

При этом пожизненное заключение не грозит за преступление, которое не было окончено — например, если человек, по версии следствия, только собирался пойти воевать в Украину на стороне ВСУ, но не сделал этого. Также на всю жизнь не могут посадить женщин, несовершеннолетних и мужчин старше 65 лет.

Если человека посадили на пожизенное за госизмену, то право на условно-досрочное освобождение у него появится только через 25 лет. Если суд в нем откажет — повторно обратиться можно будет через три года.

За что россиян обвиняют в госизмене

За критику власти

17 апреля Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии строгого режима по нескольким уголовным делам. Среди прочего, суд посчитал, что Кара-Мурза помогал иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России.

Из 25 лет 18 Кара-Мурзе назначили именно за госизмену. Поводом для этого, по словам адвоката Вадима Прохорова, стали публичные выступления в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне. На них он критиковал политику российских властей.

«Никакой угрозы стране эти выступления не несли, это была публичная, открытая критика», — пояснял Прохоров.

За лекцию в вузе

30 июня 2022 года силовики задержали 54-летнего ученого Дмитрия Колкера. Его забрали прямо из больницы, где Колкер находился с последней стадией рака, и отправили в московское СИЗО «Лефортово».

По словам сына Колкера Максима, причиной для возбуждения дела о госизмене могли стать лекции, которые его отец прочитал на научно-техническом семинаре в Китае в 2018 году, за четыре года до задержания. При этом все выступления во время лекций в КНР силовики проверяли на отсутствие гостайны, а в поездке ученого сопровождал сотрудник ФСБ.

3 июля стало известно, что Дмитрий Колкер умер.

За информацию из «Википедии»

В июле 2020 года журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене за то, что он якобы передавал сведения, содержащие гостайну, иностранцам в интересах западных спецслужб. Следствие нашло «гостайну» в семи файлах, информация в которых есть в открытом доступе: в «Википедии», материалах СМИ и на государственных сайтах.

5 сентября 2022 года Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

За денежные переводы

Известно как минимум о трех делах, которые возбудили якобы за финансовую помощь ВСУ. Доказательств этих переводов и их адресатов во всех трех случаях силовики не предоставили. И даже не назвали имена задержанных.

О первом подобном деле сообщили 4 марта 2023 года — в отношении жительницы Москвы. О втором деле стало известно 13 марта: ФСБ обвинила в госизмене активистку движения в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, потому что она якобы переводила средства «для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования». О третьем случае рассказали 11 апреля: силовики задержали жителя Хабаровска, который тоже якобы помогал ВСУ донатами.

За выезд из России

9 января 2023 года ФСБ отчиталась о задержании жителя Брянской области: он якобы ехал в направлении границы с Украиной, чтобы вступить в ВСУ. Его обвинили в госизмене и заключили под стражу. Через несколько дней, 12 января, стало известно о другом похожем деле: силовики задержали жителя Твери, который якобы поддерживал связь «с представителем стороны Украины», купил военную экипировку и собирался вступить в ВСУ. В марте в таком же преступлении обвинили жителя Петрозаводска — его задержали на границе с Казахстаном, через которую мужчина, по версии силовиков, собирался выехать на территорию Украины.

Непонятно за что

В марте задержали 18-летнего студента Андрея Васюренко из Карелии. Он якобы призывал россиян переходить на сторону Украины и тем самым «сформировал убеждение, что следует помешать достижению Россией целей в войне».

Однако что именно говорил и делал Васюренко, силовики не уточняют.