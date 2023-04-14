С начала 2023 года количество задержаний по делам о госизмене резко выросло. Сейчас по этой статье можно получить от 12 до 20 лет лишения свободы, и Госдума планирует рассмотреть поправку о пожизненном заключении. Такое ужесточение, по мнению юриста «Первого отдела» Валерии Ветошкиной, говорит о политике устрашения: власти ищут способы запугать людей, а еще — показать, что борьба с внешним врагом изнутри идет успешно. «Холод» рассказывает, как растет количество дел о госизмене и на каких основаниях их возбуждают.

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Как изменилось количество дел о госизмене?

За январь — март 2023 года в России возбудили столько уголовных дел по этой статье, сколько их было за весь предыдущий год, оценивает юрист Валерия Ветошкина. При этом считать их в 2023 году стало сложнее: ФСБ перестала оперативно публиковать пресс-релизы о задержаниях. Мы, вероятно, знаем всего о 30–40% дел о госизмене, а на самом деле их может быть гораздо больше, считает руководитель правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрий Заир-Бек.

Если основываться на открытых данных, то с начала 2023 года в России и на оккупированных ею территориях уже возбудили минимум 19 уголовных дел о госизмене. Только за март стало известно о девяти новых делах. Для сравнения: за весь 2022 год, по данным «Первого отдела», завели около 20 таких дел.

Что обвинители считают госизменой?

По словам Ветошкиной, сейчас уголовные дела по статьям о госизмене и покушении на госизмену чаще всего возбуждают за «переход на сторону противника», то есть на сторону Украины. Как правило, в таких случаях россиян задерживают на границе, так как они якобы собирались ехать служить в ВСУ.

Также сейчас возбуждают больше дел за подготовку к госизмене и покушение на госизмену. В первом случае человека могут обвинить, например, за переписку в его телефоне, в которой он якобы сообщил о готовности перейти в ВСУ. Во втором случае человека могут обвинить, если его задержат, например, на границе с Украиной.

При этом все подобные дела рассматриваются в строгой секретности, и если ФСБ не публикует суть обвинения, то нельзя узнать ни то, в чем обвиняют человека, ни признает ли он себя виновным. Дмитрий Заир-Бек объяснял «Сибирь.Реалиям», что в тех уголовных делах, о которых что-то известно, преступления, которые вменяют обвиняемым, выглядят достаточно надуманными, а сами обвиняемые — совершенно обычные люди, «выдернутые из толпы». Сама статья о госизмене, по словам Заир-Бека, написана очень абстрактно и непонятно, поэтому сотрудники ФСБ могут ее толковать как угодно и самостоятельно определять, что является госизменой, а что — нет.

Кроме «перехода на сторону противника», людей забирают за денежные переводы ВСУ — известно уже о трех таких случаях. О первом подобном деле в отношении жительницы Москвы сообщили 4 марта 2023 года — его возбудили якобы из-за того, что она финансово помогала украинской армии. О втором деле стало известно 13 марта: ФСБ обвинила в госизмене активистку движения в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которая якобы переводила средства «для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования». О третьем случае рассказали 11 апреля: силовики задержали жителя Хабаровска, который тоже якобы помогал ВСУ донатами. Имена задержанных не раскрываются.

Еще одна причина для задержания — передача данных Украине. 4 апреля якобы за передачу военно-технических сведений ВСУ задержали семейную пару из Нижнего Тагила. «Холод» выяснил, что задержанные Данил и Виктория Мухаметовы работали на оборонном предприятии «Уралвагонзавод». В ФСБ отчитались, что переданные ими сведения якобы могут быть использованы против российской армии и что при обыске у Мухаметовых изъяли «предметы шпионской деятельности».

Также есть дела, которые формально заведены не за госизмену, но юристы считают, что о них можно говорить в этом контексте. Летом 2022 года появилась новая уголовная статья, по которой обвиняют тех россиян, которые якобы «на конфиденциальной основе сотрудничают с иностранным государством» и это сотрудничество «направлено против безопасности» России. Статью ввели после начала войны, и ее могут вменять только в том случае, если ФСБ не видит признаков госизмены, объяснила «Холоду» Ветошкина. Например, по подозрению в «конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством» в конце февраля задержали жителя Тульской области. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы, подробности дела не раскрываются.

Поджог военкомата — тоже госизмена?

1 апреля стало известно, что жителя Новосибирска Илью Бабурина, которого еще осенью задержали якобы за попытку поджечь военкомат, обвинили в покушении на госизмену. Как сообщил проект «Зона солидарности», новых эпизодов в его деле не появилось, то есть обвинение предъявили за попытку поджога.

По словам Ветошкиной, изначально за такие действия обвиняли по статье об «умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества». Затем за попытку поджога военкомата стали заводить дела об организации или совершении теракта. То есть, как правило, пока поджоги военкоматов не подводили под статью о госизмене, но все может измениться: это показал случай Бабурина.

Могут ли человека судить сразу по нескольким статьям, если уже судят за госизмену?

Иногда человеку могут предъявить обвинение не только по статье о госизмене, но и по другим. Например, политика Владимира Кара-Мурзу обвиняют по нескольким статьям, в том числе о госизмене. Государство считает, что Кара-Мурза совершил три разных преступления: помогал иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России, распространял «фейки» про армию и участвовал в работе «нежелательной» организации (Free Russia Foundation).

«Никто не может быть наказан дважды за одно и то же преступление, — объясняет юрист Ветошкина. — То же самое касается и деяний: одно деяние может быть квалифицировано только как одно преступление». То есть если человека, который якобы готовился перейти на сторону противника, уже судят за госизмену, то по закону добавить к этому еще одну статью уже нельзя.