Суд в Москве приговорил редактора телеграм-канала «Протестный МГУ» к восьми с половиной годам колонии по обвинению в распространении «фейков» о российской армии

Тимирязевский районный суд Москвы приговорил редактора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова к восьми с половиной годам колонии, признав виновным в распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда. Иванову также запретили четыре года после отбытия срока вести публичные страницы в интернете.

Дмитрий Иванов находится в заключении с апреля прошлого года. Сначала он отбыл два подряд административных ареста, поводом для которых стали посты в телеграм-канале «Протестный МГУ», а сразу после освобождения на него завели уголовное дело по статье о «фейках» об армии. В июне суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, с тех пор Иванов находится в СИЗО.

В ходе судебного процесса стало ясно, что вся позиция обвинения строится на противопоставлении слов Иванова и официальных представителей российской власти таких, как глава МИДа Сергей Лавров, представитель Минобороны Игорь Конашенков и постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

По просьбе адвоката Иванова Марии Эйсмонт, все трое были вызваны в суд в качестве свидетелей. Однако никто из них не явился.

В январе после очередного судебного заседания Дмитрий Иванов был жестоко избит прапорщиком полиции Алексеем Жалниным. По словам Иванова, силовик бил его, пытался окунуть головой в унитаз и угрожал изнасилованием. После избиения у Иванова потерял чувствительность один из пальцев на руке из-за защемления нерва.

1 марта прошло последнее судебное заседание в рамках рассмотрения дела Иванова. На нем редактор «Протестного МГУ» выступил с последним словом, в котором призвал поддерживать других политзаключенных и распространять правду.

Источник: «Медиазона»

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