В Карелии 18-летнего студента задержали за «подстрекательство к госизмене». Он якобы призывал россиян воевать на стороне Украины

В Петрозаводске задержали 18-летнего Андрея Васюренко. Его подозревают в «склонении граждан России к совершению государственной измены» в ходе войны в Украине. Об этом сообщают РБК и телеграм-канал SHOT.

По версии следствия, Васюренко призывал россиян перейти на сторону Украины. Будучи «сторонником независимости Карелии», молодой человек якобы «сформировал убеждение», что следует помешать достижению Россией целей в войне против Украины. «Склонять россиян к совершению госизмены» он «пытался» с мая по ноябрь 2022 года. Как именно Васюренко это делал, не уточняется.

Против юноши возбуждено уголовное дело о приготовлении к подстрекательству к госизмене путем перехода на сторону противника (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ст. 275 УК).

Телеграм-канал SHOT пишет, что Васюренко учится на третьем курсе филиала петербургского Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.

Правозащитный проект «Первый отдел» отмечает, что это первое известное задержание за подстрекательство к такой форме госизмены. «Само обвинение Васюренко — опасный прецедент. Позиция любого противника войны в трактовке следствия может означать стремление помешать "достижению целей России". А найти свидетеля, который подтвердит, что подозреваемый обсуждал с ним помощь ВСУ — для российских силовиков не проблема», — говорится в сообщении «Первого отдела».

Источники: РБК, SHOT, «Первый отдел»

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